Vì sao câu nói của cô gái 19 tuổi sống gần 1.800 năm?

Từ những động tác uyển chuyển trên nền nhạc du dương, múa cổ trang đang trở thành lựa chọn của nhiều người ở Nghệ An, từ học sinh, sinh viên đến người đi làm. Không chỉ mang đến trải nghiệm nghệ thuật mới lạ, bộ môn này còn giúp người tập rèn luyện sự dẻo dai, giải tỏa áp lực và tìm lại sự cân bằng sau những giờ học tập, làm việc.