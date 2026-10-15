Vì sao cha mẹ càng quát mắng, con càng khó bảo?

Mỗi tối, không ít gia đình lại bước vào “cuộc chiến” bài tập khi cha mẹ sốt ruột, con mải chơi, thiếu tập trung, còn những lời nhắc nhở dần biến thành quát mắng.Thay vì tạo áp lực, sự đồng hành, lắng nghe và khích lệ đúng cách có thể giúp trẻ chủ động, hào hứng hơn với việc học.

Áp lực học tập khiến gia đình dễ rơi vào căng thẳng

Sau giờ học ở trường, nhiều trẻ tiếp tục đối mặt với bài tập về nhà, các lớp học thêm và kỳ vọng về kết quả học tập. Với cha mẹ, việc con hoàn thành bài tập, ghi nhớ kiến thức và đạt thành tích tốt thường là ưu tiên hàng đầu. Thế nhưng, không phải đứa trẻ nào cũng có khả năng tập trung và tự giác ngay từ đầu.

Trẻ mải chơi, chậm làm bài, thường xuyên quên nhiệm vụ hoặc dễ bị phân tâm có thể khiến cha mẹ mất kiên nhẫn. Việc học vốn cần sự tập trung dần trở thành cuộc chiến trong gia đình, khi cha mẹ liên tục nhắc nhở còn con tìm cách trì hoãn, chống đối hoặc tỏ ra không hợp tác.

Trong những thời điểm căng thẳng, một số phụ huynh không kiểm soát được cảm xúc, lớn tiếng trách móc con vì cho rằng đó là cách giúp trẻ nhận ra lỗi sai và nghiêm túc hơn với việc học. Tuy nhiên, khi lời nhắc nhở thường xuyên đi kèm với sự tức giận, trẻ có thể chỉ tập trung vào nỗi sợ bị mắng thay vì hiểu bài và chủ động giải quyết nhiệm vụ.

Đáng lo ngại hơn, tình trạng này kéo dài có thể khiến trẻ mất tự tin, ngại bày tỏ khó khăn và dần thu mình trước cha mẹ. Thay vì chia sẻ việc học chưa tốt hoặc những điều chưa hiểu, trẻ có xu hướng che giấu lỗi sai để tránh bị trách phạt. Khi đó, khoảng cách giữa cha mẹ và con ngày càng lớn, trong khi hiệu quả học tập chưa chắc được cải thiện.

Lắng nghe và khích lệ để trẻ chủ động học tập

Thay vì xem việc học của con là trách nhiệm phải hoàn thành bằng mọi giá, cha mẹ có thể chuyển từ cách kiểm soát sang đồng hành, hướng dẫn và khuyến khích trẻ tự chịu trách nhiệm.

Điều quan trọng đầu tiên là tìm hiểu nguyên nhân khiến con thiếu tập trung hoặc không muốn học. Trẻ có thể chưa hiểu bài, gặp khó khăn trong việc sắp xếp thời gian, mệt mỏi sau giờ học hoặc đơn giản là chưa biết bắt đầu từ đâu. Những biểu hiện giống nhau không phải lúc nào cũng xuất phát từ sự lười biếng hay thiếu ý thức.

Thay vì quát mắng, hãy đồng hành, lắng nghe và sẻ cùng con thì việc học tập sẽ hiệu quả hơn là những lời quát mắng.

Khi nhận thấy con chậm làm bài, cha mẹ nên bình tĩnh trao đổi, đặt câu hỏi để trẻ nói lên suy nghĩ của mình, thay vì vội vàng kết luận hoặc so sánh con với bạn bè. Sự lắng nghe giúp phụ huynh hiểu rõ khó khăn của trẻ, từ đó đưa ra hướng hỗ trợ phù hợp.

Bên cạnh đó, việc xây dựng thời gian biểu hợp lý, chia bài tập thành những nhiệm vụ nhỏ và thống nhất thời gian nghỉ ngơi có thể giúp trẻ giảm cảm giác quá tải. Cha mẹ cũng nên ghi nhận những tiến bộ cụ thể, chẳng hạn như con đã tập trung lâu hơn, tự giác ngồi vào bàn học hoặc chủ động hoàn thành một phần bài tập.

Sự động viên không đồng nghĩa với nuông chiều hay bỏ qua trách nhiệm. Cha mẹ vẫn cần đặt ra những nguyên tắc rõ ràng, duy trì thói quen học tập và hướng dẫn con chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Điểm khác biệt nằm ở cách thực hiện: thay vì áp đặt bằng sự tức giận, phụ huynh giúp trẻ hiểu mục tiêu, biết cách thực hiện và có động lực để cố gắng.

Mỗi đứa trẻ có tốc độ tiếp thu và khả năng tập trung khác nhau. Vì vậy, việc kiên nhẫn đồng hành, điều chỉnh kỳ vọng phù hợp và tạo môi trường học tập tích cực có ý nghĩa quan trọng hơn việc liên tục thúc ép trẻ đạt kết quả tức thời.

Dạy con học không chỉ là giúp trẻ hoàn thành bài tập hay đạt điểm số cao, mà còn là quá trình hình thành tính tự giác, khả năng giải quyết vấn đề và tinh thần trách nhiệm. Khi được lắng nghe, tôn trọng và khích lệ, trẻ có thêm sự tự tin để chia sẻ khó khăn, mạnh dạn thử sức và từng bước làm chủ việc học.

Thay vì quát mắng khi con chưa làm tốt, cha mẹ hãy thử ngồi xuống, lắng nghe và cùng con tìm cách tháo gỡ. Một môi trường gia đình bình tĩnh, tin tưởng và khuyến khích nỗ lực sẽ tạo nền tảng để việc học trở thành hành trình phát triển tích cực, thay vì cuộc đối đầu giữa cha mẹ và con cái.