Ngày 20/11, Tòa án The Hague tại Hà Lan ra phán quyết tạm thời cấm BYD kinh doanh mẫu SUV Ti7 tại 27 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU). Quyết định được đưa ra sau khi Jaguar Land Rover (JLR) cáo buộc hãng xe Trung Quốc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với thiết kế Land Rover Defender.

Theo thông cáo, tòa án Hà Lan xác định Ti7 sử dụng nhiều đặc điểm thiết kế nổi bật đã được JLR đăng ký bảo hộ tại EU. Những điểm tương đồng nằm ở kiểu dáng thân xe vuông vức, vòm bánh xe, cách bố trí cửa kính và tỷ lệ tổng thể.

BYD Ti7 bị cấm kinh doanh tại EU vì xâm phạm thiết kế Land Rover Defender, nhưng vẫn có thể tiếp tục nhận đặt hàng và dự kiến giao xe tại Anh từ tháng 1/2027. Ảnh: BYD, Land Rover.

Các khác biệt mà BYD đưa ra không đủ thay đổi nhận định của tòa.

Phán quyết này cấm các công ty BYD liên quan nhập khẩu, sản xuất, chào bán và phân phối Ti7 trong phạm vi EU. Theo CarNewsChina, nếu vi phạm, hãng có thể bị phạt 100.000 euro (2,82 tỷ đồng) mỗi ngày hoặc 25.000 euro (706 triệu đồng) cho mỗi xe, với tổng mức phạt tối đa 10 triệu euro (282,5 tỷ đồng).

Tuy nhiên, lệnh cấm này không ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch bán Ti7 tại Anh. Theo Auto Express, BYD đã công bố giá và nhận đặt hàng mẫu SUV 7 chỗ từ tháng 7/2026, dự kiến giao xe cho khách hàng vào tháng 1/2027.

Nguyên nhân là Anh đã rời EU sau Brexit và hiện có hệ thống bảo hộ kiểu dáng công nghiệp riêng. Do đó, phán quyết liên quan đến quyền bảo hộ thiết kế tại EU không có hiệu lực tại Anh, dù đây là thị trường quê nhà của Land Rover.

Bên cạnh đó, Tòa án The Hague xác định không có thẩm quyền xét xử đối với BYD (U.K.) Co., Limited, công ty phụ trách kinh doanh tại Anh. Tòa cũng chưa có đủ bằng chứng cho thấy các công ty BYD tại Hà Lan liên quan đến việc bán Ti7 tại Anh.

Như vậy, JLR không thể dựa vào phán quyết tại Hà Lan để trực tiếp ngăn BYD bán xe tại Anh. Nếu muốn yêu cầu cấm Ti7 tại thị trường này, hãng xe Anh phải thực hiện các thủ tục pháp lý riêng. Trong khi đó, BYD cho biết không đồng tình với phán quyết tại Hà Lan và dự định kháng cáo.

BYD Ti7 là mẫu SUV sử dụng công nghệ PHEV, có giá khởi điểm khoảng 1,65 tỷ đồng tại Anh và dự kiến giao xe từ tháng 1/2027. Ảnh: BYD.

Trước đó, tranh chấp giữa 2 hãng xe đã dẫn đến cuộc khám xét 2 văn phòng BYD tại Hà Lan hồi tháng 8/2026. Ngày 11/11, tòa án đã hủy lệnh thu giữ chứng cứ và buộc JLR tiêu hủy dữ liệu thu thập được do không chứng minh được sự cần thiết của biện pháp này.

BYD Ti7 sử dụng hệ truyền động hybrid sạc ngoài, công suất 402 mã lực, có thể chạy thuần điện tối đa 119 km. Tại Anh, xe có giá khởi điểm 47.995 bảng, tương đương khoảng 1,65 tỷ đồng, thấp hơn gần 700 triệu đồng so với Defender 110.