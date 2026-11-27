Trên nhiều mẫu ô tô hiện đại, những chi tiết hình tròn nhỏ xuất hiện trên cản trước và cản sau thường là cảm biến siêu âm. Bộ phận này có nhiệm vụ phát hiện vật cản ở khoảng cách gần, hỗ trợ người lái khi lùi xe, đỗ xe hoặc di chuyển trong không gian hẹp.

Các cảm biến hình tròn trên cản sau ô tô có nhiệm vụ phát hiện vật cản ở khoảng cách gần.

Khác với camera sử dụng hình ảnh để ghi nhận môi trường xung quanh, cảm biến siêu âm hoạt động bằng cách phát ra sóng âm ở tần số cao mà tai người không thể nghe được. Khi sóng âm gặp vật cản, một phần năng lượng phản xạ trở lại cảm biến. Dựa vào thời gian sóng truyền đi và quay về, bộ điều khiển tính toán khoảng cách giữa ô tô với vật thể.

Sau khi tiếp nhận kết quả đo, hệ thống truyền thông tin đến bộ điều khiển và đưa ra cảnh báo cho người lái. Tùy theo trang bị trên từng mẫu xe, thông tin có thể hiển thị trên màn hình hoặc phát ra âm thanh. Khi xe càng tiến gần vật cản, tần suất cảnh báo âm thanh càng tăng.

Lý do cảm biến trên cản ô tô thường có hình tròn trước hết xuất phát từ cấu tạo của bộ phận bên trong. Cảm biến siêu âm thường sử dụng phần tử áp điện, có khả năng chuyển đổi tín hiệu điện thành dao động cơ học để phát sóng siêu âm, đồng thời tiếp nhận sóng phản hồi.

Cảm biến siêu âm có thiết kế nhỏ gọn, dạng tròn, thuận tiện cho việc lắp đặt và bảo dưỡng.

Phần tử áp điện này thường được chế tạo dưới dạng một đĩa tròn và đặt trong cụm cảm biến có kích thước nhỏ gọn. Vì vậy, thiết kế bên ngoài dạng tròn phù hợp với cấu tạo bên trong, đồng thời tạo điều kiện bố trí các chi tiết bảo vệ, gioăng làm kín và vỏ cảm biến.

Bên cạnh yếu tố cấu tạo, hình dạng này còn liên quan đến khả năng phát và thu sóng siêu âm. Với phần tử phát và thu dạng đĩa tròn, dao động có thể phân bố tương đối đồng đều quanh trục phát. Qua đó, nhà sản xuất có thể kiểm soát đặc tính hướng tính của cảm biến và bố trí các bộ phận tại những vị trí phù hợp trên thân xe.

Thông thường, các cảm biến được lắp cách đều nhau trên cản trước và cản sau nhằm hạn chế những vùng khuất trong phạm vi hỗ trợ đỗ xe. Khi phát hiện vật thể như tường, cột, xe máy, ô tô khác hoặc chướng ngại vật thấp, hệ thống sẽ tính toán khoảng cách và đưa ra cảnh báo bằng âm thanh hoặc hình ảnh trên màn hình trung tâm.

Ngoài những yêu cầu kỹ thuật, thiết kế hình tròn còn tạo thuận lợi cho quá trình sản xuất, lắp đặt và bảo dưỡng. Nhờ kết cấu đối xứng, cảm biến có thể được bố trí vào các lỗ chờ gia công sẵn trên cản xe. Nhà sản xuất cũng có thể sử dụng vòng đỡ, ngàm hoặc gioăng chuyên dụng để cố định bộ phận này, đồng thời hạn chế nước và bụi bẩn xâm nhập.

Trong quá trình sử dụng, nếu một cảm biến bị hư hỏng, người dùng có thể thay thế riêng bộ phận đó mà không nhất thiết phải thay toàn bộ cản trước hoặc cản sau. Điều này giúp việc sửa chữa thuận tiện hơn, đặc biệt trong điều kiện ô tô thường xuyên di chuyển tại khu vực đô thị đông đúc, nơi cản xe có nguy cơ va quệt.