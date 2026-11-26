Một số người cảm thấy mùi cơ thể tự nhiên của bạn đời hấp dẫn, ngay cả khi... không dễ chịu. Ảnh: Doci/Pexels.

Lén lấy chiếc áo hoodie của người yêu mặc khi họ đi xa là chuyện khá bình thường. Thậm chí, có người còn áp chiếc áo lên mặt, hít hà suốt cả phút trước khoác lên người. Thực tế, có lý do khiến mùi hương của người yêu mang lại cảm giác dễ chịu và an toàn đến vậy.

Giúp giảm căng thẳng

Các nhà nghiên cứu tại Đại học British Columbia (Canada) từng mời 96 cặp đôi tham gia một nghiên cứu được công bố trên Journal of Personality and Social Psychology. Trong thí nghiệm, nam giới được yêu cầu mặc cùng một chiếc áo phông liên tục trong 24 giờ, không sử dụng chất khử mùi hay các sản phẩm tạo hương.

Sau đó, phụ nữ được đưa cho một trong 3 loại áo: áo của bạn đời, áo của một người đàn ông xa lạ hoặc áo sạch chưa qua sử dụng. Họ phải ngửi những chiếc áo này trước khi tham gia một cuộc phỏng vấn xin việc mô phỏng và bài kiểm tra toán học.

Kết quả cho thấy những phụ nữ ngửi áo của bạn đời cảm thấy ít căng thẳng hơn cả trước và sau các bài kiểm tra. Đặc biệt, những người nhận diện chính xác mùi hương của người yêu còn có nồng độ cortisol (hormone liên quan đến căng thẳng) thấp hơn.

Ngược lại, nhóm ngửi áo của người đàn ông xa lạ có nồng độ cortisol cao hơn và duy trì ở mức này trong suốt thí nghiệm.

"Ngay từ khi còn nhỏ, con người đã có xu hướng sợ người lạ, đặc biệt là những người đàn ông xa lạ", Marlise Hofer, tác giả chính của nghiên cứu, giải thích.

Nhưng điều gì khiến một số người thực sự cảm thấy mùi cơ thể tự nhiên của bạn đời hấp dẫn, thậm chí có sức quyến rũ về mặt sinh lý.

Lén lấy chiếc áo của người yêu mặc khi họ đi xa là chuyện bình thường. Ảnh: Ron Lach/Pexels.

Vì sao bạn thích ngửi quần áo chưa giặt của người yêu?

Pheromone (chất dẫn dụ) thường xuyên được nhắc đến khi bàn về sức hấp dẫn giữa hai người. Tuy nhiên, giới khoa học vẫn chưa xác định được con người có tạo ra pheromone giới tính đủ khả năng kích hoạt ham muốn một cách đáng tin cậy hay không.

"Các nhà nghiên cứu vẫn chưa xác định được một loại pheromone ở người có thể tạo ra sự hấp dẫn giới tính một cách ổn định, như cách chúng ta thấy ở một số loài khác", chuyên gia trị liệu Casey Tanner chia sẻ với tạp chí Cosmopolitan.

Mùi cơ thể tự nhiên của bạn đời lại là một câu chuyện khác. Chế độ ăn uống, hormone và hệ vi khuẩn trên da đều góp phần tạo nên mùi hương đặc trưng của mỗi người. Trong khi đó, khứu giác có mối liên hệ chặt chẽ với trí nhớ và cảm xúc.

Sau một thời gian gắn bó, não bộ dần hình thành sự liên tưởng giữa mùi hương quen thuộc của đối phương với cảm giác gần gũi, yêu thương và an toàn. Vì vậy, không có gì lạ khi chiếc áo phông chưa giặt của người yêu lại mang đến cảm giác dễ chịu, đặc biệt trong những ngày họ vắng nhà.

Trong cuốn Sức mạnh của mùi hương, tác giả Honoka Saito cũng đề cập đến mối liên hệ giữa khứu giác, tiềm thức và trạng thái cảm xúc. Theo hướng tiếp cận của tác phẩm, mùi hương không chỉ được cảm nhận bằng giác quan mà còn có thể gợi lên những liên tưởng, tác động đến tâm trạng và trải nghiệm tinh thần. Tác giả dành nhiều nội dung phân tích cách con người sử dụng hương thơm tự nhiên, đặc biệt là tinh dầu, để thư giãn, giảm căng thẳng và cải thiện cảm giác dễ chịu.

Tác giả tin rằng mùi hương có thể khơi dậy những cảm xúc và ký ức đã nằm sâu trong tiềm thức, có thể làm giảm căng thẳng, cải thiện giấc ngủ.

Từ góc nhìn này, có thể hiểu vì sao một mùi hương quen thuộc đôi khi mang ý nghĩa vượt xa bản thân nó. Với người đang yêu, mùi hương còn vương trên chiếc áo của đối phương có thể trở thành dấu hiệu gợi nhắc về sự hiện diện, những kỷ niệm chung và cảm giác được ở bên người mình thương. Điều khiến chiếc áo cũ trở nên đặc biệt không nhất thiết nằm ở việc nó có mùi thơm hay không, mà còn ở những cảm xúc mà mùi hương ấy khơi dậy.

Mối liên hệ giữa mùi hương và sự hấp dẫn còn có những khía cạnh thú vị hơn. Nhà tâm lý học Pamela Dalton nói rằng con người có thể không còn yêu thích mùi cơ thể tự nhiên của bạn đời khi mối quan hệ gặp trục trặc.

"Có bằng chứng cho thấy khi mối quan hệ không còn tốt đẹp vì bất kỳ lý do gì, mùi cơ thể của đối phương cũng không còn được cảm nhận là dễ chịu hay hấp dẫn như trước", bà cho biết.

Tuy nhiên, đừng vội nghi ngờ cả mối quan hệ chỉ vì thấy người ấy "có mùi khác lạ". Thuốc men, bệnh tật và thay đổi nội tiết đều có thể ảnh hưởng đến mùi cơ thể. Theo Tanner, ngay cả những thay đổi trong khứu giác của chính bạn cũng có thể khiến mùi của người khác trở nên khác đi.

Giới khoa học cũng từng tìm hiểu mối liên hệ có thể có giữa mùi cơ thể và các gene miễn dịch, nhưng kết quả chưa nhất quán. Cho đến nay, vẫn chưa có cách nào đáng tin cậy để dự đoán mức độ hòa hợp trong tình yêu dựa trên mùi hương của một người.

Nói cách khác, không cần viện đến pheromone hay những phép thử sinh học bí ẩn để lý giải vì sao chiếc áo hoodie của người yêu khiến bạn hạnh phúc. Đôi khi, đơn giản chỉ là cảm giác dễ chịu khi có bên mình một món đồ lưu giữ mùi hương quen thuộc của người ấy.