Vì sao chồng cũ Hằng “Du Mục” bị bắt?

Trước đó, từ công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Tôn Bằng sử dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để kinh doanh sản phẩm táo đỏ.

Cơ quan điều tra xác định nhãn hiệu “Hằng Du Mục” đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy Chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho ông Nguyễn Công Hảo, Giám đốc Công ty TNHH Hằng Du Mục. Ông Hảo giao cho con ruột là Nguyễn Thị Thái Hằng (TikToker Hằng “Du Mục”) để kinh doanh bán hàng thông qua ứng dụng TikTok.

Tôn Bằng bị khởi tố. Ảnh: Bộ Công an.

Từ năm 2022, Tôn Bằng cùng với vợ cũ là Nguyễn Thị Thái Hằng nhập khẩu và kinh doanh mặt hàng táo đỏ. Bị can biết rõ nhãn hiệu “Hằng Du Mục” do ông Nguyễn Công Hảo đăng ký chủ sở hữu nhãn hiệu và bản thân không được phép chuyển giao, chuyển nhượng, ủy quyền cho bên thứ 3 để sản xuất nếu chưa có sự chấp thuận của chủ nhãn hiệu.

Tuy nhiên, sau khi ly hôn vợ cũ, lợi dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” đã được người tiêu dùng biết đến, Tôn Bằng đã thành lập Công ty Dịch Dương để kinh doanh riêng sản phẩm táo đỏ thương hiệu “Hằng Du Mục” mà chưa được phép của ông Nguyễn Công Hảo.

Tôn Bằng kinh doanh trái phép nhãn hiệu táo đỏ "Hằng Du Mục". Ảnh: Bộ Công an.

Khám xét kho hàng của Công ty Dịch Dương (ở phường Tân Sơn) do Tôn Bằng làm người đại diện pháp luật, Công an TPHCM phát hiện hơn 28.700 kg táo đỏ thương hiệu “Hằng Du Mục”, xuất xứ Trung Quốc, trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng, không xuất trình được hóa đơn chứng từ.

Hằng “Du Mục” tên thật là Nguyễn Thị Thái Hằng (SN 1995, quê Cà Mau). Cô kết hôn Tôn Bằng nhưng ly hôn vào năm 2024. Ngày 4/4/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thái Hằng về tội Lừa dối khách hàng và Sản xuất hàng giả là thực phẩm, liên quan đến vụ án sản phẩm kẹo rau củ Kera của Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt và Công ty cổ phần Asia Life. Ngày 19/11/2025, Nguyễn Thị Thái Hằng bị Tòa án nhân dân TP.HCM tuyên án 2 năm tù về tội Lừa dối khách hàng.