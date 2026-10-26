Vì sao chưa giao cấp xã trích sao quyết định trợ cấp cho người tham gia kháng chiến?

Bộ Quốc phòng vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh về việc giao thẩm quyền cho Ban Chỉ huy quân sự cấp xã trích sao quyết định đã được hưởng trợ cấp một lần theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ đối với người tham gia kháng chiến.

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Kiến nghị được đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh chuyển đến Bộ Quốc phòng tại Văn bản số 868/LĐCP ngày 13/10/2026.

Cử tri cho rằng, việc phân cấp thẩm quyền trích sao quyết định sẽ tạo thuận lợi trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cho người dân, phù hợp với yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, cải cách thủ tục hành chính khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trả lời kiến nghị, Bộ Quốc phòng dẫn quy định của Luật Lưu trữ năm 2024, Thông tư số 06/2025/TT-BNV và Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư. Theo đó, người đứng đầu cơ quan, tổ chức quyết định việc sao văn bản do cơ quan mình ban hành hoặc văn bản do cơ quan, tổ chức khác gửi đến, đồng thời quy định thẩm quyền ký các bản sao văn bản.

Đối với quyết định hưởng trợ cấp một lần cho người tham gia kháng chiến, tùy từng chế độ, văn bản được ban hành bởi Bộ Tư lệnh quân khu, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội hoặc Cục Chính sách - Xã hội thuộc Tổng cục Chính trị và gửi đến các cơ quan, đơn vị liên quan. Các quy định hiện hành không xác định Ban Chỉ huy quân sự cấp xã là cơ quan ban hành hoặc được nhận bản chính những quyết định này.

Bộ Quốc phòng nhận định, quy định hiện hành phù hợp với thực tiễn, bảo đảm thống nhất trong quản lý hồ sơ, tài liệu và tổ chức thực hiện chính sách. Nếu chuyển hồ sơ về Ban Chỉ huy quân sự cấp xã để trích sao sẽ phát sinh thêm đầu mối xử lý, tăng khâu luân chuyển hồ sơ, chưa bảo đảm tính thống nhất, thông suốt của quy trình và chưa giúp rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục.

Thời gian tới, Bộ Quốc phòng sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng, trong đó có người tham gia kháng chiến; kịp thời phát hiện vướng mắc để ban hành hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành văn bản xử lý, bảo đảm quyền lợi của các đối tượng thụ hưởng theo quy định.