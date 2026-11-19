Điểm trông giữ ôtô trên đường Trần Quang Khải, thành phố Hà Nội. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Dù quy hoạch các bãi đỗ xe đã được phê duyệt với số lượng lớn, tuy nhiên lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội chỉ ra hàng loạt các khó khăn, vướng mắc về thủ tục pháp lý dự án, dẫn đến khó thu hút nhà đầu tư triển khai xây dựng.

Hơn 92% bãi đỗ xe chưa thể triển khai theo quy hoạch

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt xác định tổng số 1.690 bãi đỗ xe công cộng, gồm 1.124 bãi đỗ xe mặt bằng, 469 bãi đỗ xe cao tầng và 97 bãi đỗ xe ngầm.

Qua rà soát, tổng hợp của Sở xXây dựng, đến nay trong tổng số 1.690 bãi đỗ xe theo quy hoạch, mới có 72 bãi đỗ xe được đưa vào khai thác, sử dụng (chiếm khoảng 4,3%) và 61 bãi đỗ xe đang triển khai đầu tư xây dựng (chiếm khoảng 3,6%); còn 1.557 bãi đỗ xe chưa được triển khai thực hiện (chiếm khoảng 92,1%).

Chỉ ra khó khăn, vướng mắc, lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cho rằng nhiều vị trí thiếu tính khả thi do vướng mắc giải phóng mặt bằng, nằm trong khu dân cư hiện hữu, diện tích nhỏ hoặc chồng lấn với các dự án khác; bãi đỗ xe ngầm được quy hoạch tại vườn hoa, công viên khu vực nội đô có suất đầu tư rất lớn; quy hoạch mới xác định vị trí, quy mô, chưa xác định cụ thể các chỉ tiêu quy hoạch (mật độ xây dựng, tầng cao, tỷ lệ diện tích dịch vụ) đối với từng vị trí.

Mặt khác, theo phân cấp hiện hành, phần lớn các bãi đỗ xe theo quy hoạch thuộc trách nhiệm đầu tư của cấp xã, trong khi nguồn lực ngân sách còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu đầu tư các dự án bãi đỗ xe ngầm, cao tầng.

Nhìn nhận thủ tục đầu tư các bãi đỗ xe thường kéo dài, phía Sở Xây dựng Hà Nội cho biết giai đoạn lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư có nhiều bước, hồ sơ phải hoàn thiện, làm rõ nhiều lần về quy hoạch, cơ cấu nguồn vốn, phương án kỹ thuật, nhu cầu sử dụng đất, hiệu quả đầu tư. Thậm chí, nhiều dự án còn phải điều chỉnh cục bộ quy hoạch, khiến riêng bước chủ trương đầu tư thường kéo dài 2-3 năm.

Điểm trông giữ xe thông minh bằng hệ thống giàn thép tại phố Nguyễn Công Hoan, thành phố Hà Nội. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Nêu ra vướng mắc mang tính pháp lý, lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cho hay các dự án bãi đỗ xe kết hợp dịch vụ thương mại, phần diện tích thương mại không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi; nhà đầu tư phải tự thỏa thuận, nhận chuyển nhượng với từng người sử dụng đất nên việc thỏa thuận gần như không thể thực hiện.

“Phần dịch vụ thương mại là hạng mục phụ trợ gắn liền với công trình đỗ xe và là nguồn thu chủ yếu giúp dự án khả thi. Hệ quả là các dự án bãi đỗ xe rơi vào thế bế tắc không có dịch vụ thương mại thì không thu hồi được vốn, có dịch vụ thương mại thì không giải phóng được mặt bằng. Đây là nguyên nhân trực tiếp khiến nhiều dự án đã có chủ trương đầu tư nhưng không thể khởi công hoặc kéo dài nhiều năm,” lãnh đạo Sở Xây dựng nói rõ.

Về thu hút nguồn vốn ngoài ngân sách, các dự án bãi đỗ xe, nhất là bãi đỗ xe ngầm, có suất đầu tư lớn, thời gian thu hồi vốn dài, hiệu quả tài chính thấp. Trong khi đó, các điểm trông giữ xe tự phát, trên lòng đường, hè phố với chi phí thấp vẫn tồn tại phổ biến, tạo ra sự cạnh tranh thiếu bình đẳng với các dự án được đầu tư bài bản; chưa có lộ trình thu hẹp trông giữ xe trên lòng đường, hè phố.

Ngoài ra, một số dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng kéo dài, nhà đầu tư chưa triển khai hoặc chưa hoàn thành, chủ yếu do vướng mắc giải phóng mặt bằng, năng lực tài chính của nhà đầu tư và hiệu quả kinh tế của dự án thấp.

Mỗi phường phấn đấu khởi công 2 bãi đỗ xe

Trong thời gian qua, Sở Xây dựng Hà Nội đã phân loại 301 vị trí bãi đỗ xe trong Vành đai 3 theo mức độ ưu tiên, gồm nhóm có thể triển khai ngay; nhóm cần điều chỉnh quy hoạch chi tiết, giải phóng mặt bằng và nhóm cần xem xét điều chỉnh chức năng.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng đã kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư 29 bãi đỗ xe ưu tiên khu vực từ Vành đai 3 trở vào, gồm 14 bãi trong Vành đai 2 và 15 bãi từ Vành đai 2 đến Vành đai 3; đồng thời tổ chức kiểm tra, rà soát và đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án bãi đỗ xe đã được giao chủ đầu tư nhưng chưa triển khai hoặc chưa hoàn thành; làm rõ nguyên nhân chậm tiến độ, các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống giao thông tĩnh, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố giao ủy ban nhân dân các xã phường trong Vành đai 3 xây dựng kế hoạch đầu tư, sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư đến năm 2030 nhằm tập trung nguồn lực triển khai thực hiện hướng tới mục tiêu cơ bản đáp ứng được nhu cầu sử dụng đỗ xe của người dân tại các quận nội thành (đặc biệt là 4 quận nội đô lịch sử và khu vực Hồ Tây).

Cụ thể, năm 2027, mỗi phường phấn đấu khởi công và xây dựng tối thiểu 2 bãi đỗ xe bằng nguồn ngân sách địa phương; phối hợp với Sở Tài chính trong công tác rà soát đánh giá khả năng cân đối nguồn lực của địa phương làm cơ sở báo cáo thành phố xem xét hỗ trợ đầu tư; rà soát, xác định nhu cầu tái định cư (số hộ, diện tích đất, quỹ nhà tái định cư) phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án bãi đỗ xe theo quy hoạch trên địa bàn.

Một điểm trông giữ xe ứng dụng công nghệ không dùng tiền mặt trên địa bàn thành phố Hà Nội. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Sở Xây dựng Hà Nội cũng tổ chức rà soát đánh giá việc triển khai đồ án Quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để loại khỏi quy hoạch các vị trí điểm bãi đỗ xe, bến xe khó khả thi về tổ chức thực hiện đồng thời bổ sung các vị trí điểm bãi đỗ xe cần thiết, đảm bảo tính khả thi trong quá trình thực hiện.

Sở Xây dựng Hà Nội kiến nghị Sở Tài chính nghiên cứu bố trí riêng khoản kinh phí từ ngân sách thành phố cho đầu tư phát triển hệ thống bãi đỗ xe trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; tiếp tục rà soát, phân loại và xử lý dứt điểm các dự án chậm triển khai, trường hợp vi phạm sẽ xem xét thu hồi theo quy định.

Với Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, Sở Xây dựng đề nghị chủ trì, phối hợp với các sở, ngành nghiên cứu, tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố kiến nghị Chính phủ, Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai theo hướng Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất trong phạm vi dự án đầu tư xây dựng bãi đỗ xe theo quy hoạch, bao gồm cả phần diện tích khai thác dịch vụ thương mại, dịch vụ hỗ trợ./.