Vì sao cần tra cứu phạt nguội trước khi sang tên xe?

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo người dân chủ động tra cứu phạt nguội trước khi thực hiện các thủ tục đăng ký, sang tên xe để tránh phát sinh vướng mắc.

Theo đó, khi thực hiện thủ tục đăng ký, sang tên hoặc thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số xe, chủ phương tiện có thể gặp trở ngại nếu phương tiện còn vi phạm giao thông chưa được giải quyết. Việc không kiểm tra thông tin từ trước có thể khiến quá trình làm thủ tục bị gián đoạn, phát sinh thêm thời gian xác minh và xử lý.

Theo quy định tại khoản 10 Điều 3 Thông tư số 79/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ Công an, tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ nhưng chưa thực hiện xong yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết vụ việc vi phạm hành chính thì chưa được giải quyết việc đăng ký phương tiện vi phạm.

Quy định này đặt ra yêu cầu chủ phương tiện cần quan tâm đến tình trạng vi phạm của xe, không nên đợi đến khi phát sinh nhu cầu làm thủ tục hành chính mới kiểm tra. Đặc biệt, với các giao dịch mua bán, chuyển nhượng xe đã qua sử dụng, việc tra cứu thông tin vi phạm từ sớm giúp các bên chủ động xác minh tình trạng phương tiện và xử lý những vấn đề phát sinh trước khi hoàn tất thủ tục.

Tra cứu phạt nguội trước khi sang tên xe giúp người dân kịp thời xử lý vi phạm, tránh gián đoạn thủ tục.

Để kiểm tra thông tin, người dân có thể sử dụng ứng dụng VNeTraffic của Bộ Công an hoặc truy cập trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông tại địa chỉ https://csgt.bocongan.gov.vn/. Khi tra cứu, cần kiểm tra thông tin phương tiện và đối chiếu các dữ liệu hiển thị để xác định phương tiện có được ghi nhận vi phạm hay không.

Trường hợp phát hiện thông báo vi phạm, chủ phương tiện cần chủ động liên hệ cơ quan có thẩm quyền để xác minh, làm rõ và giải quyết theo quy định. Nếu đã có quyết định xử phạt, người vi phạm cần thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quyết định. Trường hợp thông tin tra cứu chưa rõ ràng hoặc có sai lệch, người dân nên liên hệ cơ quan chức năng để được hướng dẫn, tránh tự suy đoán tình trạng xử lý vi phạm.

Việc tra cứu phạt nguội cũng cần được duy trì thường xuyên, không chỉ thực hiện trước khi đăng ký hoặc sang tên xe. Thói quen này giúp chủ phương tiện kịp thời nắm bắt thông tin, chủ động giải quyết các vấn đề liên quan và hạn chế những phát sinh không cần thiết khi thực hiện thủ tục hành chính.

Chủ động kiểm tra, xác minh và giải quyết vi phạm đúng quy định vừa giúp người dân bảo đảm quyền lợi trong quá trình thực hiện thủ tục liên quan đến phương tiện, vừa góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.