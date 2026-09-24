Vì sao B-1B trở thành oanh tạc cơ mang bom lớn nhất của Mỹ?

Nếu chỉ nhìn oanh tạc cơ B-1B như một máy bay ném bom tốc độ cao, sẽ khó giải thích vì sao loại máy bay này vẫn được Mỹ duy trì sau nhiều thập niên.

Điểm đặc biệt của B-1B nằm ở sự kết hợp giữa tốc độ, tầm bay, thời gian hoạt động và đặc biệt là khả năng mang khối lượng vũ khí rất lớn.

Không quân Mỹ hiện xác định B-1B là oanh tạc cơ hạng nặng đa nhiệm tầm xa, có tải trọng vũ khí thông thường lớn nhất trong lực lượng.

Sức mạnh đầu tiên đến từ 4 động cơ turbofan F101-GE-102 có đốt sau do General Electric chế tạo. Mỗi động cơ tạo lực đẩy hơn 13,6 tấn khi sử dụng tăng lực.

Nhờ đó, oanh tạc cơ B-1B có thể đạt tốc độ hơn 1.448 km/giờ, tương đương Mach 1,2 ở độ cao thấp. Trọng lượng cất cánh tối đa của máy bay lên tới khoảng 216,6 tấn.

Thiết kế cánh cụp cánh xòe giúp oanh tạc cơ B-1B thay đổi đặc tính bay theo từng giai đoạn nhiệm vụ. Khi cánh mở, máy bay có đặc tính phù hợp hơn với cất và hạ cánh.

Khi cánh cụp về phía sau, lực cản giảm, cho phép máy bay đạt tốc độ cao. Sải cánh thay đổi từ khoảng 41,8 m khi mở tới 24,1 m khi cụp hoàn toàn. Thân máy bay dài khoảng 44,5 m và cao 10,4 m.

Nhưng yếu tố khiến B-1B đặc biệt nổi bật là tải trọng. Máy bay có thể mang tối đa khoảng 34 tấn vũ khí trong 3 khoang vũ khí bên trong.

Với những cấu hình phù hợp, B-1B có thể mang tới 84 bom đa dụng Mk-82, mỗi quả nặng khoảng 227 kg, hoặc 24 bom Mk-84 nặng khoảng 907 kg mỗi quả.

Bom JDAM cũng làm thay đổi đáng kể giá trị của khối lượng vũ khí này. Đây là bộ kit dẫn đường lắp vào bom thông thường, sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính kết hợp hỗ trợ từ GPS để biến bom không điều khiển thành vũ khí dẫn đường chính xác.

Với cấu hình phù hợp, B-1B có thể mang tới 24 bom GBU-31 JDAM nặng khoảng 907 kg mỗi quả.

Danh mục vũ khí của oanh tạc cơ B-1B cũng vượt xa bom rơi tự do. Máy bay có thể sử dụng tên lửa không đối đất phóng ngoài vùng phòng không AGM-158A JASSM, tên lửa chống hạm tầm xa AGM-158C LRASM, bom JDAM và bom GBU-54 Laser JDAM.

Không quân Mỹ mô tả B-1B có khả năng kết hợp vũ khí tấn công tầm xa, vũ khí chính xác và tải trọng lớn trên cùng một nền tảng.

Điều này giải thích vì sao tốc độ và tải trọng của B-1B vẫn có giá trị trong thời đại tên lửa hành trình.

Vũ khí phóng từ xa cho phép máy bay tấn công mục tiêu mà không nhất thiết phải tiến sâu vào vùng phòng không đối phương.

Trong khi đó, số lượng vũ khí mang theo vẫn rất quan trọng khi chiến dịch đòi hỏi đánh nhiều mục tiêu trong thời gian ngắn. B-1B có thể kết hợp tên lửa tấn công ngoài vùng phòng không với bom dẫn đường tùy yêu cầu nhiệm vụ.

Trong chiến tranh cường độ cao, khả năng đó tạo ra một nền tảng có khối lượng hỏa lực rất lớn. Một oanh tạc cơ B-1B có thể mang hàng chục vũ khí chính xác trong một lần xuất kích, đồng thời duy trì tốc độ cao và khả năng hoạt động liên lục địa.

Không quân Mỹ từng ghi nhận B-1B có tải trọng vũ khí dẫn đường và không dẫn đường lớn nhất trong lực lượng.

Vì vậy, giá trị của oanh tạc cơ B-1B không nằm ở một thông số đơn lẻ. Nó nằm ở việc kết hợp tốc độ, tầm bay, tải trọng và vũ khí chính xác trên cùng một nền tảng.

Đây cũng là lý do một thiết kế ra đời từ thời Chiến tranh Lạnh vẫn được Mỹ sử dụng như một oanh tạc cơ thông thường đa nhiệm trong thế kỷ XXI.