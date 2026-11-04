Vì sao Bruno Fernandes được đá lại phạt đền?

Bruno Fernandes được thực hiện lại phạt đền ở trận đấu với AS Roma. Ảnh: Reuters.

Quyết định cho Fernandes thực hiện lại quả phạt đền ở phút 55 xuất phát từ việc tiền vệ Bryan Cristante (AS Roma) phạm luật lấn vạch, giúp ngôi sao mang áo số 8 có cơ hội sửa sai.

Dù cú đá đầu tiên của anh bị thủ môn Devis Vasquez cản phá, trọng tài xác định Cristante đã di chuyển sớm vào vòng cấm để đoạt bóng bật ra, vi phạm trực tiếp quy chuẩn xử phạt của Ủy ban Bóng đá Quốc tế (IFAB) và mở đường cho "Quỷ đỏ" xoay chuyển cục diện.

Theo luật IFAB, cầu thủ đội phòng ngự chỉ bị thổi phạt khi bước vào khu vực 16m50 trước khi bóng rời chân nếu hành vi đó tác động đến người sút, hoặc tranh chấp bóng bật ra nhằm ngăn cản cơ hội ghi bàn tiếp theo.

Trong tình huống này, việc Cristante xuất phát sớm vô tình tạo lợi thế để băng vào giải nguy ngay trước đà băng vào đá bồi của Fernandes, buộc trọng tài phải cho thực hiện lại cú đá.

Ở lần sút thứ hai, tuyển thủ Bồ Đào Nha không lặp lại sai lầm khi đánh lừa thành công thủ môn Vasquez, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Đây là pha lập công thứ 112 của anh cho MU, được ghi dấu từ quả 11 m thứ 50 trong sự nghiệp của tiền vệ này tại Old Trafford.

Bàn thắng giải tỏa sức ép cực lớn cho đại diện Ngoại hạng Anh. Nhờ bước ngoặt từ chấm phạt đền, "Quỷ đỏ" sau đó hoàn tất màn ngược dòng khi giành chiến thắng chung cuộc 3-2, chính thức cắt đứt chuỗi 9 trận không thắng liên tiếp trên mọi đấu trường.

Sau trận thắng nhọc nhằn, thầy trò Michael Carrick tạm thời leo lên vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng Champions League.

Ai có thể thay Carrick tại Manchester United? Phong độ sa sút của Manchester United khiến người hâm mộ liên tục đề xuất những ứng viên có thể thay Michael Carrick dẫn dắt ''Quỷ đỏ''.