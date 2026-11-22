Ngày 22/11, Ban Quản lý dự án (QLDA) đường Hồ Chí Minh cho biết đang có kế hoạch trình Bộ Xây dựng phương án điều chỉnh tiến độ mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn, đoạn qua Quảng Trị và TP Huế.

Chủ đầu tư đang xin lùi thời gian hoàn thành dự án sang năm 2027. Ảnh Phi Long.

Theo quyết định phê duyệt ban đầu, dự án dự kiến đưa vào sử dụng trong năm 2026. Tuy nhiên, hai gói xây lắp chính XL1 và XL2 đến ngày 19/12/2025 mới khởi công, còn hợp đồng gói TB1 được ký vào ngày 21/10/2026.

Chủ đầu tư vẫn đặt mục tiêu hoàn thành gói XL1, từ Km0 đến Km37+300, trong năm 2026 do mặt bằng cơ bản đã được bàn giao. Với ba gói còn lại là XL2, XL3 và TB1, Ban QLDA đánh giá khó hoàn thành trong năm nay. Toàn dự án đang huy động 108 mũi thi công với hơn 1.000 người.

Mặt bằng bàn giao muộn, nhựa đường tăng giá

Tại Quảng Trị, mặt bằng nút giao Quốc lộ 15D được bàn giao ngày 2/11. Ở TP Huế, dự án còn vướng hơn 4 ha, trong đó có các vị trí tại nút giao Tỉnh lộ 12B, tuyến chính qua phường Thủy Xuân và một số tuyến đường gom.

Riêng nền đường đắp trên đất yếu tại nút giao Tỉnh lộ 12B cần thêm thời gian chờ lún, khiến hạng mục này khó hoàn thành trong năm 2026.

Mưa kéo dài từ đầu tháng 9 làm chậm thi công nền, mặt đường và hệ thống thoát nước. Khi công trường cần tăng tốc thảm mặt đường, nguồn cung nhựa đường lại khan hiếm.

Theo chủ đầu tư, giá nhựa đường loại 60/70 tại kho Thọ Quang (Đà Nẵng) tăng từ 16.800 đồng/kg vào tháng 3 lên 26.400 đồng/kg vào tháng 11. Việc thiếu nguồn hàng trong tháng 10 làm gián đoạn thi công bê tông nhựa.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong liên quan đến kế hoạch lùi tiến độ hoàn thành cao tốc Cam Lộ - La Sơn, đại diện Ban Quản lý QLDA đường Hồ Chí Minh cho biết: “Trong quá trình triển khai cũng gặp nhiều khó khăn, đặc biệt liên quan đến chiến tranh Trung Đông. Trong điều khoản hợp đồng mà có liên quan đến chiến tranh là điều kiện bất khả kháng. Ban đã báo cáo lãnh đạo bộ (Bộ Xây dựng. PV) rồi và lãnh đạo bộ thống nhất điều chỉnh tiến độ dự án, dự kiến thứ 2 sẽ phát hành văn bản”.

Chủ đầu tư cho rằng, do chiến tranh Trung Đông khiến giá nhựa đường tăng vọt, cũng là nguyên nhân gây chậm tiến độ của dự án. Ảnh Hưng Thơ.

Dự án vừa thi công vừa duy trì lưu thông trên tuyến, nên nhà thầu phải phân làn, chia đoạn để bảo đảm an toàn. Ban QLDA cũng thừa nhận một số nhà thầu huy động nhân lực, thiết bị và vật tư chậm, trong khi chủ đầu tư có lúc chưa kịp điều chuyển khối lượng của các đơn vị chậm tiến độ.

Cùng với đề xuất lùi tiến độ, Ban QLDA kiến nghị điều chỉnh tổng mức đầu tư xuống còn hơn 5.740 tỷ đồng và phân bổ lại kế hoạch vốn. Dự án dài gần 99 km, mở rộng mặt đường từ hai lên bốn làn xe, đồng thời hoàn thiện hệ thống cầu, nút giao, thu phí tự động và trạm dừng nghỉ.

“Chủ đầu tư, các nhà thầu phải huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư, tăng ca, tăng kíp, tổ chức thi công đồng bộ, quyết liệt, nhất là các hạng mục cầu để bảo đảm đến ngày 30/11 hoàn thành dự án, cuối tháng 12 bàn giao và giải ngân vốn theo kế hoạch” – Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh chỉ đạo trong chuyến kiểm tra tiến độ dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn ngày 9/7/2026.