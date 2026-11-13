Vì sao BP và Shell thu hẹp mạng lưới trạm xăng?

Shell đã chính thức hoàn tất việc bán toàn bộ mảng kinh doanh trạm xăng bán lẻ tại Indonesia cho đối tác nội địa là Tập đoàn SEFAS (SEFAS Group) vào cuối tháng 10/2026. (Ảnh: RT)

Trước đây, sở hữu hệ thống trạm xăng giúp các tập đoàn kiểm soát toàn bộ chuỗi giá trị, từ khai thác dầu, lọc hóa dầu đến phân phối nhiên liệu cho người tiêu dùng. Mô hình này vừa giúp củng cố thương hiệu, vừa bảo đảm đầu ra cho sản phẩm từ các nhà máy lọc dầu và tạo nguồn thu ở nhiều khâu khác nhau.

Tuy nhiên, các trạm xăng dù mang lại doanh thu tương đối ổn định vẫn đòi hỏi vốn đầu tư, nhân lực và chi phí quản lý lớn. Trong khi đó, cổ đông của BP và Shell muốn hai tập đoàn tập trung nguồn lực vào thăm dò, khai thác dầu khí - những lĩnh vực được kỳ vọng mang lại tỷ suất sinh lời cao hơn.

BP và Shell thu hẹp mạng lưới trạm xăng

Năm 2021, Shell từng đặt mục tiêu mở rộng mạng lưới lên 55.000 trạm xăng vào năm 2025, nhưng đến nay chỉ duy trì khoảng 40.000 trạm. Tập đoàn đang thu hẹp hoạt động tại một số thị trường như Pakistan, Indonesia và Nam Phi.

BP cũng triển khai chiến lược tương tự khi bán một số hệ thống trạm xăng tại châu Âu, trong đó có Thụy Sĩ, Hà Lan và Áo.

Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh trạm xăng ngày càng phức tạp khi không chỉ dừng ở bán xăng dầu mà còn mở rộng sang cửa hàng tiện lợi, dịch vụ ăn uống và rửa xe. Những lĩnh vực này đòi hỏi chuyên môn về bán lẻ và quản lý bất động sản, phù hợp hơn với các doanh nghiệp phân phối chuyên nghiệp.

Quá trình chuyển dịch năng lượng và sự phát triển của xe điện cũng ảnh hưởng đến quyết định của hai tập đoàn. BP và Shell từng tính đến việc chuyển đổi trạm xăng truyền thống thành các điểm sạc xe điện kết hợp dịch vụ thương mại. Tuy nhiên, tốc độ phổ cập xe điện tại một số thị trường chậm hơn dự kiến, trong khi chi phí chuyển đổi lớn và hiệu quả đầu tư chưa chắc chắn.

Mô hình mới đang định hình lại ngành dầu khí

Dù thu hẹp hệ thống trạm xăng, BP và Shell không có ý định hoàn toàn rút khỏi lĩnh vực phân phối. Việc duy trì một số điểm bán vẫn giúp hai tập đoàn bảo đảm đầu ra cho nhiên liệu từ các nhà máy lọc dầu và giữ kết nối trực tiếp với người tiêu dùng.

Thay vì tự sở hữu và vận hành trạm xăng, các tập đoàn có thể chuyển giao hoạt động bán lẻ cho những doanh nghiệp phân phối chuyên nghiệp, nhưng vẫn tiếp tục cung cấp nhiên liệu.Các tập đoàn lớn tập trung vào khai thác và cung ứng nhiên liệu, trong khi doanh nghiệp chuyên ngành đảm nhiệm quản lý và vận hành hệ thống trạm xăng. Cách tiếp cận này giúp BP và Shell giảm gánh nặng đầu tư, tập trung vào hoạt động kinh doanh truyền thống mà vẫn duy trì nguồn thu từ khâu phân phối.

Nh.Thạch