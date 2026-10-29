Vì sao các mẫu xe thể thao sử dụng chớp che kính?

Chớp che kính sau (window louvers) thường gồm các thanh ngang màu tối, làm bằng kim loại hoặc nhựa, liên kết thành một khung đặt bên ngoài kính sau. Thiết kế này phổ biến nhất trên những mẫu xe có phần mui vuốt dài về phía đuôi, hay còn gọi là fastback, dù đôi khi cũng xuất hiện trên các mẫu coupe có phần đuôi tách biệt rõ ràng.

Tại sao các mẫu xe thể thao sử dụng chớp che kính sau?

Lý do đầu tiên khiến các nhà sản xuất và chủ xe quan tâm đến chi tiết này nằm ở khả năng hạn chế ánh nắng chiếu vào khoang nội thất. Trên những mẫu fastback, kính sau thường có diện tích lớn và góc nghiêng thấp, khiến ánh nắng dễ dàng chiếu vào cabin, làm nhiệt độ bên trong tăng cao.

Trên những mẫu xe thể thao hay xe cơ bắp Mỹ cổ điển, các nhà sản xuất sử dụng cơ cấu chớp xe kính sau thay vì chỉ có một tấm kính chắn gió sau như nhiều mẫu xe hiện đại.

Vào cuối thập niên 1960, điều hòa không khí vẫn là trang bị tùy chọn đắt tiền trên nhiều mẫu xe, trong khi công nghệ phim cách nhiệt chưa phát triển như ngày nay. Vì vậy, các tấm chớp che kính sau trở thành một giải pháp giúp giảm tác động trực tiếp của ánh nắng mà không che kín hoàn toàn ánh sáng tự nhiên.

Tương tự những cánh chớp trên cửa sổ nhà ở, thiết kế này còn giúp tăng sự riêng tư cho người ngồi trong xe. Quan trọng hơn, những thanh ngang tối màu mang đến vẻ ngoài hầm hố, góp phần hoàn thiện phong cách đặc trưng của xe cơ bắp Mỹ thời kỳ đó.

Chớp xe kính sau có tác dụng giảm tác động trực tiếp của ánh nắng mà không che kín hoàn toàn ánh sáng tự nhiên, đồng thời tăng sự riêng tư cho người ngồi trong xe.

Chớp che thực tế không phải phát minh riêng của ngành công nghiệp ôtô. Các công trình xây dựng đã sử dụng thiết kế dạng thanh chớp từ hàng nghìn năm trước. Trong lĩnh vực ôtô, những tấm kim loại dập thành khe chớp cũng từng được dùng để thoát nhiệt khoang động cơ, chẳng hạn trên các mẫu Buick Roadmaster từ thập niên 1940.

Từ thiết kế che nắng đến biểu tượng siêu xe

Ra mắt tại triển lãm Geneva Motor Show 1966, Lamborghini Miura ban đầu sử dụng một tấm kính Plexiglas che khoang động cơ V12 dung tích 4.0L. Tuy nhiên, các kỹ sư nhanh chóng nhận ra tấm kính giữ lại lượng nhiệt lớn tỏa ra từ động cơ công suất 350 mã lực.

Mặc dù đã xuất hiện từ những năm 1940, chớp che kính sau trở thành một trào lưu khi được ứng dụng trên mẫu siêu xe đầu tiên trên thế giới - Lamborghini Miura.

Nhà thiết kế Marcello Gandini sau đó thay thế tấm kính bằng hệ thống chớp che, giúp giải quyết vấn đề nhiệt lượng và đồng thời tạo nên diện mạo mang tính biểu tượng cho Lamborghini Miura. Sau 60 năm, những thanh chớp phía sau vẫn được xem là một trong những dấu ấn thiết kế đặc trưng của mẫu siêu xe này.

Xu hướng nhanh chóng lan sang các nhà sản xuất khác. Ford vốn đã sử dụng chớp kim loại cố định trên cửa kính hông phía sau của Mustang đời 1965. Chrysler giới thiệu các gói chớp che cho Dodge Challenger và Plymouth Barracuda. Khác với thiết kế trên Lamborghini Miura, vốn thay thế hoàn toàn tấm kính khoang động cơ, các bộ chớp của Ford và Chrysler được làm bằng nhôm và lắp bên ngoài kính sau.

Mặc dù không còn được ứng dụng nhiều, chớp che kính sau vẫn còn được trang bị trên các mẫu siêu xe Lamborghini Revuelto và Temerario như một sự tri ân cho đàn anh Miura.

Tuy nhiên, sự phổ biến của phim cách nhiệt cùng xu hướng thiết kế ôtô trơn mượt, tối ưu khí động học trong thập niên 1990 khiến chớp che kính sau dần mất đi sức hút. Những thanh ngang vốn tạo nên vẻ góc cạnh cho xe cơ bắp không còn phù hợp với ngôn ngữ thiết kế mới.

Từ một giải pháp giúp giảm nhiệt và tăng sự riêng tư, chớp che kính sau đã trở thành chi tiết thiết kế gắn liền với lịch sử xe thể thao. Dù công nghệ điều hòa và phim cách nhiệt ngày nay đã phát triển đáng kể, sức hấp dẫn của những thanh chớp vẫn nằm ở khả năng kết hợp công năng với phong cách, đặc biệt trên những mẫu xe muốn tái hiện tinh thần cơ bắp của các thập niên trước.