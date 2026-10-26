Vì sao Audi xây nhà máy tại Mỹ bất chấp khó khăn tài chính?

Theo Reuters, ông Gernot Doellner, CEO Audi, đã lên tiếng bảo vệ quyết định đầu tư 4 tỷ USD xây dựng nhà máy mới tại bang Georgia, Mỹ, sau khi xuất hiện cùng Tổng thống Donald Trump tại một sự kiện vận động tranh cử.

Trước đó, tại cuộc vận động ở thành phố Perry, bang Georgia, tổng thống Donald Trump tuyên bố Audi, thương hiệu thuộc tập đoàn Volkswagen, có kế hoạch xây dựng nhà máy lắp ráp ôtô tại Mỹ với công suất khoảng 200.000 xe mỗi năm.

Thông tin được công bố trong bối cảnh Tổng thống Mỹ đang đẩy mạnh các hoạt động vận động trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ diễn ra vào tháng 11.

Trao đổi với truyền thông ngày 25/10, CEO Audi khẳng định kế hoạch đầu tư đã được chuẩn bị từ lâu, không phải quyết định được đưa ra trong thời gian ngắn.

Tuy nhiên khoản đầu tư vẫn cần được Hội đồng giám sát Volkswagen phê duyệt cuối cùng trước khi có thể triển khai. Georgia là một trong những bang có các cuộc đua tranh cử đáng chú ý cho Thượng viện Mỹ và vị trí thống đốc bang.

Trong chiến dịch vận động, tổng thống Donald Trump đang tìm cách chứng minh chính sách thuế quan đối với ngành ôtô đã góp phần thúc đẩy kinh tế và gia tăng hoạt động sản xuất tại Mỹ.

Kế hoạch xây dựng nhà máy tại Mỹ được đưa ra trong bối cảnh các nhà sản xuất ôtô châu Âu đang đối mặt áp lực ngày càng lớn từ chính sách thương mại của Washington.

Quyết định xây dựng nhà máy tại Mỹ được đưa ra nhằm giải quyết các rào cản thuế quan từ chính phủ đất nước cờ hoa. Ảnh: Audi.

Tại Đức, các mức thuế nhập khẩu do chính phủ Mỹ áp dụng đã tạo thêm khó khăn cho ngành công nghiệp, đồng thời làm gia tăng căng thẳng giữa ban lãnh đạo Volkswagen và người lao động.

Tập đoàn ôtô Đức đang phải triển khai các biện pháp tái cấu trúc, bao gồm cắt giảm nhân sự và cân nhắc đóng cửa một số nhà máy.

Theo Audi, các mức thuế áp dụng với ôtô, thép, nhôm và linh kiện đã khiến hãng chịu khoản chi phí khoảng 1,4 tỷ USD trong năm 2025. Nguyên nhân là toàn bộ ôtô Audi bán tại Mỹ đều được nhập khẩu từ các nhà máy ở châu Âu hoặc Mexico.

Trong khi đó, những người phản đối chính sách thuế quan cho rằng các biện pháp này cũng gây tác động tiêu cực đến chính thị trường Mỹ, khiến giá xe tăng và làm chậm một số kế hoạch đầu tư của các nhà sản xuất.

Đáng chú ý, việc CEO Audi xuất hiện cùng ông Trump giữa thời điểm vận động bầu cử đã gây ra phản ứng trái chiều tại Đức.

Đại diện công đoàn IG Metall cho rằng quyết định của ông Doellner là điều khó hiểu. Trong khi đó, bà Christiane Benner, Chủ tịch IG Metall kiêm Phó chủ tịch Hội đồng giám sát Volkswagen, có quan điểm thận trọng hơn.

Bà cho rằng việc cải thiện vị thế của Audi tại thị trường Mỹ thông qua một nhà máy mới là cần thiết.

Tuy nhiên quyền lợi của người lao động tại các cơ sở sản xuất hiện hữu, đặc biệt ở Đức, cũng phải được đảm bảo.

Về phía Audi, ông Doellner từ chối tiết lộ toàn bộ các điều khoản trong thỏa thuận đầu tư với Mỹ, bao gồm khả năng hãng được hưởng ưu đãi hoặc giảm nhẹ thuế quan.

Theo kế hoạch, dự án nhà máy trị giá 4 tỷ USD tại Georgia có thể tạo ra khoảng 4.500 việc làm.

Audi dự kiến bắt đầu xây dựng từ năm 2027 và đưa nhà máy vào hoạt động trong những năm đầu thập niên 2030. Một quan chức Mỹ tiết lộ với Reuters rằng cơ sở này nhiều khả năng sẽ đảm nhận việc lắp ráp 3 mẫu SUV gồm Audi Q7, Q8 và Q9.

Bên cạnh Georgia, Audi cũng lên kế hoạch sản xuất khoảng 25.000 ôtô mỗi năm tại bang South Carolina lân cận.

Theo vị quan chức, một phần sản lượng hiện được sản xuất tại châu Âu sẽ được chuyển sang Mỹ, sau đó có thể xuất khẩu sang những thị trường khác.

Những mẫu xe này dự kiến được lắp ráp tại nhà máy trị giá 2 tỷ USD của Scout Motors, thương hiệu xe địa hình thuộc Volkswagen.

Cơ sở đang được xây dựng tại Blythewood, gần Columbia, thủ phủ bang South Carolina.

Ông Oliver Blume, CEO Volkswagen, khẳng định thị trường Mỹ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn của tập đoàn.

"Chúng tôi xem khu vực này là thị trường trọng điểm để tăng trưởng có lợi nhuận. Một nhà máy Audi tiềm năng tại Mỹ sẽ tạo thêm điều kiện để thực hiện mục tiêu đó", ông Blume chia sẻ.

Tuy nhiên việc mở rộng sản xuất sang Mỹ cũng đặt ra những lo ngại về tương lai của các nhà máy và lực lượng lao động tại Đức.

Ông Olaf Lies, Thủ hiến bang Lower Saxony, địa phương nắm giữ cổ phần lớn thứ 2 tại Volkswagen, cho rằng việc tăng cường hiện diện sản xuất tại Mỹ có thể mang lại cơ hội phát triển, với điều kiện người lao động Đức cũng được hưởng lợi.

"Tăng trưởng tại Mỹ phải góp phần bảo đảm việc làm và giá trị tạo ra tại Đức, thay vì thay thế những điều đó", ông Lies nhận định.

Dù vẫn cần sự phê duyệt cuối cùng từ Volkswagen, kế hoạch đầu tư của Audi cho thấy xu hướng các hãng xe châu Âu cân nhắc mở rộng hoạt động sản xuất tại Mỹ trong bối cảnh áp lực thuế quan và môi trường thương mại quốc tế thay đổi.