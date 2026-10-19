Vì sao bom MOAB có thể trở thành công cụ răn đe tâm lý của Mỹ?

Bom GBU-43/B MOAB thường được nhắc đến bởi kích thước lớn và sức nổ mạnh. Tuy nhiên, giá trị của loại vũ khí này trong chiến tranh không chỉ nằm ở thiệt hại vật chất mà nó có thể gây ra.

Một vụ triển khai MOAB cũng có thể mang ý nghĩa tâm lý và truyền thông, đặc biệt khi được công bố rộng rãi.

Về mặt quân sự, một vụ nổ quy mô lớn có thể làm gián đoạn hoạt động tại khu vực mục tiêu, phá hủy công trình và khiến lực lượng đối phương phải đánh giá lại mức độ an toàn của các vị trí cố thủ.

Đối với những nhóm vũ trang dựa vào mạng lưới hang động hoặc công trình trên mặt đất, sự xuất hiện của một loại bom có sức công phá lớn có thể làm tăng áp lực lên hệ thống phòng thủ.

Tuy nhiên, tác động tâm lý phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Đối phương có thể phân tán lực lượng, thay đổi vị trí hoặc tiếp tục hoạt động bất chấp thiệt hại.

Một vụ nổ lớn không tự động làm suy giảm ý chí chiến đấu, càng không bảo đảm đạt được mục tiêu chính trị mà bên tấn công đặt ra.

Vụ sử dụng MOAB tại Afghanistan năm 2017 là ví dụ cho thấy loại vũ khí này có thể tạo ra sự chú ý vượt xa phạm vi chiến trường.

Hình ảnh vụ nổ được truyền thông quốc tế đưa tin rộng rãi, khiến MOAB trở thành biểu tượng của sức mạnh không kích thông thường của Mỹ.

Trong một cuộc đối đầu giữa các quốc gia, hiệu ứng biểu tượng có thể được tính đến khi lựa chọn vũ khí.

Tuy vậy, việc sử dụng MOAB cũng có thể khiến đối phương tuyên truyền về mức độ leo thang, gia tăng tâm lý đối đầu hoặc thúc đẩy các biện pháp trả đũa.

Đối với Iran, nếu Mỹ thực sự cân nhắc triển khai MOAB, hiệu quả tâm lý sẽ phụ thuộc vào bối cảnh xung đột, loại mục tiêu bị tấn công và phản ứng của Tehran.

Những cơ sở được bảo vệ kiên cố có thể không bị phá hủy hoàn toàn bởi một quả bom tạo sóng nổ diện rộng.

Vì vậy, MOAB có thể là công cụ thể hiện sức mạnh, nhưng không thể thay thế một chiến lược quân sự và ngoại giao có mục tiêu rõ ràng.