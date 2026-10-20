Vì sao búp bê Barbie và ôtô đồ chơi ngày càng đắt ở Mỹ?

Một con búp bê Barbie, chiếc xe đồ chơi Hot Wheels hay món quà Giáng sinh dành cho trẻ nhỏ đang trở nên đắt đỏ hơn đối với nhiều gia đình Mỹ. Ảnh: The Street.

Giá đồ chơi tại Mỹ đang tăng mạnh ngay trước mùa mua sắm cuối năm. Những món đồ quen thuộc như búp bê Barbie hay ôtô đồ chơi Hot Wheels cũng chịu sức ép chi phí khi thuế nhập khẩu và giá dầu cùng tác động đến ngành sản xuất đồ chơi.

Theo Reuters, giá đồ chơi tại Mỹ tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước. Riêng tháng 9, mức tăng lên tới 4,2% so với tháng trước sau khi điều chỉnh yếu tố mùa vụ, cao hơn đáng kể so với nhiều nhóm hàng tiêu dùng khác.

Đằng sau những món đồ chơi nhỏ bé là chuỗi cung ứng trải rộng qua nhiều quốc gia. Phần lớn đồ chơi bán tại Mỹ được sản xuất ở nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc, trong khi nhựa, nguyên liệu phổ biến của ngành này, có nguồn gốc từ dầu mỏ.

David Silverman, Giám đốc cấp cao phụ trách doanh nghiệp bán lẻ và hàng tiêu dùng tại Fitch Ratings, nhận định cả thuế nhập khẩu lẫn giá năng lượng đều đang tác động đến giá bán.

“Cả hai vấn đề dường như đang thể hiện qua giá cả”, ông nói với Reuters, đồng thời cảnh báo chi phí nguyên liệu và vận chuyển có thể tiếp tục chịu sức ép trong vài quý tới.

Vì sao một con búp bê cũng chịu tác động của giá dầu?

Để một con búp bê Barbie hay chiếc ôtô Hot Wheels xuất hiện trên kệ hàng tại Mỹ, nhà sản xuất phải chi tiền mua nguyên liệu, vận hành nhà máy, đóng gói và vận chuyển hàng hóa qua đường biển.

Khi giá dầu tăng, chi phí sản xuất nhựa và nhiên liệu vận chuyển có thể tăng theo. Trong khi đó, thuế nhập khẩu khiến doanh nghiệp phải trả thêm tiền khi đưa sản phẩm vào Mỹ. Nếu không thể tự gánh toàn bộ khoản phát sinh, các công ty có thể chuyển một phần chi phí sang người mua.

Sự phụ thuộc vào hàng nhập khẩu khiến thị trường đồ chơi Mỹ đặc biệt nhạy cảm với những biến động này. Theo dữ liệu năm 2024 của Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ, Trung Quốc chiếm tới 78,3% giá trị đồ chơi nhập khẩu vào Mỹ.

Hình ảnh những chiếc xe Hot Wheels và Matchbox, các thương hiệu thuộc sở hữu của Mattel, Inc., được bày bán trong một cửa hàng ở Manhattan, New York, Mỹ. Ảnh: Reuters.

Jay Foreman, Giám đốc điều hành Basic Fun, doanh nghiệp đứng sau các thương hiệu đồ chơi Tonka và Care Bears, cho biết giá bán trong mùa thu năm nay đã được tính toán dựa trên mức thuế nhập khẩu của năm trước.

“Thuế nhập khẩu làm tăng đáng kể chi phí đồ chơi và các hàng hóa khác”, ông nói.

Theo ông Foreman, việc giảm thuế có thể giúp giá đồ chơi hạ nhiệt nhưng còn phụ thuộc vào chi phí nhiên liệu và nguyên liệu. Hơn nữa, hàng hóa bán trong mùa Giáng sinh thường được đặt sản xuất trước nhiều tháng, nên những thay đổi về thuế chưa chắc lập tức phản ánh vào giá bán.

Các hãng đồ chơi lớn chịu sức ép

Mattel, nhà sản xuất búp bê Barbie và ôtô Hot Wheels, là một trong những doanh nghiệp chịu tác động của chi phí đầu vào tăng.

Trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh tháng 8, Giám đốc tài chính Mattel Paul Ruh cho biết công ty đang ghi nhận sức ép lạm phát ở mức vừa phải liên quan đến tình hình Trung Đông. Trước đó, thuế nhập khẩu cũng ảnh hưởng đến biên lợi nhuận của hãng.

Hasbro, tập đoàn sở hữu các thương hiệu Transformers, Monopoly và Play-Doh, cũng phải đối mặt với chi phí cao hơn. Giám đốc tài chính Gina Goetter cho biết doanh nghiệp đang phải tự hấp thụ một phần chi phí đầu vào tăng.

Tuy nhiên, mức tăng 6,6% phản ánh giá chung của ngành đồ chơi Mỹ, không có nghĩa mọi sản phẩm Barbie hay Hot Wheels đều tăng giá tương ứng.

Khách hàng mua Labubu và các đồ chơi khác tại cửa hàng của Pop Mart ở Manhattan, New York, Mỹ. Ảnh: Reuters.

Để giảm sức ép, các doanh nghiệp đang tìm cách đa dạng hóa nguồn sản xuất. Mattel từng công bố kế hoạch chuyển hoạt động sản xuất hàng trăm sản phẩm sang những quốc gia khác, đồng thời điều chỉnh giá một số mặt hàng tại Mỹ.

Dù vậy, việc thay đổi nhà cung cấp, xây dựng cơ sở sản xuất mới và bảo đảm chất lượng sản phẩm đều cần thời gian. Trong khi đó, mùa mua sắm Giáng sinh đang đến gần, khiến các nhà bán lẻ khó trì hoãn việc nhập hàng.

Theo Hiệp hội Đồ chơi Mỹ, ngành công nghiệp đồ chơi tạo ra tác động kinh tế khoảng 155,7 tỷ USD mỗi năm và hỗ trợ khoảng 660.000 việc làm tại nước này.

Hiệp hội cho biết đồ chơi nằm trong nhóm hàng hóa được xem xét giảm thuế theo khuôn khổ thương mại Mỹ - Trung công bố cuối tháng 9. Tuy nhiên, mức thuế điều chỉnh cuối cùng chưa được xác nhận tại thời điểm thông báo.

Với các gia đình Mỹ, tác động của những biến động kinh tế toàn cầu giờ đây hiện rõ ngay trên kệ đồ chơi. Một món quà nhỏ dành cho trẻ em cũng có thể trở nên đắt đỏ hơn khi chi phí sản xuất, vận chuyển và nhập khẩu cùng gia tăng.