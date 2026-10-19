Vì sao chìa khóa ô tô đời mới có giá thay thế đắt đỏ?

Chìa khóa ô tô ngày nay không còn đơn giản như trước, khi nhiều mẫu xe sử dụng chìa khóa thông minh hoặc tích hợp nhiều tính năng công nghệ. Điều này khiến việc thay thế chìa khóa trở nên phức tạp và tốn kém hơn nhiều so với trước đây.

Chìa khóa ô tô hiện đại tích hợp nhiều công nghệ, khiến chi phí thay thế tăng cao hơn so với trước. Ảnh: SlashGear

Trước đây, việc thay thế chìa khóa ô tô khá đơn giản và chi phí không quá cao, thường dao động từ 25 đến 100 USD. Nếu chỉ cần sao chép chìa khóa, chi phí còn thấp hơn nhiều. Tuy nhiên, chìa khóa ô tô hiện đại đã thay đổi hoàn toàn thiết kế truyền thống này.

Nhiều mẫu xe ngày nay vẫn sử dụng chìa khóa cơ nhưng được tích hợp trong bộ điều khiển từ xa với nhiều tính năng. Thậm chí, một số xe đã loại bỏ hoàn toàn chìa khóa vật lý, thay bằng chìa khóa thông minh điều khiển từ xa hoặc sử dụng thẻ NFC và ứng dụng điện thoại. Việc thay thế các loại chìa khóa này phức tạp và tốn kém hơn rất nhiều.

Nguyên nhân chính khiến chi phí thay thế tăng cao là do công nghệ tích hợp trong chìa khóa hiện đại. Chìa khóa này không chỉ mở khóa cửa hay cốp xe mà còn có thể khởi động xe từ xa, đồng thời được trang bị nhiều lớp bảo mật để đảm bảo chỉ có chìa khóa đó mới hoạt động với chiếc xe cụ thể.

Chìa khóa thông minh sử dụng sóng radio để mở khóa và khởi động xe chỉ với một nút bấm, thậm chí không cần lấy chìa khóa ra khỏi túi. Khi phải thay thế, người dùng phải chịu chi phí lập trình lại phức tạp, vật liệu đặc biệt và công lao động cao, có thể lên đến 600 USD.

Chi phí thay thế chìa khóa còn phụ thuộc vào loại chìa khóa, quy trình lập trình, dịch vụ thợ khóa và thương hiệu xe. Ví dụ, chìa khóa có chip transponder tích hợp với hệ thống chống trộm thường có giá từ 100 đến 300 USD. Chìa khóa dạng switchblade, kết hợp chìa khóa truyền thống trong bộ điều khiển hiện đại, có giá từ 180 đến 350 USD. Chìa khóa thông minh là loại đắt nhất, dao động từ 200 đến hơn 600 USD.

Ngoài chi phí vật lý của chìa khóa, người dùng còn phải trả phí lập trình lại chìa khóa. Lập trình cho chìa khóa chống trộm có thể tốn từ 100 đến 250 USD, trong khi lập trình chìa khóa thông minh có thể lên tới 180 đến hơn 400 USD. Chi phí dịch vụ thợ khóa cũng thay đổi tùy theo việc khách hàng đến trực tiếp hay cần thợ khóa đến tận nơi, thậm chí còn phát sinh thêm phí kéo xe nếu cần.

Thương hiệu xe cũng ảnh hưởng lớn đến chi phí thay thế chìa khóa. Ví dụ, thay chìa khóa xe Toyota có thể dao động từ 10 đến 285 USD, trong khi với BMW, chi phí có thể thấp nhất là 70 USD nhưng cũng có thể vượt 1.000 USD tùy loại chìa khóa. Điều này cho thấy việc thay thế chìa khóa ô tô hiện đại có thể là gánh nặng tài chính đáng kể với người dùng.