Vì sao cả ngành AI cần đến Jensen Huang?

Khoảnh khắc CEO Nvidia Jensen Huang hôn má Alice Huang Đoạn video ghi lại khoảnh khắc Jensen Huang và Alice Huang hôn nhẹ lên má nhau sau bữa tối cùng các lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ tại Đài Loan (Trung Quốc) hồi tháng 5/2025. Sau đó, hai người cùng lên một chiếc xe và rời đi.

Trên đường phố, người hâm mộ vây quanh CEO Nvidia Jensen Huang để xin chữ ký. Trong những cuộc gặp riêng tư, trong bữa tối vào tháng 9/2024, ngay cả Ellison và Elon Musk cũng phải 'năn nỉ' Huang cung cấp thêm GPU.

Sức hút của Huang cho thấy mức độ phụ thuộc của ngành AI vào nguồn cung bộ xử lý đồ họa (GPU) từ Nvidia. Tuy nhiên, Nvidia không chỉ là nhà cung cấp chip. Trong những năm gần đây, công ty còn tận dụng nguồn tiền mặt dồi dào để mở rộng đầu tư vào hệ sinh thái AI.

Các nhà phân tích nhận định, mức độ phụ thuộc này có thể khiến Huang trở thành một điểm rủi ro đối với toàn ngành AI, nhất là khi ông đang vướng vào cuộc điều tra sau khi xác nhận có quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân với một nữ doanh nhân tên Alice Huang - thuộc doanh nghiệp Megaspeed International có trụ sở tại Singapore. Người này bị giới chức Mỹ nghi ngờ hoạt động tình báo, tuy nhiên phía Trung Quốc đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc.

"Thật khó để không nhìn nhận những thông tin xuất hiện cuối tuần qua theo hướng tiêu cực, bởi chúng khiến vai trò điều hành một trong những công ty quan trọng nhất nước Mỹ, cũng như người kiến tạo quỹ đạo phát triển AI của Mỹ, trở thành chủ đề gây tranh luận", Stacy Rasgon, nhà phân tích tại Bernstein, nhận định với Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, CEO Nvidia Jensen Huang và các lãnh đạo công nghệ ở Nhà Trắng hôm 29/9. Ảnh: Bloomberg.

Người nắm giữ chìa khóa cuộc đua AI

Nvidia khởi đầu vào năm 1993 với tư cách nhà sản xuất card đồ họa cho máy tính chơi game. Tuy nhiên, Huang và ban lãnh đạo sớm nhận ra GPU có thể đảm nhiệm nhiều chức năng hơn thế. Đầu những năm 2010, công ty đưa ra quyết định táo bạo: chuyển hướng sang sản xuất chip cho siêu máy tính, đặt cược vào tiềm năng của AI khi thị trường này vẫn còn sơ khai.

Quyết định đó đưa Nvidia vào vị thế thuận lợi khi nhu cầu về năng lực tính toán phục vụ AI bùng nổ. Những bộ xử lý đồ họa của hãng hiện được sử dụng để huấn luyện các mô hình và vận hành những dịch vụ như ChatGPT.

Từ OpenAI đến Amazon, Meta và Google, hàng loạt doanh nghiệp phát triển công nghệ AI đều dựa vào phần cứng của Nvidia để vận hành hệ thống.

Giám đốc điều hành Nvidia, Jensen Huang, phát biểu ở Las Vegas, Nevada (Mỹ) ngày 5/1. Ảnh: Reuters.

Trong cuộc đua AI, năng lực tính toán là một trong những điều kiện tiên quyết quyết định tốc độ phát triển của doanh nghiệp. Các mô hình ngày càng phức tạp đòi hỏi lượng GPU khổng lồ, trong khi những công ty muốn mở rộng dịch vụ phải liên tục đầu tư vào hạ tầng. Vì vậy, khả năng tiếp cận nguồn cung chip không chỉ ảnh hưởng đến chi phí mà còn quyết định doanh nghiệp có thể triển khai tham vọng công nghệ nhanh đến đâu.

Điều này lý giải vì sao Huang có sức ảnh hưởng vượt xa vai trò của một CEO ngành phần cứng. Ông đứng đầu công ty nắm giữ nguồn cung chip quan trọng, yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ phát triển của các doanh nghiệp AI đang rót hàng chục tỷ USD vào lĩnh vực này.

Một câu chuyện do Larry Ellison, đồng sáng lập Oracle, kể lại với Reuters đã minh họa rõ nét vị thế đó. Trong bữa tối vào tháng 9/2024, Ellison và Elon Musk được cho là đã phải "năn nỉ" Huang cung cấp thêm GPU.

"Tôi có thể mô tả bữa tối hôm đó là cảnh tôi và Elon năn nỉ Jensen cung cấp GPU. 'Làm ơn, hãy nhận tiền của chúng tôi đi... Chúng tôi cần ông nhận thêm tiền của chúng tôi'", Ellison kể lại với các nhà phân tích.

Không chỉ bán chip

Nếu nguồn cung GPU tạo nên quyền lực của Nvidia, chiến lược đầu tư của công ty dưới thời Huang giúp mở rộng ảnh hưởng ấy ra toàn bộ hệ sinh thái AI.

Những năm gần đây, Nvidia đã sử dụng lượng tiền mặt dồi dào để đầu tư vào hàng loạt doanh nghiệp, từ các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây AI đến những công ty phát triển mô hình. Trong số đó có doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện toán đám mây CoreWeave và Anthropic (nhà phát triển chatbot Claude).

Chiến lược này giúp Nvidia mở rộng vai trò trong hệ sinh thái AI. Thay vì chỉ bán chip, công ty còn đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng hạ tầng, phát triển mô hình và ứng dụng AI. Cách tiếp cận này giúp Nvidia hiện diện ở nhiều tầng của chuỗi giá trị AI: các doanh nghiệp cần GPU để xây dựng trung tâm dữ liệu, vận hành mô hình và cung cấp dịch vụ; trong khi Nvidia vừa là nhà cung cấp phần cứng, vừa là nhà đầu tư của họ, theo CBC.

Mối quan hệ hợp tác với OpenAI là một ví dụ tiêu biểu cho tầm ảnh hưởng lâu dài của Nvidia. Sự hợp tác ban đầu giữa hai bên đã phát triển thành mối liên kết chặt chẽ, khi nhà sáng tạo ChatGPT vẫn dựa vào chip Nvidia để vận hành công nghệ.

Nhờ đó, Nvidia không chỉ hưởng lợi từ sự phát triển của từng khách hàng mà còn gắn lợi ích kinh doanh với toàn ngành AI. Đứng ở trung tâm mạng lưới này, Huang trở thành nhân vật kết nối các doanh nghiệp hạ tầng, nhà phát triển phần mềm và các công ty nghiên cứu AI.

Đứng ở trung tâm mạng lưới đó, Huang trở thành nhân vật kết nối các thành phần của ngành công nghiệp. Ông không chỉ làm việc với các nhà sản xuất và khách hàng mua chip, mà còn xây dựng mối quan hệ với các doanh nghiệp hạ tầng, phát triển phần mềm và nghiên cứu AI.

Ông 'vua công nghệ'

Sức ảnh hưởng của Huang còn lan sang các lĩnh vực công nghệ khác. Ông từng nhận định Marvell Technology có thể trở thành "công ty nghìn tỷ USD" tiếp theo, qua đó góp phần đẩy cổ phiếu nhà sản xuất chip theo đơn đặt hàng này lên mức cao kỷ lục.

Ngay cả buổi tối ăn gà rán, uống bia tại Seoul cùng lãnh đạo Samsung và Hyundai vào năm 2025 cũng thu hút sự chú ý lớn, khiến cổ phiếu một số doanh nghiệp thực phẩm Hàn Quốc tăng mạnh.

Trong bối cảnh sự phát triển nhanh chóng của AI đi kèm những tranh luận gay gắt về bong bóng đầu tư, hiệu quả kinh tế và nguy cơ đối với nhân loại, Huang thường xuyên đứng ở tuyến đầu bảo vệ triển vọng của công nghệ này. Ông nhiều lần bác bỏ lo ngại về bong bóng AI, đồng thời phản đối cảnh báo rằng AI có thể trở thành mối đe dọa đối với sự tồn vong của con người.

Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại hội nghị thượng đỉnh “Kỷ nguyên vàng mới” ở Washington vào ngày 8/10. Ảnh: Reuters.

Ảnh hưởng của Huang cũng vượt khỏi phạm vi thị trường công nghệ. Ông cũng duy trì mối quan hệ với Tổng thống Mỹ Donald Trump và tham gia các cuộc thảo luận về vị thế công nghệ của Mỹ.

"Ông ấy đã đạt đến vị thế gần như một 'vị vua trong giới công nghệ'. Mọi người đều lắng nghe những gì Jensen nói", Bob O'Donnell, Chủ tịch kiêm nhà phân tích trưởng tại Technalysis Research, nhận xét.