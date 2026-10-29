Vì sao chung cư hạng sang Hà Nội hút khách?

Vị trí và chất lượng tạo lợi thế cạnh tranh

Thị trường chung cư Hà Nội đang bước vào giai đoạn phân hóa mạnh hơn sau nhiều năm tăng giá. Theo báo cáo thị trường bất động sản Việt Nam quý III/2026 của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) và Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE), nguồn cung căn hộ cao cấp gia tăng, trong khi các phân khúc trung cấp, cận cao cấp tiếp tục cạnh tranh tại những khu vực có nguồn cung lớn.

Sự phân hóa này cho thấy lợi thế của bất động sản hạng sang không chỉ nằm ở mức giá hay vị trí đắc địa, mà còn ở khả năng đáp ứng những tiêu chuẩn sống ngày càng cao. Với nhóm khách hàng có năng lực tài chính, không gian riêng tư, thiết kế, tiện ích đồng bộ, chất lượng quản lý vận hành và uy tín chủ đầu tư là những yếu tố quan trọng khi lựa chọn tài sản.

Theo các chuyên gia, bất động sản hạng sang đặc biệt là phân khúc chung cư cao cấp vẫn có cơ sở duy trì sức hút nhờ nhóm khách hàng có khả năng chi trả và yêu cầu cao về chất lượng sống.

Tại phía Tây Hà Nội, sự hiện diện của nhiều dự án với định vị khác nhau cho thấy cuộc cạnh tranh ngày càng chuyển từ quy mô và thương hiệu sang chất lượng trải nghiệm sống.

Với Masterise Homes tập trung vào bất động sản hàng hiệu. MIK Group phát triển nhiều dòng sản phẩm hướng đến các nhóm khách hàng có tiêu chuẩn lựa chọn khác nhau. Trong khi đó, Tara Maison được giới thiệu tại khu vực đối diện sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Dự án có diện tích 23.810 m², gồm 27 tầng nổi, 3 tầng hầm liên thông, mật độ xây dựng công bố 26% và dự kiến bàn giao sử dụng lâu dài vào quý IV/2028. Các tiện ích được giới thiệu gồm bể bơi, khu thể thao, trung tâm thương mại, không gian sinh hoạt cộng đồng và khu vui chơi trẻ em.

Theo các chuyên gia, điểm chung là các dự án muốn duy trì mặt bằng giá cao phải tạo được giá trị khác biệt có thể kiểm chứng. Vị trí thuận lợi, quy hoạch bài bản, không gian xanh, tiện ích chất lượng và dịch vụ vận hành chuyên nghiệp là những yếu tố giúp gia tăng sức cạnh tranh.

Bà Lương Hồng Anh, Chủ tịch HĐQT Epic Holdings cho rằng chất lượng bàn giao, tiến độ xây dựng, pháp lý và chi phí vận hành cũng là những vấn đề người mua ngày càng quan tâm.

Bà Lương Hồng Anh, Chủ tịch HĐQT Epic Holdings, nhận định thị trường bất động sản có tính chu kỳ. Trong giai đoạn điều chỉnh, chất lượng tài sản, giá trị sử dụng và khả năng khai thác lâu dài trở thành những yếu tố quan trọng đối với người mua.

Theo bà, chủ đầu tư cần chú trọng chất lượng công trình, tiện ích và khả năng đáp ứng nhu cầu thực tế, thay vì chỉ tập trung vào biến động giá trong ngắn hạn. Chất lượng bàn giao, tiến độ xây dựng, pháp lý và chi phí vận hành cũng là những vấn đề người mua ngày càng quan tâm.

Thực tế này cho thấy tiêu chuẩn đánh giá bất động sản cao cấp đang thay đổi. Nếu trước đây vị trí đắc địa và danh mục tiện ích thường được nhấn mạnh, hiện nay chất lượng xây dựng, kiến trúc, tính riêng tư, không gian xanh và năng lực quản lý vận hành ngày càng có ý nghĩa.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Bá Dương, Chủ tịch sáng lập hệ sinh thái xây dựng gồm Newtecons và Ricons cho rằng diện mạo đô thị Hà Nội có sự thay đổi nhanh chóng nhờ các dự án hạ tầng và chỉnh trang không gian công cộng được triển khai, định hướng phát triển. Trong bối cảnh đó, chất lượng kiến trúc, vật liệu, công năng và trải nghiệm sử dụng là những khía cạnh cần được chú trọng khi đánh giá giá trị công trình.

Vì sao bất động sản hạng sang giữ sức hút?

Một trong những yếu tố quan trọng giúp bất động sản hạng sang duy trì sức hút là nhóm khách hàng mục tiêu có năng lực tài chính và yêu cầu cao về chất lượng sống. Với nhóm khách hàng này, việc lựa chọn căn hộ không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu ở mà còn gắn với phong cách sống, tính riêng tư và giá trị tài sản dài hạn.

Ở góc độ thị trường, ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản (VARS), nhận định: “Doanh nghiệp ngày càng phải thuyết phục khách hàng bằng chất lượng và những lợi ích có thể kiểm chứng trong thực tế. Uy tín và vị thế của chủ đầu tư vì thế cũng sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào khả năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng, duy trì chất lượng sản phẩm, dịch vụ và thực hiện những cam kết đã đưa ra”.

Ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản (VARS).

Điều này cho thấy, với bất động sản hạng sang, lợi thế cạnh tranh không chỉ đến từ vị trí hay thương hiệu, mà còn được quyết định bởi chất lượng quy hoạch, thiết kế, hệ thống tiện ích và năng lực vận hành. Khi những giá trị này tương xứng với giá bán và được duy trì trong quá trình sử dụng, dự án sẽ tạo dựng được niềm tin và sức hút bền vững trên thị trường.

Theo nhận định của các chuyên gia, bất động sản hạng sang đặc biệt là phân khúc chung cư cao cấp vẫn có cơ sở duy trì sức hút nhờ nhóm khách hàng có khả năng chi trả và yêu cầu cao về chất lượng sống. Trong dài hạn, những dự án có giá trị khác biệt rõ ràng, chất lượng tương xứng với giá bán và thực hiện đúng cam kết mới có cơ hội tạo dựng niềm tin bền vững trên thị trường.

Theo dữ liệu Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam ghi nhận, nguồn cung nhà ở mới trên cả nước trong quý III/2026 đạt 31.844 sản phẩm, trong khi giao dịch mới đạt 12.520 sản phẩm, tương ứng tỷ lệ hấp thụ 39,3%. Báo cáo cho thấy giao dịch tập trung nhiều hơn vào các dự án có pháp lý rõ ràng, hạ tầng và tiện ích đồng bộ.