Jensen Huang và Mark Zuckerberg xuất hiện trong chiếc áo da đen. Ảnh: New York Times.

Những chiếc áo khoác da đen đang trở thành dấu ấn phong cách của nhiều lãnh đạo công nghệ hàng đầu thế giới. Jensen Huang, CEO Nvidia, thường xuất hiện trong những thiết kế da biker; Elon Musk cũng nhiều lần lựa chọn kiểu áo này. Jeff Bezos và Jack Dorsey là những cái tên khác góp phần đưa món đồ giàu dấu ấn văn hóa trở lại tâm điểm chú ý.

Sự phổ biến ấy đặt ra một câu hỏi thú vị: Vì sao những người đứng đầu các tập đoàn công nghệ trị giá hàng nghìn tỷ USD lại yêu thích phong cách vốn gắn với những ngôi sao điện ảnh, nhạc rock và hình ảnh cá tính mạnh mẽ?

Đằng sau lựa chọn thời trang này còn là sự giao thoa giữa quyền lực kinh tế và sức ảnh hưởng văn hóa. Những chiếc áo khoác da giúp các lãnh đạo công nghệ xây dựng hình ảnh riêng, khác với phong cách doanh nhân truyền thống.

Chiếc áo da đen thường gắn với hình ảnh cựu CEO của Nvidia mỗi khi xuất hiện công khai. Ảnh: Reuters.

Áo khoác da thành biểu tượng cá tính

Theo Eugene Rabkin, tác giả bài viết trên Financial Times, áo khoác da biker có lịch sử lâu đời trong văn hóa đại chúng. Một trong những thiết kế mang tính biểu tượng nhất là mẫu Perfecto do hãng Schott sản xuất từ năm 1928. Chiếc áo nổi bật với khóa kéo đặt chéo, về sau trở thành hình ảnh quen thuộc gắn với những người đi mô tô.

Sau Thế chiến II, áo khoác da xuất hiện ngày càng nhiều trong điện ảnh và âm nhạc. Hình ảnh Marlon Brando trong bộ phim The Wild One (1953) và James Dean trong Rebel Without a Cause (1955) góp phần đưa kiểu áo này trở thành biểu tượng của vẻ ngoài phong trần, phóng khoáng và cá tính.

Đến những thập niên tiếp theo, áo khoác da tiếp tục được các nghệ sĩ rock, punk và nhiều ngôi sao giải trí lựa chọn. Món đồ vốn phục vụ nhu cầu bảo vệ cơ thể của người đi mô tô dần có vị trí riêng trong thời trang, được yêu thích nhờ vẻ mạnh mẽ và khả năng tạo điểm nhấn cho trang phục.

Nhà sử học thời trang Valerie Steele nhận định áo khoác da mang nhiều tầng ý nghĩa văn hóa, gắn với hình ảnh nam tính, sự tự tin và phong cách sống tự do. Theo thời gian, những đặc điểm này trở thành sức hút riêng của món đồ, ngay cả khi người mặc không có mối liên hệ trực tiếp với các cộng đồng từng phổ biến kiểu áo ấy.

Sự thay đổi cũng phản ánh cách thời trang được sử dụng để thể hiện địa vị và hình ảnh cá nhân. Trong cuốn The Theory of the Leisure Class xuất bản năm 1899, nhà xã hội học Thorstein Veblen phân tích việc giới thượng lưu sử dụng hàng hóa xa xỉ để thể hiện vị thế. Trong khi đó, sức hấp dẫn của áo khoác da lại bắt nguồn từ vẻ ngoài tự nhiên, ít câu nệ hình thức và gắn với văn hóa đại chúng.

Ngày nay, hai yếu tố này có thể cùng xuất hiện trong một món đồ. Những chiếc áo khoác da cao cấp vừa thể hiện gu thẩm mỹ cá nhân, vừa có giá trị lớn nhờ chất liệu, kỹ thuật chế tác và thương hiệu. Đây cũng là một trong những lý do kiểu áo này trở nên hấp dẫn với giới doanh nhân giàu có.

Phong cách riêng của các tỷ phú công nghệ

Trang phục từ lâu đã đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng hình ảnh của các lãnh đạo công nghệ. Steve Jobs nổi tiếng với áo cổ lọ đen của Issey Miyake, quần jeans và giày thể thao, tạo nên phong cách tối giản gắn liền với những lần giới thiệu sản phẩm Apple.

Sau đó, áo hoodie, quần kaki và giày thể thao trở thành hình ảnh quen thuộc tại Thung lũng Silicon. Những nhà sáng lập như Mark Zuckerberg từng được biết đến với cách ăn mặc giản dị, đề cao sự thoải mái và tiện dụng hơn các quy tắc trang phục doanh nhân truyền thống.

Elon Musk ưa thích những chiếc áo khoác da có cổ lông cừu. Ảnh: New York Times.

Tuy nhiên, khi các tập đoàn công nghệ ngày càng lớn mạnh, phong cách của những người đứng đầu cũng trở nên đa dạng. Một số tỷ phú lựa chọn trang phục cao cấp, chú trọng hơn đến thiết kế và khả năng tạo dấu ấn cá nhân. Trong đó, áo khoác da đen nổi lên như món đồ kết hợp được vẻ lịch lãm với phong thái mạnh mẽ, hiện đại.

Jensen Huang là một trong những ví dụ nổi bật. Cựu CEO Nvidia thường xuyên mặc áo khoác da tại các hội nghị công nghệ, buổi giới thiệu sản phẩm và sự kiện lớn. Theo thời gian, trang phục này trở thành đặc điểm nhận diện quen thuộc của ông, tương tự chiếc áo cổ lọ đen từng gắn với Steve Jobs.

Tại hội nghị SIGGRAPH năm 2024 ở Colorado, Jensen Huang và Mark Zuckerberg thậm chí còn đổi áo khoác da cho nhau trong cuộc trò chuyện trước công chúng. Khoảnh khắc này nhanh chóng thu hút sự chú ý, cho thấy trang phục cũng có thể trở thành một phần trong cách các lãnh đạo công nghệ tương tác với khán giả.

Giá trị thương mại của những chiếc áo cũng ngày càng đáng chú ý. Một mẫu áo khoác Tom Ford từng thuộc sở hữu của Jensen Huang được Sotheby's đưa ra đấu giá với mức giá gần 1 triệu USD, phản ánh sức hút của những món đồ gắn với tên tuổi các nhân vật nổi tiếng trong ngành công nghệ.

Không riêng Jensen Huang, Elon Musk nhiều lần xuất hiện trong áo khoác da của Belstaff, trong khi Jack Dorsey yêu thích trang phục của nhà thiết kế Rick Owens. Những lựa chọn này thể hiện gu thẩm mỹ riêng, đồng thời giúp mỗi người xây dựng hình ảnh dễ nhận diện giữa hàng loạt lãnh đạo doanh nghiệp.

Theo nhà bình luận thời trang Derek Guy, áo khoác da gợi lên vẻ mạnh mẽ, tự tin và cá tính. Với các CEO công nghệ, món đồ này tạo cảm giác gần gũi với văn hóa đại chúng nhưng vẫn phù hợp với vị thế của những người điều hành tập đoàn lớn.

Sự phổ biến của áo khoác da cũng cho thấy thời trang đang trở thành một phần trong cách giới công nghệ xây dựng thương hiệu cá nhân. Bên cạnh sản phẩm, chiến lược kinh doanh và những phát biểu trước công chúng, diện mạo quen thuộc có thể giúp một lãnh đạo được nhận diện ngay cả khi xuất hiện ngoài môi trường làm việc.

Sức hút của biểu tượng thời trang

Sự xuất hiện ngày càng phổ biến của áo khoác da trong giới công nghệ cho thấy một sự thay đổi thú vị. Món đồ từng gắn với những tay lái môtô, ngôi sao điện ảnh và nghệ sĩ nhạc rock giờ đây trở thành lựa chọn của những người đứng đầu các tập đoàn có giá trị hàng nghìn tỷ USD.

Trong nhiều thập niên, áo khoác da được yêu thích bởi vẻ ngoài phóng khoáng, mạnh mẽ và giàu cá tính. Khi được các CEO công nghệ lựa chọn, những đặc điểm ấy mang thêm ý nghĩa mới: giúp người mặc tạo dựng phong cách riêng, đồng thời thể hiện sự tự tin và sức ảnh hưởng trước công chúng.

Jack Dorsey, người sáng lập Twitter (nay là X), mặc áo khoác da bên ngoài Sở giao dịch chứng khoán New York. Ảnh: Bloomberg.

Nhà phê bình văn hóa Thomas Frank từng phân tích sự giao thoa giữa văn hóa đại chúng và hoạt động kinh doanh trong bài viết năm 1994. Theo ông, giới doanh nhân ngày càng quan tâm đến những hình ảnh gắn với cá tính và sự khác biệt, trong khi các biểu tượng văn hóa cũng dần được sử dụng rộng rãi trong quảng cáo và xây dựng thương hiệu.

Sự thay đổi này đặc biệt rõ nét tại Thung lũng Silicon, nơi hình ảnh cá nhân của các nhà sáng lập thường gắn chặt với thương hiệu doanh nghiệp. Một chiếc áo khoác quen thuộc có thể trở thành dấu hiệu nhận diện, giúp công chúng dễ dàng liên tưởng đến người mặc mà không cần đến logo hay những yếu tố quảng bá trực tiếp.

Dù vậy, sức hấp dẫn của áo khoác da không đồng nghĩa trang phục phản ánh đầy đủ tính cách hay phong cách điều hành của một CEO. Những người đứng đầu các tập đoàn công nghệ vẫn phải đưa ra quyết định kinh doanh, đáp ứng kỳ vọng của cổ đông và duy trì tăng trưởng như lãnh đạo trong các ngành công nghiệp khác.

Nhà sử học thời trang Valerie Steele cũng lưu ý rằng ý nghĩa của trang phục không hoàn toàn do người mặc quyết định, mà còn phụ thuộc vào cách công chúng tiếp nhận và diễn giải. Với những tỷ phú công nghệ, áo khoác da có thể đơn giản là sở thích cá nhân, nhưng khi xuất hiện thường xuyên trước hàng triệu khán giả, món đồ ấy dần trở thành một phần hình ảnh gắn liền với tên tuổi của họ.