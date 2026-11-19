Đà Nẵng đang khẳng định sức hút trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp nhờ sự kết hợp giữa lợi thế đô thị biển quốc tế và tiềm năng khai thác du lịch quanh năm. Nếu Nha Trang gắn với thế mạnh du lịch biển truyền thống, Hồ Tràm tập trung vào phân khúc nghỉ dưỡng cuối tuần với lợi thế khoảng cách địa lý, còn Phú Quốc từng trải qua những giai đoạn tăng trưởng nóng của thị trường bất động sản, thì Đà Nẵng có lợi thế từ sự phát triển đồng thời của đô thị, kinh tế, du lịch và dịch vụ.

CHUẨN VẬN HÀNH QUỐC TẾ: LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA BẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG ĐÀ NẴNG

Sức hấp dẫn của bất động sản Đà Nẵng không chỉ đến từ lợi thế cảnh quan tự nhiên mà còn được hỗ trợ bởi vai trò của thành phố trong hệ sinh thái kinh tế – du lịch khu vực. Nhu cầu lưu trú, nghỉ dưỡng, thương mại và dịch vụ được bổ trợ bởi nhu cầu từ hoạt động kinh tế, sự kiện và hội nghị quốc tế. Cùng với lợi thế cảnh quan hội tụ sông, núi, biển, không gian đô thị và hạ tầng ngày càng hoàn thiện, thành phố có điều kiện duy trì sức hút du khách trong nhiều thời điểm trong năm, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào tính mùa vụ của du lịch.

Đà Nẵng trở thành bệ phóng lý tưởng cho phân khúc bất động sản hàng hiệu ven biển, nơi đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của giới đầu tư về một không gian nghỉ dưỡng tinh tế đồng thời là kênh tích sản an toàn, gia tăng giá trị bền vững. Ảnh: Nobu Danang.

Thực tế thị trường cho thấy, tại các thủ phủ du lịch trọng điểm như Đà Nẵng, lượng khách tăng trưởng đang kéo theo sự mở rộng của nguồn cung khách sạn và căn hộ nghỉ dưỡng. Chỉ trong 10 tháng đầu năm 2026, thành phố ghi nhận hơn 17 triệu lượt khách được phục vụ bởi các cơ sở lưu trú, tăng 24,5% so với cùng kỳ.

Đà tăng trưởng này mở ra dư địa khai thác đáng kể cho thị trường lưu trú, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao về chất lượng dịch vụ, năng lực quản lý và khả năng cạnh tranh của từng dự án.

Trong bối cảnh đó, sự tham gia của các thương hiệu quản lý, vận hành quốc tế uy tín không chỉ góp phần nâng cao chất lượng trải nghiệm của du khách mà còn tạo ra những lợi thế quan trọng đối với nhà đầu tư.

Trước hết, các tập đoàn quản lý khách sạn quốc tế thường sở hữu mạng lưới khách hàng trung thành toàn cầu (loyalty program), hệ thống phân phối và đặt phòng quốc tế, cùng khả năng tiếp cận nhóm khách hàng có mức chi tiêu cao. Đây là những lợi thế giúp dự án mở rộng tệp khách lưu trú, duy trì công suất khai thác và tối ưu hóa doanh thu, qua đó giảm mức độ phụ thuộc vào tính mùa vụ cũng như các kênh phân phối nhỏ lẻ.

Bên cạnh hiệu quả khai thác, năng lực quản lý vận hành còn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì chất lượng và tuổi thọ tài sản. Đối với bất động sản nghỉ dưỡng ven biển, điều kiện khí hậu đặc thù cùng tần suất sử dụng cao có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng công trình và trải nghiệm lưu trú.

CHUẨN VẬN HÀNH NOBU – NỀN TẢNG GIA TĂNG GIÁ TRỊ TÀI SẢN TẠI NOBU DANANG

Nắm bắt xu hướng này, Nobu Danang định vị sản phẩm trong phân khúc bất động sản hàng hiệu tại thành phố biển thông qua mô hình quản lý và vận hành trực tiếp bởi Nobu Hospitality. Đây là thương hiệu phong cách sống và nghỉ dưỡng quốc tế được sáng lập bởi đầu bếp Nobu Matsuhisa, tài tử Robert De Niro và nhà sản xuất Meir Teper.

Không dừng lại ở một không gian lưu trú mặt biển đẳng cấp, sự hiện diện của chuẩn vận hành Nobu còn mang lại những giá trị bền vững toàn diện cho chủ nhân sở hữu. Ảnh: Nobu Danang.

Một trong những lợi thế của Nobu Hospitality là kinh nghiệm vận hành trong lĩnh vực khách sạn và nghỉ dưỡng quốc tế, cùng hệ thống tiêu chuẩn dịch vụ đồng bộ và nhận diện thương hiệu trên thị trường toàn cầu. Các khách sạn và khu nghỉ dưỡng mang thương hiệu Nobu trên toàn cầu (từ Mỹ, châu Âu đến châu Á) luôn duy trì tỷ suất lấp đầy phòng ở mức rất cao, dao động từ 75% đến hơn 85% quanh năm, vượt trội hơn so với mức trung bình của phân khúc khách sạn 5 sao thông thường tại cùng thị trường.

Theo bài tính lợi nhuận, chỉ tính căn Studio Nobu Danang dự kiến đạt tỷ suất khoảng 3,7% ngay trong năm đầu tiên (với tỷ lệ lấp đầy khoảng 50%), và tăng lên 6,4% vào năm thứ 5 khi công suất vận hành duy trì ở mức 70%. Như vậy, tỷ suất sinh lời của các căn Studio và 1 PN không chỉ ở mức hấp dẫn, mà còn thể hiện xu hướng tăng trưởng ổn định theo thời gian.

Không chỉ dừng lại ở tiêu chuẩn lưu trú, hệ sinh thái dịch vụ tại Nobu Danang còn được phát triển theo tinh thần hospitality đặc trưng của thương hiệu từ thiết kế không gian, nghệ thuật ẩm thực đến các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và thư giãn,…được định hướng theo triết lý Kokoro – phục vụ từ trái tim.

Sự cộng hưởng giữa uy tín thương hiệu quốc tế, tọa độ kim cương trực diện biển Mỹ Khê và hệ tiện ích chuẩn mực đã tạo nên vị thế độc tôn cho mỗi căn hộ Nobu Danang. Ảnh: Nobu Danang.

Trong bối cảnh du lịch Đà Nẵng tiếp tục tăng trưởng và nguồn cung lưu trú ngày càng mở rộng, năng lực quản lý, vận hành đang trở thành một trong những yếu tố quan trọng tạo nên sự khác biệt giữa các sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng. Với Nobu Danang, sự kết hợp giữa lợi thế vị trí ven biển Mỹ Khê và tiêu chuẩn vận hành của Nobu Hospitality được kỳ vọng tạo nền tảng cho khả năng khai thác, duy trì sức cạnh tranh và giá trị tài sản trong dài hạn.