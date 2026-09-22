Vì sao B-52 sống lâu đến vậy: Bí mật nằm ở thân máy bay hay ở khả năng nâng cấp?

Nhìn từ bên ngoài, oanh tạc cơ B-52 của hôm nay gần như không khác nhiều so với trước đây. Cánh lớn, thân dài và 8 động cơ dưới cánh vẫn tạo nên hình dáng đặc trưng của “pháo đài bay”.

Nhưng bên trong, chiếc B-52 hiện đại đã khác rất xa thiết kế ban đầu. Chính khả năng thay thế và tích hợp các hệ thống mới là một trong những lý do quan trọng giúp loại máy bay này tồn tại qua nhiều thế hệ công nghệ.

Oanh tạc cơ B-52 được thiết kế từ cuối thập niên 1940 với mục tiêu mang tải trọng lớn và bay đường dài. Đây là một nền tảng tương đối lớn, có không gian cho nhiên liệu, vũ khí và các thiết bị điện tử.

Cấu trúc đó tạo điều kiện để máy bay tiếp nhận những thay đổi mà không phải thiết kế lại toàn bộ từ đầu. Đến nay, Không quân Mỹ vẫn đánh giá khung thân B-52 còn đủ tuổi thọ kết cấu để tiếp tục hoạt động trong những năm 2050 và xa hơn.

Một lợi thế khác nằm ở tải trọng. B-52H có thể mang nhiều loại vũ khí khác nhau, từ bom thông thường và bom dẫn đường đến các loại tên lửa tấn công tầm xa.

Điều này khiến máy bay không bị gắn chặt với một loại vũ khí hoặc một phương thức tác chiến duy nhất. Khi vũ khí thay đổi, nền tảng mang chúng cũng có thể được điều chỉnh để tiếp nhận hệ thống mới.

Không quân Mỹ hiện tiếp tục tích hợp các loại vũ khí như tên lửa hành trình tấn công đối đất JASSM và tên lửa chống hạm tầm xa LRASM trên B-52.

Tầm bay cũng là một yếu tố quan trọng. B-52 có thể hoạt động ở khoảng cách rất xa và được tiếp dầu trên không, cho phép máy bay duy trì thời gian hoạt động dài mà không cần phụ thuộc hoàn toàn vào căn cứ gần chiến trường.

Trong các cuộc chiến từ Iraq đến Afghanistan, khả năng này cho phép B-52 thực hiện những nhiệm vụ mà máy bay chiến thuật có tầm hoạt động ngắn hơn khó đảm nhiệm ở cùng quy mô.

Nhưng nền tảng cơ khí chỉ là một phần của câu chuyện. Điện tử hàng không của B-52 đã được thay đổi nhiều lần.

Hệ thống liên lạc và trao đổi dữ liệu được hiện đại hóa để máy bay có thể kết nối với mạng lưới tác chiến, nhận thông tin mục tiêu và phối hợp với các lực lượng khác.

Những chương trình như CNCT, hay CONECT, từng được triển khai nhằm đưa B-52 từ kiến trúc điện tử tương tự sang môi trường kỹ thuật số và tăng khả năng trao đổi dữ liệu trong nhiệm vụ.

Radar cũng đang trải qua một cuộc thay đổi lớn. Radar APQ-166 sử dụng từ thập niên 1980 đang được thay thế bằng APQ-188 sử dụng công nghệ radar mảng quét điện tử chủ động, hay AESA.

Hệ thống mới cải thiện khả năng dẫn đường, tránh thời tiết và xác định mục tiêu, đồng thời tăng độ tin cậy so với hệ thống cũ. Tháng 8/2026, chương trình Radar Modernization Program đã được phê duyệt bước vào sản xuất số lượng nhỏ ban đầu.

Khoang vũ khí cũng không đứng yên. Các chương trình hiện đại hóa cho phép B-52 sử dụng ngày càng nhiều vũ khí dẫn đường chính xác.

Một số nâng cấp trước đây đã tăng đáng kể khả năng mang vũ khí thông minh trong khoang bom, đồng thời mở đường cho việc tích hợp các loại vũ khí mới thông qua hệ thống điện tử và giao diện vũ khí được nâng cấp.

Động cơ là ví dụ rõ nhất cho cách Mỹ kéo dài tuổi thọ B-52. 8 động cơ TF33 có nguồn gốc từ thập niên 1960 đang được thay thế trong chương trình Commercial Engine Replacement Program bằng động cơ F130 của Rolls-Royce.

Chương trình này không chỉ thay động cơ mà còn nâng cấp các hệ thống phụ trợ, máy phát điện và một số thành phần của buồng lái. Mục tiêu là tăng độ tin cậy, giảm chi phí bảo dưỡng và cung cấp thêm công suất điện cho những hệ thống tương lai.

Điều đáng chú ý là chính việc thay động cơ lại cho thấy B-52 không được xem như một chiếc máy bay “giữ nguyên để dùng”.

Không quân Mỹ đang kiểm tra lại kết cấu toàn bộ đội bay để bảo đảm khung thân có thể chịu được động cơ mới, công suất điện lớn hơn và thêm nhiều năm hoạt động. Đánh giá kết cấu được công bố năm 2026 xác nhận khung thân B-52 vẫn còn đủ tuổi thọ mỏi để hỗ trợ hoạt động trong những năm 2050 và xa hơn.

Vì vậy, câu trả lời cho việc oanh tạc cơ B-52 sống lâu không nằm ở một bộ phận duy nhất. Khung thân lớn, tải trọng vũ khí cao và tầm bay xa tạo ra nền tảng ban đầu. Nhưng khả năng thay thế động cơ, radar, hệ thống liên lạc, điện tử hàng không và vũ khí mới mới là yếu tố giúp nền tảng ấy tiếp tục thích nghi.

Oanh tạc cơ B-52 của thế kỷ XXI vì thế không phải chiếc B-52 của năm 1952 được giữ nguyên qua thời gian. Nó là một chiếc máy bay cũ về nguồn gốc thiết kế nhưng liên tục được tái cấu hình để đáp ứng những nhiệm vụ mới.