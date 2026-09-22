Vì sao các hội nhóm tiêu cực trên mạng hút nhiều bạn trẻ: Những cảm xúc chưa được lắng nghe

Không khó để bắt gặp những hội nhóm trên mạng xã hội có tên gọi thể hiện sự bất mãn với cha mẹ, cùng những bài đăng kể về mâu thuẫn gia đình, cảm giác không được thấu hiểu hay những chuyện khó nói ở tuổi teen.

Trong một số bài đăng được chia sẻ trên mạng xã hội, người dùng đặt câu hỏi, bày tỏ lo ngại rằng những bạn nhỏ tìm đến các hội nhóm để giãi bày tâm sự có thể gia tăng những cảm xúc tiêu cực, dẫn tới có góc nhìn, thái độ sống phiến diện.

Một bài đăng trong nhóm "Con ghét bố mẹ" trên Facebook.

Tuy nhiên, cũng cần phân biệt rõ: Không phải cứ tham gia một hội nhóm có tên gọi tiêu cực là đồng nghĩa với việc bạn đó có suy nghĩ hay hành vi lệch chuẩn. Điều quan trọng là nội dung thực tế của nhóm, những thông điệp được lan truyền và tác động của chúng đến người tham gia.

Nhiều hội nhóm với tên tiêu cực xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội.

Với những hội nhóm có nội dung độc hại, việc phát hiện, ngăn chặn và bảo vệ người dùng nhỏ tuổi là điều cần thiết. Nhưng nếu chỉ nhìn vào tên nhóm hay những dòng trạng thái được đăng tải, người lớn có thể bỏ qua câu chuyện phía sau: Một bạn nhỏ đang gặp chuyện gì mà phải tìm đến một cộng đồng xa lạ để chia sẻ?

Bài đăng tâm sự dưới dạng ẩn danh.

Đôi khi, điều các bạn cần chỉ là có người chịu nghe mình nói hết câu chuyện, không vội trách móc hay kết luận rằng mình sai. Nếu nhu cầu ấy không được đáp ứng, những lời đồng cảm từ người lạ trên mạng có thể trở nên đặc biệt hấp dẫn, kể cả khi môi trường đó không thực sự an toàn.

Vì vậy, cách bảo vệ người dùng nhỏ tuổi trên không gian mạng không chỉ là ngăn các bạn tiếp xúc với nội dung xấu, độc mà còn cần giúp teen nhận diện những thông tin có hại, biết cách tìm kiếm sự hỗ trợ và có những người đáng tin cậy để chia sẻ khi gặp khó khăn.

(Ảnh minh họa được tạo bởi AI)

Với các bạn học sinh, nếu từng tìm đến một hội nhóm trên mạng vì cảm thấy không ai hiểu mình, điều đó không có nghĩa là bạn phải tiếp tục ở lại một nơi khiến mình bất an. Bạn có thể tìm đến một người lớn mà mình tin tưởng, thầy cô hoặc người thân để kể chuyện theo cách khiến bạn cảm thấy thoải mái nhất.

Bởi một không gian mạng an toàn không chỉ là nơi có ít nội dung độc hại hơn, mà còn là nơi teen biết mình có thể tìm sự giúp đỡ ở đâu, khi cần.