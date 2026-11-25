Sau Hội nghị lần thứ 23 của Hội đồng Quốc phòng chung GCC mới đây với sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng 6 nước thành viên là Qatar, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Oman, Bahrain và Kuwait, GCC thông báo đã nhất trí thành lập sở chỉ huy tiền phương của UMC tại Kuwait, đồng thời bố trí các lực lượng quân sự phù hợp cho sở chỉ huy này. UMC có trụ sở tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia, được thành lập vào năm 2013 nhằm điều phối các chiến dịch chung và tăng cường khả năng phòng thủ tập thể của GCC.

Kênh truyền hình Al Jazeera cho rằng, chính xung đột Trung Đông đã tác động đến việc GCC quyết định thành lập sở chỉ huy tiền phương của UMC tại Kuwait. Kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào Iran hồi cuối tháng 2 năm nay, các nước vùng Vịnh đã trở thành mục tiêu của những cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV). Trên thực tế, vùng Vịnh chính là nơi đặt nhiều căn cứ quân sự lớn của Mỹ, đóng vai trò răn đe, bảo đảm an ninh cho các đồng minh trong khu vực và phô diễn sức mạnh của Washington trên khắp Trung Đông. Xung đột bùng phát đã làm gián đoạn hoạt động hàng không và vận tải biển, đe dọa hoạt động xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt-vốn là nguồn thu quan trọng của phần lớn nước thành viên GCC, đồng thời phơi bày những điểm yếu trong cơ sở hạ tầng năng lượng của khu vực. Việc lựa chọn Kuwait làm nơi đặt sở chỉ huy tiền phương của UMC là đáng chú ý, bởi đây là quốc gia có quy mô triển khai quân sự lớn thứ 4 trên toàn cầu của Mỹ, phải hứng chịu các cuộc tấn công cả từ Iran lẫn các nhóm dân quân ủng hộ Iran tại Iraq trong xung đột tại Trung Đông.

Các đại biểu tham dự Hội nghị lần thứ 23 của Hội đồng Quốc phòng chung GCC. Ảnh: GCC

“Quyết định thành lập sở chỉ huy tiền phương gửi thông điệp tới cả Iran lẫn Iraq, đồng thời trấn an rằng các nước thành viên GCC đã sẵn sàng cho mọi kịch bản có thể xảy ra”, chuyên gia Muhanad Seloom tại Hội đồng Trung Đông về các vấn đề toàn cầu, một viện nghiên cứu chính sách có trụ sở tại Doha (Qatar), nhận định.

Theo chuyên gia Muhanad Seloom, dựa trên những tuyên bố từ các nước thành viên thời gian qua, có thể xem quyết định thành lập sở chỉ huy tiền phương của UMC tại Kuwait là một phần trong chiến lược lớn hơn của GCC nhằm xây dựng đủ năng lực răn đe của riêng mình.

Al Jazeera lưu ý, ngoài cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran, các cuộc tấn công liên tiếp của lực lượng Houthi tại Yemen nhằm vào Saudi Arabia thời gian qua cũng khiến tình hình tại vùng Vịnh ngày càng quan ngại. Trong thông báo thành lập sở chỉ huy tiền phương của UMC tại Kuwait, Tổng thư ký GCC Jasem Mohamed Albudaiwi tuyên bố các cuộc tấn công của Houthi xâm phạm an ninh và chủ quyền của Saudi Arabia. Các nước thành viên GCC sát cánh cùng Saudi Arabia bởi an ninh của Saudi Arabia là một phần không thể tách rời an ninh của tất cả nước thành viên GCC.

Theo Al Jazeera, sở chỉ huy tiền phương của UMC tại Kuwait bổ sung cho mạng lưới cơ chế an ninh đan xen đang ngày càng mở rộng ở trong và ngoài vùng Vịnh. Hồi tháng 8 năm nay, Saudi Arabia, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký hiệp ước phòng thủ chung (còn gọi là Hiệp ước Mecca). Trước đó, Saudi Arabia và Pakistan từng ký hiệp ước phòng thủ chung song phương vào năm 2025. Chuyên gia Muhanad Seloom cho rằng, ngoài việc bổ sung cho các liên minh hiện có cũng như các liên minh mới, quyết định thành lập sở chỉ huy tiền phương của UMC tại Kuwait còn cho thấy GCC đang phát triển các cơ chế an ninh của riêng mình.

Tuy nhiên, giới phân tích nhận định việc tăng cường hợp tác quân sự giữa các nước vùng Vịnh không nhất thiết đồng nghĩa với việc họ từ bỏ mối quan hệ đối tác quân sự hiện có với Washington, vốn từ lâu đã đóng vai trò là bên bảo đảm an ninh chủ yếu cho khu vực. “Tôi cho rằng Mỹ muốn các nước vùng Vịnh hợp tác chặt chẽ hơn và trực tiếp chia sẻ nhiều thông tin hơn với nhau. Điều này về lâu dài sẽ giúp nâng cao hiệu quả hoạt động quân sự của họ”, Al Jazeera dẫn lời chuyên gia Albert Vidal tại Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) có trụ sở ở London (Anh).