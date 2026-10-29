Vì sao Bảo tàng Đạo Mẫu của nghệ sĩ Xuân Hinh chưa đón khách?

Mới đây, trên trang cá nhân, nghệ sĩ Xuân Hinh chia sẻ một số video về Bảo tàng Đạo Mẫu do ông xây dựng tại Sóc Sơn, Hà Nội. Công trình do kiến trúc sư Nguyễn Hà thiết kế, gây chú ý bởi kiến trúc độc đáo, kết hợp chất liệu truyền thống với không gian gần gũi thiên nhiên.

Theo Xuân Hinh, thời gian gần đây, nhiều đoàn khách trong nước và quốc tế bày tỏ mong muốn tham quan bảo tàng. Tuy nhiên, ông quyết định chưa mở cửa bởi công tác chuẩn bị và tổ chức đón tiếp chưa thực sự chu toàn.

Nghệ sĩ Xuân Hinh chụp hình bên trong khuôn viên Bảo tàng Đạo Mẫu. Ảnh: NVCC

Nam nghệ sĩ cho biết đang tìm kiếm những đội ngũ phù hợp để triển khai các ý tưởng mới, hướng tới phát triển bảo tàng theo tinh thần đương đại, kết hợp chất liệu văn hóa truyền thống với trải nghiệm, công nghệ và các sản phẩm sáng tạo, qua đó thu hút giới trẻ cũng như du khách trong và ngoài nước. Do đó, thời điểm mở cửa và các hoạt động trải nghiệm tại bảo tàng hiện chưa được xác định.

Bảo tàng Đạo Mẫu có diện tích khoảng 5.500m², được xây dựng bằng khoảng 5 triệu viên ngói cổ và hàng triệu viên gạch thất cổ thu mua từ khoảng 500 hộ dân trên cả nước. Công trình nằm giữa khu vườn cây ăn quả có tuổi đời khoảng 50 năm, với hệ thống cột, cổng và các chi tiết kiến trúc mang vẻ đẹp truyền thống.

Bên cạnh không gian trưng bày hiện vật và các phòng chức năng, bảo tàng còn có thư viện lưu giữ sách về hát văn, hầu đồng, quan họ, cùng nhiều bức tranh cổ liên quan đến nghệ thuật dân gian Việt Nam. Đây là nơi Xuân Hinh dành nhiều tâm huyết nhằm bảo tồn, lưu giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống.

Nghệ sĩ Xuân Hinh đã sưu tầm nhiều đồ vật độc đáo để trưng bày tại bảo tàng. Ảnh: NVCC

Kiến trúc độc đáo cùng không gian rộng, thoáng mát của Bảo tàng Đạo Mẫu. Ảnh: NVCC

Chia sẻ về công trình, nam nghệ sĩ bày tỏ mong muốn tri ân tín ngưỡng thờ Mẫu - một phần quan trọng trong đời sống văn hóa, tinh thần của người Việt. Ông cho biết đã dành nhiều công sức xây dựng, chăm chút bảo tàng như một cách thể hiện lòng biết ơn đối với những giá trị văn hóa mà mình gắn bó.

Không chỉ gây chú ý bởi quy mô và vật liệu xây dựng, Bảo tàng Đạo Mẫu còn được giới chuyên môn quốc tế quan tâm. Tháng 12/2023, công trình được tạp chí kiến trúc Domus của Italy đưa vào danh sách những công trình kiến trúc nổi bật trong năm. Đến tháng 4/2026, bảo tàng tiếp tục xuất hiện trong số 1111 của tạp chí này, với bài giới thiệu do kiến trúc sư Nguyễn Hà thực hiện.

Việc chưa mở cửa đón khách cho thấy Xuân Hinh vẫn đang tiếp tục hoàn thiện định hướng phát triển bảo tàng, hướng tới xây dựng không gian văn hóa vừa lưu giữ giá trị truyền thống, vừa tạo thêm những cách tiếp cận mới cho công chúng hiện đại.