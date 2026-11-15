Vì sao Brazil thua Nhật Bản?

Tuyển Brazil nhận thất bại 2-3 trước Nhật Bản ở trận giao hữu tối 14/11.

Phút 89 tại Singapore, Joao Gomes dẫn bóng lên rồi sút chệch cột. Chín phút trước, Endrick đã đưa bóng dội xà. Brazil từng bị dẫn hai bàn và lúc này chỉ thiếu một cú sút chính xác để vượt lên.

Sang phút bù giờ, chính Gomes mất bóng trong pha tranh chấp với Takumi Minamino. Nhật Bản đưa bóng sang trái rồi căng ngược. Cú sút đầu tiên bị chặn, nhưng Tatsuhiro Sakamoto đón được bóng bật ra và ấn định chiến thắng 3-2.

Carlo Ancelotti và Raphinha bước vào sân phản ứng với trọng tài rồi cùng nhận thẻ đỏ. Danilo Lavieri của UOL cho rằng Minamino phạm lỗi, đồng thời chỉ ra Brazil chậm áp sát trong lúc chờ tiếng còi. Từ pha tranh chấp đến bàn thua, bóng còn qua chân bốn cầu thủ Nhật.

Bốn phút của Kubo

Trước trận, cựu hậu vệ tuyển Nhật Bản, Atsuto Uchida dự đoán đội của Hajime Moriyasu sẽ tranh bóng ở giữa sân rồi phản công nhanh. Theo Uchida, cách hai đội xử lý những giây đầu sau khi giành hoặc mất bóng có thể quyết định kết quả.

Ancelotti bố trí Bruno Guimaraes, Andrey Santos và Andre Luiz ở giữa sân. Theo FotMob, Brazil cầm bóng 61% trong hiệp một, sút tám lần so với năm của Nhật Bản, còn mỗi đội có ba cú sút trúng đích. Brazil có bóng để gây sức ép, nhưng tuyến giữa của họ nhiều lần bị vượt qua ngay ở đường chuyền đầu tiên của đối thủ.

Takefusa Kubo thoát xuống bên phải và mở tỷ số cho Nhật Bản ở phút 15.

Phút 15, bóng bật ra sau một pha tranh chấp và Ritsu Doan lập tức chuyền cho Takefusa Kubo thoát xuống bên phải. Paulo Vinicius Coelho của UOL chỉ ra Andrey Santos và Gabriel Magalhaes xử lý thiếu ăn ý trước khi Kubo vượt qua Jair Cunha. Trung vệ Brazil phải vừa lùi vừa đối phó với Kubo đang lao về phía mình.

Kubo đưa bóng về chân trái rồi sút mở tỷ số. Daizen Maeda tiếp đó buộc Pedro Morisco phải cản phá. Đến phút 19, Nhật Bản lại xuống được cánh phải, lần này nhờ Shuto Nakano băng qua sau lưng Carlos Augusto.

Kubo chạy vào cột gần rồi để đường căng ngược của Nakano trôi qua. Keito Nakamura ở phía sau có thời gian đỡ một nhịp mới sút. Carlos Augusto để Nakano thoát xuống, còn những người lùi về cùng anh cũng bỏ mất Nakamura. Một hậu vệ thua pha chạy chỗ, và cả đội để đối thủ dứt điểm ngay trước cầu môn.

Brazil gỡ hòa rồi để hở chỗ cũ

Vinicius ghi cả hai bàn từ ngoài vùng cấm. Ở bàn gỡ phút 75, anh nhận bóng từ quả phạt góc ngắn, cắt vào trong rồi sút chạm hai cột dọc. Ancelotti cũng có một quyết định đúng khi đưa Endrick vào thay Raphinha. Tiền đạo Real Madrid tự mở góc sút ở trung lộ và suýt đưa Brazil vượt lên.

Juca Kfouri của UOL nhận xét Nhật Bản lùi quá sâu trong đoạn cuối và gặp khó khi Brazil gây sức ép. Với thế trận ấy, Ancelotti có lý do để tìm bàn thứ ba. Khi đội hình dâng lên, Brazil cần người đủ gần để áp sát ngay nếu mất bóng và người giữ vị trí trước mặt hai trung vệ.

Vinicius Junior ghi hai bàn từ ngoài vùng cấm, giúp Brazil gỡ hòa 2-2.

Đến phút 90+1, những người tạo ra bàn 2-0 đều đã rời sân. Sau pha lấy bóng của Minamino, Kaishu Sano dẫn lên rồi căng ngược từ bên trái. Koki Ogawa chạm bóng không như ý, Kodai Sano vẫn có chỗ để sút từ rìa vùng cấm và Sakamoto lao vào đá bồi. Cả năm cầu thủ Nhật tham gia pha bóng đều vào sân trong hiệp hai.

Nhật đổi người, đổi cánh và vẫn đưa được bóng ra phía sau nhóm cầu thủ Brazil đang lùi về cầu môn. Nakamura có một nhịp để khống chế ở phút 19. Hơn 70 phút sau, Kodai Sano vẫn có chỗ để vung chân. Cả hai lần, Brazil đều để hở người đón đường chuyền ngược.

Ancelotti nói đợt tập trung tháng 11 sẽ khép lại giai đoạn thử nghiệm. Theo Paulo Vinicius Coelho, ông đã dùng 12 cầu thủ không dự World Cup 2026 trong trận này. Endrick cho ông thêm một lựa chọn ở vị trí trung phong. Phần việc khó hơn là giúp những người được giữ lại biết ai ra chặn bóng, ai theo người băng lên và ai đón bóng bật ra.

Vinicius đã đưa Brazil trở lại trận đấu. Nhật Bản thắng vì họ biết phải làm gì ngay khi bóng đổi chủ.