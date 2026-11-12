Vì sao chiến đấu cơ F-15 Eagle Mỹ có thể leo cao với tốc độ vượt trội?

F-15 Eagle được phát triển với mục tiêu giành ưu thế trên không, vì vậy khả năng cơ động là một trong những yêu cầu trọng tâm.

Những đặc điểm như 2 động cơ phản lực, cánh có diện tích lớn và tỷ lệ lực đẩy trên trọng lượng cao giúp máy bay duy trì hiệu suất trong nhiều chế độ bay.

Yếu tố đầu tiên là tỷ lệ lực đẩy trên trọng lượng. Đại lượng này thể hiện mối quan hệ giữa lực đẩy do động cơ tạo ra và trọng lượng máy bay.

Khi lực đẩy đủ lớn so với trọng lượng, máy bay có thể tăng tốc, leo cao và duy trì tốc độ tốt hơn. F-15 sử dụng 2 động cơ Pratt & Whitney F100 có buồng đốt tăng lực, cung cấp lực đẩy lớn trong những giai đoạn cần hiệu suất cao.

Trong điều kiện phù hợp, tỷ lệ lực đẩy trên trọng lượng của F-15 có thể vượt 1. Điều này có nghĩa lực đẩy tổng cộng lớn hơn trọng lượng máy bay.

Khi đó, Eagle có thể tiếp tục tăng tốc trong quá trình leo cao, thay vì chỉ chuyển động chậm dần do trọng lực.

Một yếu tố khác là tải trọng cánh. Tải trọng cánh được tính bằng trọng lượng máy bay chia cho diện tích cánh.

Tải trọng cánh thấp thường giúp máy bay tạo lực nâng cần thiết ở tốc độ thấp hơn và cải thiện khả năng cơ động trong một số điều kiện.

F-15 có diện tích cánh tương đối lớn so với trọng lượng chiến đấu, hỗ trợ duy trì khả năng lượn vòng và đổi hướng.

Tuy nhiên, khả năng cơ động không chỉ phụ thuộc vào một thông số. Khi máy bay thực hiện vòng lượn gắt, lực cản tăng lên và tốc độ có thể giảm.

Phi công phải cân bằng giữa tốc độ, độ cao, góc tấn và lực G để duy trì hiệu quả chiến đấu. Một chiến đấu cơ có khả năng cơ động cao vẫn có thể mất lợi thế nếu sử dụng năng lượng không hợp lý..

Thiết kế khí động học của F-15 cũng góp phần cải thiện hiệu suất ở tốc độ siêu âm. Cánh hình thang và cấu trúc thân được tối ưu nhằm giảm lực cản trong những chế độ bay tốc độ cao.

Máy bay có tốc độ tối đa được công bố ở mức Mach 2,5, dù tốc độ thực tế còn phụ thuộc độ cao, tải trọng và điều kiện vận hành.

Khả năng cơ động của Eagle vì vậy không phải một đặc tính riêng lẻ, mà là kết quả của sự phối hợp giữa động cơ, khí động học và kỹ năng phi công.

Đây cũng là nền tảng giúp F-15 duy trì vị trí quan trọng trong các nhiệm vụ không chiến của Không quân Mỹ.