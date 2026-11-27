Tóm tắt nhanh: Cư dân mạng đang đồng loạt gọi tên Steve Rogers là "kẻ ác" và là nhân vật đáng bị chỉ trích thực sự trong Avengers: Doomsday, cho rằng sự ích kỷ của anh mới là ngòi nổ gây ra bi kịch.

Quyết định ở lại quá khứ cùng Peggy Carter từ cuối Avengers: Endgame bị lật lại, bị đánh giá là hành động phá vỡ quy tắc thời gian và đi ngược lại lý tưởng vị tha vốn có của Captain America.

Sự tái xuất của Chris Evans trong phần phim mới còn vấp phải làn sóng phản đối vì làm lu mờ vai trò kế nhiệm của Sam Wilson và phá hỏng cái kết trọn vẹn trước đó.

Trên khắp mạng xã hội toàn cầu, cái tên Steve Rogers bất ngờ trở thành tâm điểm chỉ trích, thậm chí bị gọi là "kẻ ác" khi xuất hiện trong trailer mới nhất của Avengers: Doomsday. Trái ngược với hình tượng người hùng biểu tượng hơn một thập kỷ trước kia, cựu Captain America nay bị "sấy" cực mạnh vì có cuộc sống gia đình êm ấm cùng bạn gái Peggy Carter và con trai tại một thực tại khác, cũng chính là mắt xích dẫn đến biến cố lớn xoay quanh Doctor Doom.

Theo phân tích của không ít người hâm mộ, việc một siêu anh hùng từng nhiều lần rao giảng về trách nhiệm, cái giá của sự tự do lại ngang nhiên phá vỡ quy tắc du hành thời gian vì mục đích cá nhân là điều khó có thể chấp nhận. Nếu Doctor Doom hành động để bảo vệ hoặc tái thiết thực tại bị xáo trộn thì chính lựa chọn ích kỷ của Steve Rogers mới là nguyên nhân đẩy vô số thế giới vào bờ vực diệt vong.

Gia đình của Steve trong Avengers: Doomsday.

Thực tế, làn sóng bất mãn nhắm vào Steve Rogers không chỉ mới bùng phát ở Avengers: Doomsday mà đã âm ỉ kể từ khi Avengers: Endgame khép lại vào năm 2019. Suốt nhiều năm, hành trình của Steve luôn gắn liền với tinh thần hy sinh vì đại nghĩa. Do đó, việc anh đột ngột bỏ mặc bạn thân Bucky, từ bỏ trọng trách để quay về thập niên 1940 chung sống cùng Peggy bị không ít người xem đánh giá là một bước lùi nghiêm trọng về mặt tâm lý nhân vật, phủ nhận toàn bộ quá trình trưởng thành của chàng Đội trưởng Mỹ.

Bên cạnh sự thiếu nhất quán trong tính cách, nhiều phân tích còn chỉ ra sự đối lập đầy bất công giữa số phận của Steve Rogers và Tony Stark. Trong khi Iron Man phải chấp nhận đánh đổi mạng sống, bỏ lại vợ con để bảo vệ sự tồn vong của vũ trụ, Steve lại thản nhiên tận hưởng cuộc sống gia đình trọn vẹn bất chấp rủi ro xảy ra với dòng thời gian. Bằng chứng là, một nữ anh hùng mạnh mẽ, độc lập, mang nhiều hoài bão như Peggy Carter giờ đây nép mình với thân phận người vợ "phần thưởng" dành cho Steve.

Steve bị chỉ trích vì hy sinh sự tồn vong của đa vũ trụ bởi một cô gái anh "cảm nắng" chớp nhoáng năm xưa.

Nhắc đến "bất công", Steve còn bị mang ra so sánh với chính cô gái bản thân từng cứng đầu giải cứu trong sự kiện Civil War - Wanda Maximoff. Nữ phù thủy đỏ cũng từng có ý định tương tự như Steve, đó là đến một vũ trụ nào đó để sống hạnh phúc với các con. Thế nhưng, hành động của cô lại bị xem là tội đồ, trở thành điểm nhức nhối trong phần phim Doctor Strange 2.

"Anh giải cứu thế giới và trở thành siêu anh hùng, còn tôi giải cứu thế giới và bị xem là kẻ ác. Nó không công bằng chút nào", câu thoại của Wanda giờ đây lại linh ứng lên lựa chọn của người mà cô từng xem là ân nhân.

Steve bị mang ra so sánh với Tony Stark và Wanda.

Chính vì vậy, không ít khán giả đùa rằng sẽ là hợp lí nếu như chính Wanda tự tay tiêu diệt gia đình của Steve thay vì Doctor Doom và thậm chí trừ khử cả chàng Đội trưởng Mỹ một thời tại đấu trường Latveria. Một số còn phân tích rằng sau tất cả, Steve không xứng đáng cầm búa Mjolnir, mà khoảnh khắc ấy nên thuộc về người đã hy sinh thân mình để đảm bảo sự sống còn của cả vũ trụ - Tony Stark.

Muốn biết rõ và "luận tội" Steve Rogers một cách sáng suốt và trọn vẹn nhất, khán giả chỉ có thể chờ đến khi Avengers: Doomsday ra mắt. Hiện tại, đây là bom tấn được mong chờ nhất cuối năm, thậm chí có phần nhỉnh hơn so với đối thủ Dune 3. Cuộc chiến định đoạt đa vũ trụ giữa phe Doctor Doom và các siêu anh hùng được đồn đoán sẽ mãn nhãn, tàn bạo và lấy nước mắt, với phần thua gần như nghiêng về phía chính diện giống như những gì đã diễn ra trong Infinity War xưa kia.