Vì sao Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng bị cấm xuất cảnh?

Mới đây, Thuế cơ sở 1 TP.HCM vừa công khai danh sách 1.358 doanh nghiệp còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước, tính đến ngày 12/10/2026. Tổng số tiền nợ của các doanh nghiệp trong danh sách vượt 865 tỷ đồng.

Theo thông báo của cơ quan thuế, việc công khai danh sách được thực hiện căn cứ tại điểm a khoản 3 Điều 7 Luật Quản lý thuế ngày 10/12/2025 và điểm a khoản 1 Điều 4 Nghị định số 252/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính phủ.

Trong danh sách này, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh thuộc hệ sinh thái Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh) được ghi nhận có khoản nợ thuế quá hạn 311,6 tỷ đồng.

Đáng chú ý, theo dữ liệu từ Cục Thuế, Bộ Tài chính, từ ngày 3/11, cơ quan Thuế TP.HCM đã ban hành thông báo số 538019/TCS1-KĐT về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Đỗ Anh Dũng là chủ sở hữu hưởng lợi của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh đang nợ thuế trên ngưỡng quy định.

Thông tin thu hút sự chú ý bởi ông Đỗ Anh Dũng, được biết đến là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc của Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Doanh nghiệp này nổi tiếng trong lĩnh vực bất động sản với loạt dự án quy mô vốn đầu tư hàng ngàn tỷ đồng.

Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh có mã số thuế là 0301002561, chính thức hoạt động vào tháng 6/1993 và địa chỉ trụ sở tại tầng 18, tòa nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn, TP.HCM (trước đây là quận 1). Hiện tại, ông Trần Hồng Sơn giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm đại diện pháp luật của doanh nghiệp, ông Đỗ Anh Dũng giữ vai trò Chủ tịch HĐTV.

Thời điểm tháng 11/2016, công ty có vốn điều lệ là 2.680 tỷ đồng, cơ cấu góp vốn gồm ông Đỗ Anh Dũng sở hữu 97,2%, bà Nguyễn Thị Như Quỳnh 1,8% và ông Trần Hồng Sơn 1%. Đến tháng 2/2018, bà Nguyễn Thị Như Quỳnh chuyển nhượng toàn bộ vốn góp cho Mạnh Hoàng Thao.

Đáng chú ý, tháng 8/2020, công ty gây bất ngờ khi tăng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng, cơ cấu góp vốn được công bố gồm ông Đỗ Anh Dũng sở hữu 50,73%, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Mạnh Loan 11,09%, Công ty TNHH Đầu tư phát triển Bắc Hà 10,96%, Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Ngọc Việt 9,83%, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Anh Thắng 9,01% vốn, Công ty Cổ phần Đầu tư & Dịch vụ khách sạn Soleil 7,63%, và 2 cá nhân khác.

Tháng 1/2025, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Bình, đề xuất ý tưởng phát triển Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Bàu Sen tại các xã Ngư Thủy và xã Sen Thủy, huyện Lệ Thuỷ (cũ) với tổng diện tích khoảng 1.655 ha và tổng mức đầu tư khoảng 15.000 tỷ đồng.

Đến tháng 6/2025, doanh nghiệp đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét và chấp thuận để doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu, lập ý tưởng quy hoạch chi tiết, sau đó triển khai thực hiện đầu tư dự án Khu đô thị kết hợp du lịch và phim trường tại xã Xuân Thọ, TP. Đà Lạt.

Năm 2025, Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng lại tiếp tục đề xuất với UBND tỉnh Lâm Đồng để thực hiện Khu đô thị kết hợp du lịch và phim trường. (Ảnh minh họa: internet)

Trước đó, năm 2021, doanh nghiệp đã được tỉnh Lâm Đồng giao nghiên cứu lập ý tưởng quy hoạch khu du lịch, phim trường, đô thị... trên diện tích hơn 4.300 ha tại xã Xuân Thọ. Tuy nhiên, kế hoạch sau đó chưa được triển khai vì năm 2022 ông Đỗ Anh Dũng bị bắt do liên quan đến vụ án thao túng trái phiếu xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Tuy nhiên, đến nay, những đề xuất thực hiện các dự án nêu trên vẫn chưa được doanh nghiệp cập nhật thông tin mới.

Gắn liền với tên tuổi doanh nhân Đỗ Anh Dũng, Tập đoàn Tân Hoàng Minh từng ghi dấu ấn trên thị trường bất động sản với chiến lược phát triển các dự án cao cấp và hạng sang, nổi bật là những công trình mang phong cách kiến trúc cổ điển, tân cổ điển châu Âu. Tại Hà Nội, doanh nghiệp được biết đến qua các dự án như Hanoi Signature (trước đây là D'. Palais de Louis), D' San Raffles Hàng Bài, D'.El Dorado Phú Thượng, D'.El Dorado Phú Thanh và D'Capitale Trần Duy Hưng.

Trong quá trình hoạt động, Tân Hoàng Minh cũng trải qua một số sự kiện đáng chú ý liên quan đến việc triển khai dự án và hoạt động đầu tư. Năm 2017, doanh nghiệp bị Thanh tra Bộ Xây dựng xử phạt hành chính tổng cộng 275 triệu đồng do vi phạm tại ba dự án bất động sản. Tập đoàn cũng từng thu hút sự quan tâm của thị trường qua các thương vụ đấu giá đất tại số 23 Lê Duẩn (TP.HCM) năm 2015 và Khu đô thị mới Thủ Thiêm năm 2021, sau đó phát sinh những thay đổi trong việc thực hiện kết quả đấu giá.

Đáng chú ý, hoạt động phát hành trái phiếu trong giai đoạn 2021–2022 đã dẫn đến vụ án liên quan đến ông Đỗ Anh Dũng và một số cá nhân tại các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tân Hoàng Minh. Đây là sự kiện pháp lý có ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động của tập đoàn trong giai đoạn sau đó.