Vì sao bố mẹ mất lại không có tên trong thiệp cưới của con?

Mới đây, trên trang cá nhân, họa sĩ Hoàng Tuấn Can, hiện sinh sống và sáng tác tại Thanh Hóa, chia sẻ quan điểm về việc nhiều thiệp mời cưới hiện nay không ghi tên cha hoặc mẹ nếu người đó đã qua đời. Ý kiến này nhanh chóng thu hút sự quan tâm, tạo ra nhiều cuộc trao đổi với những góc nhìn khác nhau về phong tục, văn hóa và tình cảm gia đình.

Chuyện thiệp cưới được họa sĩ Hoàng Tuấn Can chia sẻ trên trang facebook cá nhân

Theo họa sĩ Hoàng Tuấn Can, điều khiến ông trăn trở là trên nhiều tấm thiệp cưới, phần thông tin gia đình nhà trai, nhà gái thường chỉ ghi tên người cha hoặc mẹ còn sống. Người đã khuất dường như bị bỏ khỏi một sự kiện trọng đại của chính gia đình mình.

Ông cho rằng, dù cha hoặc mẹ đã mất, họ vẫn là người sinh thành, chăm sóc, nuôi dưỡng cô dâu, chú rể từ khi chào đời đến lúc trưởng thành, với biết bao nhọc nhằn, buồn vui và hạnh phúc. Vì vậy, việc không ghi tên người đã khuất trên thiệp cưới khiến ông cảm thấy buồn và tiếc nuối.

Họa sĩ đặt vấn đề, khi tên cô dâu, chú rể được trang trọng in trên thiệp mời, cha mẹ cũng có niềm vui và hạnh phúc không kém nếu tên mình được hiện diện trong phần thông tin gia đình, kể cả khi đã qua đời.

Theo ông, việc ghi tên cha mẹ còn mang ý nghĩa giúp người nhận thiệp nhận diện rõ nguồn gốc, gia đình của cô dâu, chú rể. Đặc biệt, với những người thân thích, bạn bè lâu năm của gia đình, tấm thiệp có đầy đủ tên cha mẹ sẽ giúp họ biết con cái của ai đang tổ chức hôn lễ.

Họa sĩ kể lại, cách đây khoảng 3 năm, ông từng nhận một tấm thiệp cưới nhưng không biết ai mời, cũng không nhận ra cô dâu là con của gia đình nào. Sau khi tìm hiểu, ông mới biết cô dâu là con gái một người bạn thân thời trẻ đã mất từ lâu.

"Nếu như trong thiệp mời có đề tên cậu bạn tôi, thì chắc rằng tôi đã nhận ra ngay cô dâu là con cái nhà ai", ông chia sẻ. Điều khiến ông buồn hơn là người bạn đã khuất dường như không còn được nhắc đến trong ngày trọng đại của con gái.

Họa sĩ Hoàng Tuấn Can (giữa) trong một sự kiện đầu năm 2026 tại Thanh Hóa. Ảnh: FB nhân vật

Từ câu chuyện này, họa sĩ cho rằng việc ghi tên cha mẹ đã mất không đơn thuần là cách trình bày một tấm thiệp, mà còn thể hiện sự trân trọng đối với cội nguồn, tình cảm gia đình và những người đã khuất.

Ông cũng đặt câu hỏi: Nếu cả cha và mẹ cô dâu đều đã mất thì phần thông tin gia đình nhà gái sẽ được xử lý như thế nào? Việc để trống phần này liệu có khiến người nhận thiệp hiểu nhầm về hoàn cảnh gia đình hoặc nguồn gốc của cô dâu, chú rể?

Sau khi bài viết được đăng tải, đa số các ý kiến bày tỏ sự đồng tình với quan điểm của họa sĩ Hoàng Tuấn Can. Một số ý kiến cho rằng, ghi tên cha mẹ đã mất trên thiệp cưới là cách để con cái thể hiện lòng biết ơn, sự tưởng nhớ và tri ân công sinh thành.

Ông Lê Việt Dũng, một nhà sưu tập, nghiên cứu dân tộc học, cho biết khi tổ chức đám cưới, dù cha đã mất, ông vẫn ghi đầy đủ tên cha mẹ trên thiệp mời. Theo ông, nếu không ghi tên người cha, người nhận thiệp có thể hiểu rằng người đó đã mất hoặc thậm chí không biết cha mình là ai.

Một số ý kiến cũng chia sẻ cách ghi tên người đã khuất theo phong tục địa phương. Chẳng hạn, có gia đình sử dụng các từ như "cố phụ", "cố mẫu" trước họ tên người đã mất; trường hợp cha hoặc mẹ còn sống thì ghi tên người còn sống theo cách thông thường.

Tên cha mẹ trên thiệp cưới không chỉ là thông tin mà còn thể hiện văn hóa và cội nguồn gia đình. Có tài khoản gợi ý một số cách ghi như "cố thân mẫu", "cố song thân" hoặc trường hợp cha mẹ không còn thì người anh, chị có thể thay mặt gia đình đứng ra tổ chức, đón tiếp khách.

Tuy nhiên, cũng có những ý kiến chưa đồng tình hoàn toàn với họa sĩ Hoàng Tuấn Can. Một số người cho rằng, theo quan niệm truyền thống, người đã khuất cần được an nghỉ, không nên thường xuyên nhắc tên trong những sinh hoạt của người còn sống. Đặc biệt, đám cưới là ngày vui, việc ghi tên người đã mất có thể khiến một số gia đình cảm thấy không phù hợp với quan niệm kiêng kỵ.

Một tài khoản khác đưa ra góc nhìn rằng, phần ghi tên cha mẹ cô dâu, chú rể trên thiệp cưới vốn dành cho những người trực tiếp đứng ra tổ chức, mời khách và đón tiếp. Khi cha mẹ đã mất, trách nhiệm này thường do những người thân khác đảm nhận. Vì vậy, việc không ghi tên người đã khuất cũng xuất phát từ cách hiểu về vai trò của người đứng ra chủ sự trong lễ cưới.

Theo họa sỹ Hoàng Tuấn Can, tên cha mẹ đã mất trong trường hợp này chỉ ghi trong thiệp mời chứ không phải đọc lên, xướng lên nên sao lại có thể kiêng cữ trong ngày vui.

“Trong đám cưới, cô dâu chú rể vẫn thắp hương cho tổ tiên, cha mẹ đã khuất để báo cáo, tạ ơn, chia vui thì tại sao phải kiêng chuyện ghi tên trong thiệp cưới”, ông Can giãi bày thêm. Cũng theo vị họa sỹ, các ý kiến có thể khác nhau nhưng cần thay đổi theo hướng tích cực, văn minh.

Từ những ý kiến trái chiều, câu chuyện mà họa sĩ Hoàng Tuấn Can đưa ra không chỉ dừng lại ở cách ghi thông tin trên một tấm thiệp cưới. Đó còn là cuộc trao đổi về cách ứng xử với truyền thống, lòng hiếu thảo và sự tưởng nhớ những người đã khuất trong đời sống hiện đại.

Với riêng mình, họa sĩ khẳng định nếu bây giờ tổ chức đám cưới, ông sẽ ghi đầy đủ tên cả cha và mẹ trong phần thông tin gia đình nhà trai, dù cha ông đã mất. Bởi theo ông, người đã khuất vẫn luôn là một phần không thể thiếu trong gia đình và niềm hạnh phúc của con cái hôm nay cũng có bóng dáng, công lao của những người đã sinh thành, dưỡng dục mình.