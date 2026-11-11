Vì sao bỏ đề xuất xã hội hóa tập huấn nghiệp vụ đăng kiểm viên đường sắt?

Cục Đăng kiểm Việt Nam đang xây dựng, hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2025/TT-BXD, trình Bộ Xây dựng ban hành.

Tại dự thảo gửi lấy ý kiến, Cục Đăng kiểm Việt Nam đề xuất bổ sung khái niệm "cơ sở tập huấn nghiệp vụ đăng kiểm viên". Theo đó, đây là tổ chức có chức năng đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn theo quy định của pháp luật và có nội dung tập huấn phù hợp với nhiệm vụ tương ứng được quy định tại Thông tư.

Đề xuất xã hội hoá công tác tập huấn nghiệp vụ đăng kiểm viên đường sắt tại dự thảo Thông tư nhận được nhiều ý kiến góp ý (ảnh minh hoạ).

Việc bổ sung khái niệm này được xem là tiền đề pháp lý để xã hội hóa công tác tập huấn nghiệp vụ đăng kiểm viên, qua đó góp phần bảo đảm tính khách quan trong quá trình cấp, công nhận lại, ban hành lại và thu hồi quyết định công nhận đăng kiểm viên.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, tiêu chí xác định cơ sở tập huấn được xây dựng dựa trên hai điều kiện khách quan, có thể kiểm chứng: Cơ sở phải có chức năng đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn theo quy định của pháp luật; nội dung tập huấn phải phù hợp với nhiệm vụ của đăng kiểm viên. Dự thảo cũng không đặt thêm điều kiện kinh doanh mới.

Tuy nhiên, trong quá trình lấy ý kiến, đề xuất này nhận được một số ý kiến băn khoăn.

Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ Xây dựng) cho rằng, các cơ sở tập huấn không thuộc sự quản lý của Cục Đăng kiểm Việt Nam nên có thể dẫn đến chất lượng đào tạo không đồng đều, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tiêu cực. Vì vậy, cơ quan này đề nghị cần quy định rõ quy trình kiểm tra, giám sát của Cục Đăng kiểm Việt Nam đối với các cơ sở tập huấn.

Trong khi đó, Vụ Pháp chế (Bộ Xây dựng) đề nghị rà soát, chỉnh lý quy định về cơ sở tập huấn. Theo Vụ Pháp chế, dự thảo chưa làm rõ cơ sở này phải có chức năng đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn theo quy định của pháp luật nào; đồng thời, cần quy định cụ thể yêu cầu về nội dung tập huấn phải phù hợp với nhiệm vụ của đăng kiểm viên được quy định tại Điều 15 Thông tư số 33/2025/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Tiếp thu ý kiến góp ý, Cục Đăng kiểm cho biết sẽ bỏ đề xuất bổ sung khái niệm và quy định về cơ sở tập huấn nghiệp vụ đăng kiểm viên đường sắt (ảnh minh hoạ).

Tiếp thu các ý kiến góp ý, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết sẽ bỏ đề xuất bổ sung khái niệm và quy định về "cơ sở tập huấn nghiệp vụ đăng kiểm viên".

Lý giải việc điều chỉnh này, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, theo Quyết định số 2267/QĐ-BXD ngày 10/12/2025 của Bộ Xây dựng, thủ tục công nhận, công nhận lại đăng kiểm viên đường sắt và đăng kiểm viên đường sắt bậc cao là thủ tục hành chính nội bộ do Cục Đăng kiểm Việt Nam thực hiện.

Với định hướng xã hội hóa hoạt động tập huấn nhằm bảo đảm tính khách quan trong việc cấp các quyết định công nhận, công nhận lại đăng kiểm viên, cơ quan này đã đưa nội dung trên vào dự thảo. Tuy nhiên, qua Hội nghị tham vấn tổ chức ngày 20/8/2026 tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và tổng hợp ý kiến của các cơ quan, đơn vị, nhiều khó khăn, vướng mắc thực tế đã được chỉ ra.

Cụ thể, số lượng phương tiện giao thông đường sắt hiện còn ít, kéo theo nhu cầu tập huấn, đào tạo đăng kiểm viên không lớn. Đáng chú ý, trên cả nước hiện chỉ có 20 đăng kiểm viên đường sắt. Với quy mô nhân lực như vậy, nhu cầu đào tạo không đủ lớn để tạo điều kiện cho hoạt động xã hội hóa phát huy hiệu quả.

Bên cạnh đó, việc phân tán hoạt động đào tạo cho nhiều cơ sở có thể dẫn đến chất lượng tập huấn không đồng đều, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tiêu cực nếu thiếu cơ chế kiểm soát chặt chẽ.

Một yếu tố khác được Cục Đăng kiểm Việt Nam cân nhắc là các quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn, tập huấn, thực tập và công nhận đăng kiểm viên tại Thông tư số 33/2025/TT-BXD hiện đang vận hành ổn định, đáp ứng tốt yêu cầu thực tiễn.

Trên cơ sở đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam đề xuất giữ nguyên nhiệm vụ tổ chức tập huấn và thực hiện công tác này theo quy định tại khoản 4 Điều 17 Thông tư số 33/2025/TT-BXD.

Theo Cục Đăng kiểm, phương án này sẽ bảo đảm sự thống nhất trong tổ chức thực hiện, duy trì tính chặt chẽ và khả năng kiểm soát chất lượng đội ngũ đăng kiểm viên đường sắt.

Yến Chi