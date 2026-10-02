Vì sao BYD Sealion 5 sắp ra mắt Việt Nam đạt 3 sao an toàn?

Theo kết quả kiểm tra mới nhất từ ANCAP, tổ chức đánh giá an toàn của các mẫu ôtô Australia, BYD Sealion 5 phân phối ở châu Đại Dương đạt được 3 trên 5 sao điểm đánh giá ANCAP, tương đương mức độ bảo vệ trung bình.

Theo ANCAP, điểm này được đánh giá ở cả 2 phiên bản là Essential và Premium, tương tự 2 phiên bản dự kiến mở bán tại Việt Nam vào dịp cuối năm. Đáng chú ý, Sealion 5 có thể xem là mẫu xe ghi nhận điểm đánh giá ANCAP thấp nhất từ trước đến nay của BYD tại thị trường này.

Vậy lý do gì khiến mẫu xe đạt 3 sao thay vì 5 sao như các cái tên cùng nhà?

Công nghệ hỗ trợ người lái bị đánh giá thấp

Theo ghi nhận của tổ chức này, Sealion 5 không được trang bị tính năng cảm biến chiều cao hay công nghệ phát hiện ngồi sai tư thế ở hàng ghế phía trước.

Ví dụ trong trường hợp người ngồi ghế phụ thắt dây an toàn sai cách hay có tư thế ngồi không đúng, hệ thống trên xe không thể nhận ra và thực hiện cảnh báo nhắc nhở.

BYD Sealion 5 cũng bị trừ điểm vì không được trang bị hệ thống giám sát người lái, nhận biết hành vi xao nhãng hay sử dụng điện thoại khi đang điều khiển xe của tài xế.

Để chỉnh hệ thống đèn nội thất, đèn pha, người dùng cần thao tác ở màn hình trung tâm. Ảnh: Phúc Hậu.

Một trong những chi tiết quan trọng khiến mẫu SUV bị đánh giá thấp là hệ thống điều khiển chức năng. Dù hầu hết tính năng quan trọng có thể điều khiển thông qua phím chức năng ở vô lăng, một số tính năng như chỉnh đèn hay điều chỉnh sức gió đang được "dồn" vào màn hình trung tâm, không đáp ứng tiêu chuẩn của ANCAP.

Theo thang điểm của tổ chức này, khả năng kiểm soát tốc độ trên xe khi đạt giới hạn vận tốc chưa đủ chính xác để đạt điểm tối đa song vẫn trong mốc khá tốt.

Khi di chuyển ở tốc độ thấp, tính năng phanh tự động khẩn cấp hay hệ thống hỗ trợ giữ làn trên xe không hoạt động hiệu quả.

Khi tiêu chuẩn thay đổi

Thực tế, bộ tiêu chuẩn của ANCAP đã thay đổi từ năm nay, khiến mọi thang điểm liên quan đến công nghệ hay tính năng hỗ trợ lái đều trở nên khắt khe hơn. Theo thông báo của tổ chức, từ những đánh giá mới, hệ thống sẽ kiểm tra theo bộ tiêu chuẩn mới.

Trong đó, nổi bật là 2 tiêu chí "phím vật lý" và "cửa tự động".

Cụ thể theo ANCAP, tổ chức này đánh giá cao các mẫu xe sở hữu các phím chức năng quan trọng dưới dạng vật lý hơn là nhồi nhét vào màn hình. Ngoài ra, với các xe được trang bị cửa đóng mở điện, ANCAP cũng sẽ đánh giá thêm liệu xe được trang bị tính năng đóng mở trong trường hợp tai nạn dẫn đến hư hỏng hệ thống điện hay không.

Tổ chức ANCAP công bố bộ tiêu chuẩn khắt khe hơn từ năm nay. Ảnh: ANCAP.

Hệ thống thông minh giám sát tín hiệu từ bàn đạp cùng với camera tránh va chạm và các cảm biến phát hiện người đi bộ, xe cộ, người đi xe đạp hoặc xe máy được đưa vào bộ tiêu chuẩn và đánh giá khắc khe hơn từ năm nay.

Trong đó, hệ thống hỗ trợ giữ làn đường trở thành một mục đánh giá riêng biệt. ANCAP đánh giá cao các mẫu xe có cảm biến và tính năng hỗ trợ giữ làn, song chúng không được khiến người lái bị bất ngờ hay điều chỉnh quá cực đoan.

Một trong những đánh giá mới nhất được bổ sung là khả năng hỗ trợ trên xe sau khi xảy ra tai nạn. Tổ chức này sẽ kiểm tra liệu xe có được trang bị tính năng gọi khẩn cấp (ecall) sau khi va chạm hay không. ANCAP nhấn mạnh việc trang bị hệ thống hỗ trợ sau va chạm giúp đội ngũ cứu hộ có thể kịp thời hỗ trợ và giải cứu người ngồi trong xe, không bỏ lỡ "giờ vàng".