Vì sao các nhà bán lẻ gỡ smartphone thương hiệu Trung Quốc khỏi kệ?

Một cửa hàng bán lẻ của Viettel đã nhanh chóng rút các sản phẩm hương hiệu smartphone Trung Quốc khỏi kệ.

Nguyên nhân của động thái này liên quan đến vấn đề địa danh (bản đồ) và cụ thể là ứng dụng thời tiết AccuWeather được cài mặc định trên máy, hiển thị không đúng về thông tin quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Qua tìm hiểu, một số dòng máy của các thương hiệu smarphone như vivo, Tecno, Nubia, Meizu, Huawei, Oppo, Honor, Xiaomi… đều gặp phải vấn đề này.

Đại diện một đại lý bán lẻ lớn tại TPHCM cho biết đã cẩn trọng rà soát toàn bộ sản phẩm và quyết định gỡ bỏ sản những phẩm bị lỗi hiển thị này khỏi kệ, khi nào các hãng khắc phục xong sẽ có phương án đưa lên kệ trưng bày và mở bán trở lại.

Nhiều cửa hàng bán lẻ di động đã nhanh chóng rút các sản phẩm hương hiệu smartphone Trung Quốc khỏi kệ.

Qua tìm hiểu, ứng dụng AccuWeather là do một đối tác thứ ba cung cấp cho các nhà sản xuất di động và khi cập nhật phần mềm OTA (Over-the-Air) thì các thông tin xác định Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Một trong những hãng di động của Trung Quốc tại Việt Nam xác nhận, sau khi tiến hành kiểm tra và xác minh kỹ lưỡng, vấn đề phát sinh từ một số dịch vụ trực tuyến của bên thứ ba, không phải từ nội dung do hãng trực tiếp cung cấp.

Ngay sau khi ghi nhận sự việc, hãng đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan, đồng thời triển khai các biện pháp cần thiết nhằm tạm ngừng các dịch vụ bị ảnh hưởng và khẩn trương khắc phục triệt để vấn đề trong thời gian sớm nhất trong hôm nay.

Song song đó, đội ngũ kỹ thuật của các hãng đang hoàn thiện bản cập nhật phần mềm OTA (Over-the-Air), dự kiến sẽ được triển khai đến toàn bộ thiết bị thuộc phạm vi ảnh hưởng với thời gian sớm nhất có thể. Đây cũng là hướng xử lý của các hãng di động đang bán sản phẩm tại Việt Nam bị dính lỗi hiển thị do ứng dụng AccuWeather.

Được biết các ứng dụng thời tiết mặc định trên điện thoại Trung Quốc lấy dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, nguồn dữ liệu này thường tự động thay đổi tùy thuộc vào phiên bản phần mềm (ROM Nội địa Trung Quốc hay ROM Quốc tế) và quốc gia người dùng đang sử dụng…