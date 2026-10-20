Vì sao B-17 được gọi là 'Pháo đài bay'?

Điểm đặc biệt đầu tiên của oanh tạc cơ B-17 nằm ở hệ thống động lực. Máy bay sử dụng 4 động cơ piston Wright R-1820 Cyclone 9 xi-lanh, được trang bị bộ tăng áp để duy trì công suất ở độ cao lớn.

Trên B-17F, mỗi động cơ R-1820-97 có công suất khoảng 1.200 mã lực. Cấu hình 4 động cơ giúp máy bay duy trì khả năng bay khi một động cơ gặp trục trặc, đồng thời cung cấp đủ sức mạnh để mang bom, nhiên liệu và hệ thống vũ khí phòng thủ.

Thiết kế thân và cánh của B-17 cũng được xây dựng quanh nhiệm vụ bay đường dài. Sải cánh hơn 31 m tạo ra diện tích nâng lớn, trong khi kết cấu máy bay phải chịu được trọng lượng đáng kể của nhiên liệu, bom, đạn và tổ lái.

Oanh tạc cơ B-17 có thể mang tới 8.000 lb, tương đương khoảng 3,6 tấn bom trên phiên bản B-17F, cùng tổ lái 10 người.

Nhưng thứ khiến B-17 nổi tiếng nhất chính là hệ thống hỏa lực phòng thủ. Các phiên bản cuối có thể mang tới 13 súng máy Browning M2 cỡ .50 inch, bố trí ở nhiều vị trí khác nhau trên thân máy bay.

Các tháp súng có nhiệm vụ bảo vệ những hướng mà tiêm kích đối phương có thể tiếp cận. B-17G còn được bổ sung tháp súng ở mũi, tăng khả năng chống các cuộc tấn công từ phía trước.

Các tháp súng được phát triển ngày càng hiện đại. Tháp súng trên nóc máy bay sử dụng hệ thống điện - thủy lực để xoay và nâng 2 súng máy, giúp xạ thủ nhanh chóng đưa hỏa lực về phía mục tiêu.

Khi kết hợp với đội hình chiến đấu, các oanh tạc cơ B-17 có thể hỗ trợ hỏa lực cho nhau, tạo thành một mạng lưới phòng thủ trên không.

Khả năng chịu hư hại mới thực sự tạo nên danh tiếng của “Pháo đài bay”. B-17 được thiết kế với nhiều hệ thống dự phòng và kết cấu đủ chắc để tiếp tục bay sau khi chịu tổn thất lớn.

Thùng nhiên liệu tự bịt kín cũng giúp giảm nguy cơ nhiên liệu tiếp tục rò rỉ sau khi bị đạn xuyên thủng.

Trong thực tế chiến đấu, đã có những trường hợp đặc biệt ấn tượng. Ngày 10/10/1943, oanh tạc cơ B-17 “Royal Flush” của Không đoàn ném bom 100 trở về căn cứ với 2 động cơ bị bắn hỏng và 2 thành viên tổ lái bị thương nặng.

Trước đó, trong cùng chiến dịch, nhiều B-17 khác bị hư hại nghiêm trọng hoặc không thể trở về.

Một trường hợp khác cho thấy giới hạn của khả năng chịu đòn. Trong trận đánh tại Bougainville, một oanh tạc cơ B-17 do Thiếu tá Jay Zeamer chỉ huy hứng gần 200 phát đạn súng máy và 5 phát đạn pháo.

Máy bay mất nhiều hệ thống quan trọng nhưng vẫn hạ cánh được. Đây là một trong những ví dụ nổi tiếng nhất về sức chịu đựng của B-17.

Tuy nhiên, những câu chuyện đó không có nghĩa B-17 “không thể bị bắn hạ”. Chỉ riêng 2 trận đánh lớn tại Regensburg và Schweinfurt tháng 8/1943, lực lượng Mỹ mất 60 trong tổng số 376 B-17 tham gia, trong khi nhiều máy bay khác bị hư hại nặng.

Vì vậy, “Pháo đài bay” không phải một chiếc máy bay bất khả xâm phạm. Đó là một oanh tạc cơ được thiết kế để chịu đựng nhiều hơn, bảo vệ tổ lái tốt hơn và cố gắng đưa máy bay trở về căn cứ sau những tổn thương mà nhiều máy bay khác có thể không chịu nổi.

Chính sự kết hợp giữa 4 động cơ, kết cấu chắc chắn, hỏa lực phòng thủ và khả năng hoạt động ở độ cao lớn đã tạo nên danh tiếng đặc biệt của B-17 trong Thế chiến II.