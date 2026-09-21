Vì sao bệnh viện gần 1.800 tỷ vừa vận hành đã thấm, dột?

Khoảng 20 vị trí thấm, dột

Bệnh viện Đa khoa Nam Định nằm tại phường Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình, có tổng mức đầu tư 1.775 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Ninh Bình (Ban 2) làm chủ đầu tư. Công trình được bàn giao, đưa vào sử dụng từ cuối tháng 6/2025.

Sau hơn một năm vận hành, nhiều khu vực trong bệnh viện xuất hiện tình trạng ẩm mốc, thấm dột. Tại một số vị trí, nước từ trần chảy xuống sàn, bệnh viện phải đặt xô, chậu hứng nước và biển cảnh báo trơn trượt để đảm bảo an toàn cho người bệnh, người nhà và nhân viên y tế.

Trao đổi với PV Tiền Phong ngày 20/9, ông Trần Văn Tuyên, Trưởng phòng Hành chính quản trị Bệnh viện Đa khoa Nam Định, cho biết bệnh viện là đơn vị thụ hưởng công trình. Từ khi tiếp nhận, bệnh viện thường xuyên phối hợp với Ban 2 và nhà thầu để xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành.

Theo ông Tuyên, công trình và các hạng mục thiết bị có thời gian bảo hành 24 tháng. Đầu tháng 9/2026, trong thời điểm xuất hiện nhiều trận mưa lớn, bệnh viện phát hiện thêm các vị trí thấm, dột và tình trạng nước từ hệ thống điều hòa chảy xuống. Bệnh viện đã báo cáo Ban 2 để phối hợp xử lý.

Liên quan đến sự việc, ông Đinh Văn Phương, Giám đốc Ban 2, cho biết qua rà soát bước đầu, các bên ghi nhận khoảng 20 vị trí tại Bệnh viện Đa khoa Nam Định cần xử lý thấm, dột. Phần lớn vị trí nước chảy từ trần xuống được xác định có liên quan đến hệ thống điều hòa.

Một số vị trí khác có nguyên nhân do cống thoát nước bị tắc khiến nước tràn vào; lớp keo bên ngoài một số vách kính bị lão hóa cũng có thể khiến nước mưa ngấm vào bên trong.

Bệnh viện sử dụng hệ thống điều hòa trung tâm. Theo thông tin Ban 2 cung cấp, hệ thống này được khuyến cáo vệ sinh, bảo trì định kỳ 3-4 tháng/lần nhằm loại bỏ cặn bẩn, tránh tình trạng nước ngưng không thoát được, tràn khỏi máng và chảy ra ngoài dàn lạnh.

Tuy nhiên, ông Trần Văn Tuyên cho biết, từ khi bệnh viện đi vào hoạt động đến nay, hệ thống điều hòa chưa được bảo trì, bảo dưỡng theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Theo đại diện bệnh viện, việc bảo trì hệ thống điều hòa là vấn đề không đơn giản do đây là hệ thống có giá trị lớn, trong khi nguồn kinh phí dành cho công tác này còn hạn chế. Bệnh viện hiện có khoảng 900 cán bộ, y bác sĩ, điều dưỡng và khoảng 1.100 giường bệnh nội trú. Với quy mô vận hành lớn, hệ thống điều hòa trung tâm cùng nhiều thiết bị chuyên dụng đòi hỏi việc bảo dưỡng, duy tu phải được thực hiện thường xuyên.

"Bệnh viện rất khó khăn trong việc bảo trì. Khi phát sinh vấn đề, chúng tôi đã trao đổi với Ban 2. Bệnh viện đang xây dựng kế hoạch bảo trì”, ông Tuyên cho biết.

Cam kết xử lý dứt điểm trong tháng 10/2026

Theo ông Đinh Văn Phương, Giám đốc Ban 2, sau khi công trình được bàn giao, việc vận hành, duy tu và bảo trì thiết bị trong quá trình sử dụng thuộc trách nhiệm của bệnh viện.

Đối với những hạng mục thuộc phạm vi bảo hành, khi phát sinh sự cố, Ban 2 yêu cầu nhà thầu kiểm tra, xác định nguyên nhân và khắc phục theo trách nhiệm bảo hành. Ban 2 cho biết từ khi bàn giao công trình, đơn vị vẫn phối hợp với bệnh viện và nhà thầu thi công để kiểm tra, xử lý các vấn đề phát sinh.

Riêng tình trạng thấm, dột tại các khu vực được rà soát, Ban 2 đang tiếp tục phối hợp với bệnh viện và nhà thầu để khắc phục, dự kiến xử lý dứt điểm trong tháng 10/2026. Như vậy, trong thời gian công trình vẫn còn bảo hành, việc xác định chính xác nguyên nhân từng vị trí thấm, dột có ý nghĩa quan trọng để phân định trách nhiệm giữa các bên: đâu là khiếm khuyết thuộc phạm vi bảo hành của nhà thầu, đâu là vấn đề phát sinh từ quá trình vận hành, bảo trì và đâu liên quan đến các hạng mục cũ của công trình.

Trao đổi về nguyên nhân thấm dột, ông Nguyễn Tiến Lộc, Chỉ huy trưởng công trường của Vinaconex, cho rằng dự án được triển khai trên nền một công trình có lịch sử gần 20 năm.

Theo ông Lộc, trong quá trình tiếp nhận, thi công và hoàn thiện, nhà thầu phải kế thừa nhiều hạng mục được xây dựng từ trước. Do đó, việc phát sinh một số vấn đề trong quá trình vận hành, trong đó có thấm dột, là khó tránh khỏi. Thông tin này phù hợp với lịch sử dự án.

Dự án Bệnh viện Đa khoa Nam Định được khởi công từ năm 2007, sau đó tạm dừng một thời gian dài và được tái khởi động từ năm 2021, trước khi hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối tháng 6/2025. Vinaconex là nhà thầu chính tham gia thi công dự án; doanh nghiệp cho biết đã đảm nhiệm nhiều hạng mục, trong đó có hệ thống điều hòa, thông khí tại các khối nhà 2, 3 và 6. Vì vậy, với những điểm thấm, dột hiện nay, việc đối chiếu hồ sơ thiết kế, phạm vi gói thầu, hồ sơ nghiệm thu và điều khoản bảo hành của từng hạng mục sẽ là cơ sở quan trọng để xác định trách nhiệm cụ thể.