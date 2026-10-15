Vì sao bầu trời ở Indonesia chuyển màu cam như sao Hỏa ngay giữa ban ngày?

Bầu trời ở thành phố Palangka Raya và một số nơi khác tại Indonesia đã khiến người dân ở đây đặt câu hỏi: "Có phải đang ở trên Trái Đất không đây?", "Sao giống như trên sao Hỏa vậy?"…

Đó là vì cả bầu trời và không gian được phủ một màu cam đục kì lạ. Theo trang WeirdKaya, những hình ảnh bầu trời màu cam được chụp vào nhiều thời điểm trong ngày, dù là hoàng hôn hay lúc giữa trưa cũng vẫn vậy.

Đây là một video:

Nguồn: Inside Paper.

Vì sao khói khiến bầu trời chuyển màu cam?

Đã có nhiều trang tin viết rằng bầu trời ở Indonesia chuyển màu cam như vậy do khói cháy rừng. Nhưng tại sao khói không có màu xám?

Điều này có thể được lý giải là ánh sáng Mặt Trời gồm nhiều màu với các bước sóng khác nhau; khi trong không khí có khói dày đặc đến một mức độ nào đó thì có thể làm thay đổi rõ rệt ánh sáng tới mặt đất. Khi đó, bầu trời chuyển sang sắc đỏ cam do các hạt li ti trong không khí đã "chặn" hết các màu sắc khác, theo Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA).

Tức là không gian màu cam là do ánh sáng Mặt Trời bị khói làm biến đổi, chứ không phải ánh lửa nhuộm cam cả bầu trời.

Màu cam bao trùm không gian. Ảnh: Firda/ Threads.

Không khí ô nhiễm nặng

Tại những nơi bầu trời chuyển màu cam, tầm nhìn giảm mạnh, theo trang tin Haberler.

Một số người dân ở khu vực có bầu trời màu cam viết trên mạng rằng không cảm thấy nóng nhưng thấy rất ngột ngạt, nếu mở cửa sổ thì mùi khói xộc vào mũi, rất đau đầu.

Theo dữ liệu do Bộ Y tế Indonesia công bố ngày 14/10, tính đến ngày 12/10, đã có gần 280.000 ca nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính được ghi nhận tại 7 tỉnh chịu ảnh hưởng của cháy rừng.

Các quan chức năng cảnh báo rằng các hạt bụi mịn trong khói có thể làm gia tăng tình trạng ho, khó thở và các triệu chứng hen suyễn.

Khắp nơi màu cam đục khiến nhiều người liên tưởng tới sao Hỏa. Ảnh: Nexta.

Khói từ các đám cháy rừng ở Indonesia đã lan sang cả Malaysia và Singapore. Hạn hán và El Niño cũng gây khó khăn cho công tác chữa cháy, nên tình trạng ô nhiễm không khí được dự báo sẽ còn tiếp diễn trong thời gian tới.