Vì sao bệnh viện hơn 3.300 tỷ đồng ở Cà Mau chậm tiến độ?

Dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh 1.200 giường đang dần hoàn thành phần xây dựng Khối nhà chính. Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN

Tại Cà Mau, Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau quy mô 1.200 giường, với tổng kinh phí đầu tư hơn 3.300 tỷ đồng trên diện tích 12,15 ha được kỳ vọng nâng cao đáng kể chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân vùng cực Nam Tổ quốc. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, tiến độ một số gói thầu của dự án còn chậm so kế hoạch do nhiều nguyên nhân. Chủ đầu tư, nhà thầu đang tập trung nhiều giải pháp để đưa tiến độ dự án hoàn thành trong thời gian sớm nhất.

Chỉ rõ nguyên nhân làm chậm tiến độ

Theo báo cáo Ban quản lý dự án xây dựng tỉnh Cà Mau, dự án có hai gói thầu chính gồm Gói thầu số 27 (xây dựng khối nhà chính, thử tĩnh tải cọc, hệ thống cấp thoát nước) và Gói thầu số 28 (trang thiết bị chuyên dụng ngành y tế) thì đến nay đều chậm tiến độ. Đối với Gói thầu số 27 do Liên danh Cà Mau (Tổng công ty 319 - Bộ Quốc phòng và Công ty CP Sản xuất Công nghiệp Xây lắp 3) thực hiện đến nay sản lượng thi công trên 60% giá trị hợp đồng.

Dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau 1.200 giường đang xây dựng. Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN

Chia sẻ về vấn đề này, ông Phùng Trung Hải - Giám đốc Ban điều hành, Liên danh nhà thầu Gói thầu số 27 (Tổng công ty 319) thông tin, đến nay gói thầu đã cơ bản hoàn thành kết cấu phần thân, đang tích cực triển khai thi công xây, xây tô bên trong, bên ngoài, ốp lát, sản xuất cửa vách các loại và hoàn thiện hệ thống cấp thoát nước. Trong suốt quá trình triển khai, nhà thầu luôn tập trung tối đa nguồn lực, máy móc thiết bị và tuân thủ nghiêm các tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn của dự án. Tuy nhiên, do một số yếu tố khách quan nằm ngoài tầm kiểm soát của nhà thầu nên tiến độ tổng thể của gói thầu bị ảnh hưởng.

“Quá trình thi công giai đoạn đầu gặp biến động địa chất phức tạp, không đồng nhất so với hồ sơ thiết kế ban đầu. Đơn vị tư vấn thiết kế phải dựa trên kết quả ép cọc thực tế để điều chỉnh toàn bộ phân vùng, chiều dài cọc đại trà, tổ hợp cọc và bổ sung tim cọc thử. Việc phải cắt bỏ phần cọc dư thừa đã làm kéo dài thời gian thi công phần móng” - ông Phùng Trung Hải chia sẻ.

Nhà thầu đang đẩy nhanh triển khai xây tô bên trong và bên ngoài khối nhà chính. Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN

Bên cạnh đó, các yếu tố thời tiết bất lợi như mưa nhiều, nền đất yếu gây ngập úng cục bộ khiến máy móc và nhân công di chuyển khó khăn; cùng với thời điểm nguồn cung bê tông thương phẩm khan hiếm và việc bổ sung điều chỉnh thiết kế để phù hợp với công năng yêu cầu sử dụng đã ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ tổng thể.

Đối với gói thầu số 28 về thiết bị vật tư ý tế do liên danh nhà thầu Công ty CP Xây lắp Thành An 96, Công ty CP Kỹ thuật và thiết bị y tế Sài Gòn và Công ty CP Cơ điện Famiana, đến nay tiến độ chỉ đạt hơn 10% khối lượng công trình. Theo đại diện liên danh nhà thầu là Công ty CP Kỹ thuật và thiết bị y tế Sài Gòn, nguyên nhân chính do hầu hết thiết bị chuyên dụng phải nhập khẩu từ nước ngoài, đơn vị mới ở giai đoạn đặt hàng nên chưa có khối lượng thanh toán. Đồng thời, nguồn nhân lực đáp ứng thi công và công tác nhập khẩu trang thiết bị về công trường vẫn còn chậm so với yêu cầu.

Gia hạn tiến độ, tăng tốc thi công

Các công trình phụ trợ dự án đang được triển khai quyết liệt. Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN

Theo ông Dương Chí Trung - Phó Giám đốc Ban Quản lí dự án xây dựng tỉnh Cà Mau cho hay, Hợp đồng số 02/2025/HĐXD-BCTXD(DA2) ngày 31/3/2025 về thi công xây dựng Gói thầu số 27: Khối nhà chính, thử tĩnh tải cọc, cấp thoát nước do Liên danh nhà thầu gồm: Tổng Công ty 319 Bộ Quốc Phòng và Công ty CP Sản xuất Công nghiệp Xây Lắp 3 thực hiện, thời gian thi công theo hợp đồng 525 ngày, từ ngày 15/4/2025 đến ngày 22/9/2026.

Cũng theo ông Dương Chí Trung, thời gian đầu ép cọc do địa chất khu vực gói thầu phức tạp, không đồng nhất phải điều chỉnh phân vùng, chiều dài cọc đại trà, điều chỉnh tổ hợp cọc, bổ sung thêm tim cọc thử, quá trình ép cọc dư phải cắt bỏ làm kéo dài thời gian ép cọc. Một số thời điểm nguồn cung cấp bê tông thương phẩm khan hiếm; thi công hạng mục cọc, móng vào thời điểm mùa mưa, robot ép cọc di chuyển khó khăn,…

Ban giám đốc Tổng Công ty 319 ( liên danh nhà thầu) kiểm tra thi công trên công trường. Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN

Nhằm tạo điều kiện cho liên danh Nhà thầu thi công Gói thầu số 27 hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng và thuận lợi trong quá trình thanh quyết toán. Ngày 19/10/2026, Lãnh đạo tỉnh Cà Mau đã ký công văn số 17764 về điều chỉnh thực hiện tiến độ Gói thầu số 27 đến hết ngày 31/12/2026. Lãnh đạo tỉnh Cà Mau cũng yêu cầu, chủ đầu tư tập trung giám sát, đôn đốc tiến độ xây dựng dự án đảm bảo chất lượng công trình và an toàn lao động cho công nhân xây dựng trên công trường.

Về phía đơn vị thi công, ông Phùng Trung Hải cho biết, khi xác định được nguyên nhân gây chậm trễ tiến độ, từng thành viên trong liên danh Nhà thầu bổ sung tổ đội thi công, tăng cường nhân lực, thiết bị và tăng ca để đẩy nhanh tiến độ sớm hoàn thành gói thầu theo cam kết. Đồng thời, đề nghị nhà thầu thi công Hệ thống kỹ thuật M&E (gói thầu số 28) đẩy nhanh tiến độ thi công, dọn dẹp hoàn trả mặt bằng theo từng khu vực, từng tầng để nhà thầu thi công triển khai thi công kịp thời.

Nhà thầu tăng cường công nhân, kỹ sư đẩy nhanh tiến độ công trình. Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN

Hiện nay, về phía Tổng Công ty 319 đang tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công, trong đó huy động gần 300 - 400 công nhân thi công liên tục, tăng ca kíp, các mũi thi công được bố trí hợp lý, ban quản lý điều hành túc trực tại công trường thi công nhằm thúc đẩy tiến độ, kịp thời gỡ vướng mắc không để chậm tiến độ.

Dự án Bệnh viện Đa khoa Cà Mau được xác định là công trình trọng điểm, mang tính chiến lược trong việc nâng cấp hạ tầng an sinh xã hội tại địa phương được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Dự án nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về các giải pháp đột phá nhằm bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, từng bước nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân vùng địa đầu cực Nam Tổ quốc.