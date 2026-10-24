Vì sao bão Champi bất ngờ đổi hướng, đi đúng một vòng tròn gần Đài Loan?

Bão Champi đã "chọn" một đường đi rất bất ngờ, khác với những dự báo trước đó của các cơ quan khí tượng lớn.

Nó bỗng nhiên đổi hướng, di chuyển thành đúng một vòng tròn gần Đài Loan (Trung Quốc) từ khoảng chiều 23/10 đến rạng sáng 24/10.

Đây là hình ảnh cho thấy bão Champi đi thành vòng tròn, "không quan tâm" đến các dự báo trước đó:

Nguồn: Backpirch Weather.

Điều gì khiến một cơn bão mạnh có đường đi kỳ lạ như vậy?

Bão Champi bất ngờ quay một vòng gần Đài Loan

Khi tiến đến gần khu vực Nghi Lan (Yilan) phía Đông Bắc Đài Loan vào đêm 23/10, tâm bão Champi bất ngờ chuyển hướng xuống phía Nam, "ôm" dọc theo đường bờ biển trước khi thực hiện cú ngoặt dần lên hướng Bắc, tạo thành vòng tròn hiếm có, theo Reuters.

Sức gió giật tại một số khu vực ven biển đã lên tới 227 km/h (trên cấp 17), phá hỏng nhiều đường dây điện và làm tốc mái nhà.

Trong những dự báo trước đó, bão Champi được cho là sẽ đến gần Đài Loan rồi vòng lên phía Đông Bắc chứ không có vòng tròn kỳ dị như thực tế đã diễn ra.

Đây là video một người ở Đài Loan bị gió cuốn văng khi bão Champi đến gần:

Nguồn: Surajat.

Dù không đổ bộ trực tiếp, bão Champi vẫn gây thiệt hại đáng kể tại Đài Loan. Tính đến trưa 24/10, bão đã khiến một người thiệt mạng, 527 người bị thương, theo CNA. Gió mạnh làm đổ cây, hư hại nhiều công trình và gây mất điện trên diện rộng.

Vì sao bão Champi lại có đường đi kỳ lạ như vậy?

Thông thường, bão không tự di chuyển theo một hướng cố định mà chịu tác động của các luồng gió và hệ thống khí áp xung quanh. Khi những yếu tố này thay đổi, bão có thể đi chậm lại, đột ngột chuyển hướng, thậm chí di chuyển thành vòng tròn.

Theo trang khí tượng Backpirch Weather, việc bão Champi đột ngột đổi hướng và suy yếu một phần là do va chạm với địa hình nhiều núi non của Đài Loan, vì vậy nên mới bị quay ngược lại - tất cả diễn ra trong vòng 12 giờ.

Một người dân đi trong gió mạnh do bão Champi ở Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) ngày 23/10. Ảnh: AP Photo/ Chiang Ying-ying.

Thường thì đúng là địa hình núi cao có thể cản trở luồng gió, làm biến dạng hoàn lưu và ảnh hưởng đến cấu trúc của bão. Vậy nên địa hình Đài Loan có thể là một trong những yếu tố góp phần khiến Champi di chuyển bất thường.

Tuy nhiên, Champi là một cơn bão lớn và rất mạnh, nên hiện chưa biết những dãy núi ở Đài Loan có tác động đến cơn bão này ở mức độ nào. Cũng chưa có xác nhận của các cơ quan khí tượng lớn rằng chính những dãy núi đã khiến cơn bão đi thành vòng.

Hiện tại, bão Champi đang di chuyển ra xa khỏi Đài Loan, dự báo sẽ tiếp tục đi về phía Bắc rồi chuyển thành Bắc - Đông Bắc, đến gần Nhật Bản, theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Mỹ.