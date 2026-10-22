Vì sao các chuỗi gym lớn 'chết' dù người tập vẫn đông?

Một người mua thẻ gym để giảm cân. Vài năm sau, họ muốn hoàn thành cuộc thi ba môn phối hợp, cải thiện thành tích chạy hoặc tìm nhóm bạn cùng tập. Phòng tập từng đáp ứng đủ nhu cầu ban đầu có thể không còn là nơi khách quen muốn tiếp tục trả tiền.

Hành trình ấy được Kang Wan Chern, nhà báo mảng Kinh doanh của The Straits Times, kể trong bài bình luận về nguyên nhân các phòng gym đóng cửa. Bắt đầu tập năm 2010 để khỏe hơn và giảm cân, đến nay, cô dành phần lớn thời gian vận động cho bơi, đạp xe và chạy bộ.

Điều thay đổi không chỉ là môn tập. Đó còn là mục tiêu, cách sử dụng thời gian và những dịch vụ cô sẵn sàng chi tiền.

Câu chuyện gợi ra nghịch lý của ngành thể hình. Đó là người tiêu dùng vẫn muốn vận động, thậm chí đầu tư nhiều hơn, nhưng một chuỗi gym có thương hiệu, nhiều máy móc và lớp học vẫn có thể thất bại. Áp lực tài chính, cạnh tranh và khoảng cách giữa dịch vụ với kỳ vọng khách hàng đang cùng thử thách mô hình phòng tập truyền thống.

Các chuỗi gym lớn chịu sức ép từ chi phí vận hành và sự cạnh tranh của nhiều mô hình tập luyện mới. Ảnh: Reuters.

Người tập tăng, chuỗi lớn vẫn đóng cửa

Tháng 9/2026, True Fitness và True Yoga tại Singapore bước vào quá trình thanh lý tạm thời. Theo The Business Times, hai doanh nghiệp đứng sau các thương hiệu True Fitness, TFX và Yoga Edition vận hành tổng cộng 10 cơ sở tại nước này. Các địa điểm ngừng hoạt động ngay lập tức, khiến nhiều nhân viên và hội viên bất ngờ.

Theo CNA, dẫn thông tin từ công ty mẹ Kontafarma China Holdings, hoạt động tại Singapore lỗ khoảng 34,3 triệu HKD (115 tỷ đồng) năm 2025, tiếp tục lỗ 19,1 triệu HKD (64 tỷ đồng) trong tám tháng đầu năm 2026. Đến cuối tháng 8, tổng nợ phải trả vượt tài sản khoảng 429,3 triệu HKD (1.442 tỷ đồng).

Kontafarma cho biết doanh nghiệp chịu sức ép thanh khoản đáng kể dù đã được công ty mẹ cấp vốn. Những khó khăn được nêu gồm cạnh tranh gay gắt, chi phí thu hút khách tăng, sự phát triển của phòng tập chuyên biệt và tiện ích thể thao trong khu dân cư.

Tuy nhiên, câu chuyện này không đủ để kết luận người tiêu dùng đang quay lưng với phòng gym.

Theo báo cáo do Hiệp hội Sức khỏe và Thể hình Mỹ (Health & Fitness Association) công bố tháng 4/2026, khoảng 81 triệu người Mỹ là hội viên phòng gym, studio hoặc cơ sở thể hình trong năm 2025, tăng 5,2% so với năm trước và đạt mức cao kỷ lục.

Dữ liệu Mỹ không đại diện cho Singapore hay toàn cầu, nhưng cho thấy cần phân biệt sức khỏe của thị trường với sức khỏe từng doanh nghiệp. Nhu cầu tăng không bảo đảm doanh thu sẽ chảy về những thương hiệu lâu năm.

Nhiều người tập mong muốn các gói tập, phòng tập được "cá nhân hóa" hơn để phù hợp với từng nhu cầu trong từng thời điểm. Ảnh: Reuters.

Với mô hình nhiều cơ sở, doanh nghiệp phải duy trì mặt bằng, thiết bị, nhân sự và lịch lớp học. Khi lượng khách hoặc doanh thu không đủ bù chi phí, quy mô từng là lợi thế có thể trở thành gánh nặng. Thêm máy mới hay tung gói khuyến mại cũng khó giải quyết vấn đề nếu khách không còn thấy lý do quay lại.

Phòng gym truyền thống thường bán sự thuận tiện của một gói dịch vụ tổng hợp như tập tạ, chạy máy, yoga, lớp nhóm và huấn luyện cá nhân tại cùng địa điểm.

Nhưng khách hàng không nhất thiết sử dụng tất cả. Người chỉ muốn tập gần nhà có thể chọn cơ sở nhỏ; người thích Pilates có thể dành ngân sách cho studio chuyên biệt. Người đã có phòng tập trong chung cư lại cần lý do thuyết phục hơn để mua thêm thẻ bên ngoài.

Trong bài bình luận trên The Straits Times, Kang mô tả thị trường với hàng loạt lựa chọn, từ gym mở cửa 24 giờ, studio đạp xe trong nhà cho đến Pilates với máy reformer, luyện Hyrox hay tập cường độ cao ngắt quãng. Một số đơn vị còn cung cấp đánh giá dáng chạy và chương trình chuẩn bị thi đấu.

Sự phong phú ấy khiến gói dịch vụ “có đủ mọi thứ” phải cạnh tranh với lời hứa cụ thể là giúp khách tập đúng môn, đúng mục tiêu, vào thời gian phù hợp.

Giá cả làm cuộc cạnh tranh thêm khó khăn. Khảo sát tháng 9/2025 của Zenoti với 1.010 người Mỹ, gồm khách hàng và người làm việc tại các cơ sở salon, spa, thẩm mỹ y khoa, thể hình và chăm sóc sức khỏe, ghi nhận 64% khách được hỏi cho biết chi phí tăng là nguyên nhân chính khiến họ ngừng đến một cơ sở từng yêu thích.

Tuy vậy, 73% nói sẵn sàng trả thêm cho dịch vụ cá nhân hóa; 70% cho rằng chương trình tưởng thưởng có thể giúp giữ họ quay lại.

Các kết quả gợi ý rằng khả năng chi trả và cảm nhận về giá trị cần được xem xét cùng nhau. Một người có thể cắt gói hội viên đắt tiền nhưng vẫn dành ngân sách cho dịch vụ sát nhu cầu hơn. Vì thế, giảm giá có thể giúp bán thẻ, song chưa chắc tạo được sự gắn bó. Sau khi mua, khách vẫn phải tìm thấy điều khiến họ muốn duy trì việc tập.

Phải tạo lý do để quay lại

Thay đổi sâu hơn nằm ở chỗ nhu cầu của một hội viên không đứng yên. Kang kể ban đầu, thẻ hội viên và lớp nhóm đã đủ đáp ứng mong muốn của cô. Khi quen nhịp tập, cô thử thêm lớp mới rồi thuê huấn luyện viên để cải thiện kỹ thuật nâng tạ. Càng làm được nhiều, cô càng muốn tiến xa hơn.

Sau khi trở lại Singapore năm 2021, cô mua chiếc xe đạp cũ để đi thư giãn. Những chuyến đi dần dài hơn, nhanh hơn; sau đó là xe đạp đường trường mới, cuộc thi ba môn phối hợp đầu tiên và huấn luyện viên.

Nhóm bạn cùng tập cũng trở thành một phần quan trọng của hành trình. Họ khuyến khích cô chuẩn bị cho các cuộc đua và tạo thêm lý do để cô tiếp tục xuất hiện mỗi tuần.

Đây là một trải nghiệm cá nhân, không phải khuôn mẫu cho mọi hội viên. Nhưng nó chỉ ra hạn chế của cách tiếp cận mặc định rằng khách đến gym chủ yếu để giảm cân hoặc khỏe hơn.

Khi mục tiêu chuyển sang thi đấu, người tập có thể cần giáo án, hướng dẫn dinh dưỡng, phục hồi và cách phân bổ thời gian. Quyền sử dụng thiết bị chỉ đáp ứng một phần nhu cầu đó.

Khi mục tiêu chuyển từ giảm cân sang cải thiện thành tích, người tập có thể cần giáo án riêng và hỗ trợ về dinh dưỡng, phục hồi. Ảnh: Reuters.

Hyrox minh họa cho hướng phát triển này. Theo đơn vị tổ chức, cuộc thi kết hợp tám chặng chạy, mỗi chặng 1 km, xen kẽ tám trạm bài tập thể lực.

Trong phân tích của Kang, thể thức tiêu chuẩn hóa cho phép người tham gia so sánh thành tích và quay lại để cải thiện. Việc tập nhờ đó có thêm đích đến cụ thể, thay vì chỉ lặp lại những buổi vận động.

Với doanh nghiệp, cơ hội nằm ở việc đồng hành cùng mục tiêu mới. Hội viên chuẩn bị cho cuộc đua đầu tiên cần sự hỗ trợ khác người muốn cải thiện thành tích hoặc vừa trở lại sau thời gian nghỉ tập.

Từ những thay đổi này, lợi thế của phòng gym không còn chỉ nằm ở diện tích, số máy hay danh sách lớp học.

Khách mới có thể cần hướng dẫn để vượt qua cảm giác bỡ ngỡ. Người tập lâu năm muốn nhận thấy tiến bộ. Người bận rộn cần lịch linh hoạt, còn người theo đuổi thi đấu muốn hỗ trợ chuyên sâu. Một chương trình chung khó đáp ứng tất cả.

Cộng đồng cũng tạo ra giá trị mà thiết bị khó thay thế. Khi buổi tập gắn với nhóm bạn, huấn luyện viên hiểu mình và mục tiêu đang theo đuổi, khách có thêm động lực duy trì.

Điều đó không có nghĩa mọi phòng gym phải chuyển sang huấn luyện thi đấu. Bài toán là nhận ra khách đang cần gì và liệu dịch vụ hiện tại còn phù hợp hay không.

Trường hợp True Fitness cho thấy cạnh tranh và mất cân đối tài chính có thể đẩy một hệ thống lớn đến chỗ đóng cửa. Hành trình được kể trên The Straits Times lại làm rõ thách thức giữ khách. Người tập thay đổi, trong khi tấm thẻ hội viên có thể vẫn bán cùng một lời hứa.

Một chuỗi gym có thể thu hút khách bằng thương hiệu và cơ sở vật chất. Nhưng để họ tiếp tục trả tiền, doanh nghiệp phải chứng minh mỗi buổi quay lại vẫn đáng giá.

Thủy Dương