Tóm tắt chung: Khoảnh khắc Magneto dùng năng lực từ trường kéo rời lớp mặt nạ của Doctor Doom trở thành phân cảnh bùng nổ, đáng mong chờ của Avengers: Doomsday.

Sự hiện diện của dị nhân bậc thầy gợi nhắc mối liên kết huyết thống đầy bi kịch với Scarlet Witch trong cuộc chiến đa vũ trụ.

Nghi vấn Magneto hy sinh ngay sau đòn phản công tàn khốc của Doom đã châm ngòi cho tiếng hô vang biểu tượng của Cyclops.

Bom tấn Avengers: Doomsday vừa tung ra trích đoạn truyền hình mới, hé lộ thêm màn đối đầu của một nhân vật phe siêu anh hùng với phản diện Doctor Doom. Trong video dài hơn 5 giây, nhân vật Magneto - dị nhân nổi tiếng là cha ruột của Wanda Maximoff (Scarlet Witch) trong truyện gốc đã có pha chạm trán mãn nhãn với kẻ địch.

Màn chạm trán của Magneto và Doctor Doom gây sốt.

Trong màn đối đầu chớp nhoáng, Magneto (do tài tử gạo cội Ian McKellen thể hiện) đã dùng năng lực của mình để cố gắng gỡ chiếc mặt nạ của Doctor Doom ra. Tuy nhiên, nỗ lực này lại không thành khi có một trường phép thuật giữ chặt chiếc mặt nạ. Magneto chỉ có thể di chuyển nó ra chốc lát, rồi lại dính chặt và che khuất gương mặt của Doctor Doom.

Đoạn video Magneto đối đầu Doctor Doom trong Avengers: Doomsday.

Đoạn video ngắn đã trở thành "cơn sốt" trên mạng xã hội, đặc biệt với những người hâm mộ đang hóng chờ dàn dị nhân ra mắt. Trước đó, Magneto là một trong những nhân vật hùng mạnh nhất, liên tục là mối đe dọa trong các phần phim X-Men của Fox. Chưa kể trong truyện tranh gốc Marvel, ông còn mang thân phận cha ruột của Wanda Maximoff.

Magneto là cha của Scarlet Witch.

Chính vì vậy, việc Magneto đối đầu với phe địch mà trong đó, nhiều khả năng có con gái của mình càng khiến cốt truyện Avengers: Doomsday thêm phức tạp và thú vị. Thế nhưng, nhiều cư dân mạng đang lo sợ cho số phận của dị nhân điều khiển kim loại, thậm chí có thể mất mạng trong vài giây sau đó. Rất có thể, chính sự ngã xuống của Magneto sẽ thúc đẩy cho Cyclops bùng nổ, hô câu khẩu hiệu "To me, my X-Men" nổi tiếng.

Hiện tại, Avengers: Doomsday vẫn đang là tâm điểm điện ảnh đáng chú ý của khán giả toàn thế giới. Đúng như truyền thống của MCU, bộ phim được cho là vẫn còn ẩn chứa rất nhiều thứ, thậm chí khác với trailer đã ra mắt. Ở phe Doctor Doom, sự xuất hiện của dàn tay sai phù thủy vùng Latveria đang được bàn tán rôm rả. Liệu rằng đằng sau mặt nạ, đó có phải là Scarlet Witch, Clea, Sylvie, Hela hay một nhân vật khác?