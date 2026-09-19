Vì sao cành cây xanh tốt vẫn có thể gãy, đè chết người ở TPHCM?

Trưa 19/9, lực lượng chức năng TPHCM cắt bỏ những nhánh cây có nguy cơ gãy trên đường An Dương Vương, phường Chợ Quán, đồng thời mở rộng cắt tỉa cây xanh quanh khu vực xảy ra sự cố tối hôm trước.

Ông Lê Văn Tấn, Phó giám đốc Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật TPHCM (Sở Xây dựng), cho biết công tác quản lý cây xanh đô thị đang gặp khó do nhiều tuyến đường được trồng cây tập trung trong cùng thời kỳ. Khi cây cùng già hóa, việc đốn hạ, thay thế phải thực hiện từng bước để không làm ảnh hưởng cảnh quan đô thị.

"Các cây phải được cắt tỉa, đốn hạ và thay thế dần. Nếu làm cùng một lúc thì cảnh quan đô thị sẽ bị ảnh hưởng rất lớn", ông Tấn nói.

Nhân viên công ty cây xanh cắt tỉa toàn bộ cây xanh xung quanh hiện trường vụ nhánh cây đè chết người ở TPHCM. Ảnh: TK

Theo ông Tấn, cây bị sâu bệnh thường có dấu hiệu bên ngoài nên tương đối dễ nhận biết. Trong khi đó, ở cây già, các nhánh lớn có thể suy yếu từ bên trong nhưng hình dạng bên ngoài vẫn bình thường.

Có trường hợp thân và cành cây không có dấu hiệu mục rỗng, bên trong vẫn đặc. Tuy nhiên, sự liên kết giữa các thớ gỗ có thể đã suy giảm, làm cành mất khả năng chịu lực và gãy khi gặp tác động như mưa lớn, gió mạnh.

Ngay cả việc công nhân leo lên kiểm tra trực tiếp hoặc sử dụng thiết bị siêu âm cũng không phải lúc nào phát hiện được điểm mất liên kết này.

Ông Tấn ví tình trạng này giống quả chuối chín trên cây. Bên ngoài có thể chưa có dấu hiệu bất thường nhưng khi đến thời điểm nhất định, quả sẽ tự rơi. Với cành cây, thời điểm mất liên kết và gãy cũng khó dự đoán chính xác.

Công nhân cắt tỉa, loại bỏ các nhánh cây có nguy cơ gãy trên đường An Dương Vương. Ảnh: TK

Việc xử lý cây già trên đường phố cũng gặp nhiều trở ngại do hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên dưới.

Theo ông Tấn, trước đây Công ty Công viên Cây xanh từng đầu tư xe chuyên dụng khoảng 5 tỷ đồng để xử lý gốc cây. Tuy nhiên, thiết bị này chủ yếu phù hợp với nền đất mềm trong công viên.

Khi đưa ra đường phố, máy gặp các công trình ngầm như hệ thống điện, cấp thoát nước, bê tông và nhiều hạ tầng kỹ thuật khác. Do đó, nhiều công đoạn phải thực hiện thủ công, kéo dài thời gian xử lý.

Có trường hợp một cây già phải mất tới ba ngày mới hoàn tất việc đốn hạ.

Hiện trường vụ nhánh cây đè chết người ở TPHCM tối 18/9. Ảnh: TN

Trước đó, khoảng 18h25 ngày 18/9, TPHCM có mưa giông, gió mạnh. Một nhánh cây đường kính khoảng 30cm trên đường An Dương Vương bất ngờ gãy, rơi xuống đường.

Cành cây va vào một xe buýt đang chạy rồi văng xuống, đè trúng xe máy chở hai vợ chồng.

Cả hai người ngã xuống đường. Người chồng bị thương nặng, được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong sau đó. Người vợ bị thương, đang được điều trị tại Bệnh viện An Bình.

Tại hiện trường, nhánh cây vẫn còn xanh, tán lá xum xuê và phủ gần một làn đường.

Sau sự cố, lực lượng chức năng đã phong tỏa khu vực để xử lý, đồng thời kiểm tra và cắt tỉa các cây xanh xung quanh nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố tương tự.