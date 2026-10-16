Vì sao Apple và Samsung vẫn là hình mẫu của smartphone Trung Quốc?

Xiaomi bỏ qua tên gọi 16 để ra mắt Xiaomi 17 Pro Max, Honor sử dụng thiết kế gợi nhớ iPhone 17 Pro, trong khi nhiều hãng Trung Quốc phát triển những tính năng tương tự Samsung. Đáng chú ý, những sản phẩm này không hề yếu về cấu hình, thậm chí vượt đối thủ ở nhiều thông số phần cứng.

Những điểm tương đồng giữa smartphone Trung Quốc và Apple, Samsung

Tháng 9/2025, Xiaomi giới thiệu dòng Xiaomi 17, bỏ qua thế hệ 16 để sử dụng số hiệu tương ứng iPhone 17. Bên cạnh đó, hãng còn đưa tên gọi Pro Max lên phiên bản cao cấp nhất, cho thấy tham vọng cạnh tranh trực tiếp với Apple.

Honor Power 2 có ngoại hình gợi nhớ iPhone 17 Pro với màu cam nổi bật và cụm camera bố trí tương tự.

Tuy nhiên, Xiaomi 17 Pro Max không đơn thuần có tên gọi giống iPhone. Máy sở hữu màn hình phụ phía sau, chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, pin 7.500 mAh và sạc nhanh 100 W, những trang bị tạo khác biệt so với sản phẩm Apple cùng thời điểm.

Đầu năm 2026, Honor Power 2 tiếp tục gây chú ý với phiên bản màu cam và cụm camera có bố cục tương tự iPhone 17 Pro. Dù vậy, thiết bị sở hữu pin 10.080 mAh, sạc 80 W và thân máy dày chưa tới 8 mm.

Sự phát triển của smartphone Trung Quốc không chỉ thể hiện qua thông số sản phẩm mà còn ở quy mô thị trường. Theo IDC, năm 2025, Xiaomi xuất xưởng khoảng 165 triệu smartphone, đứng thứ ba thế giới. Cùng với vivo và Oppo, ba nhà sản xuất Trung Quốc chiếm gần 30% lượng smartphone xuất xưởng toàn cầu.

Đáng chú ý, một số hãng đã đi trước Apple và Samsung ở những thiết kế mới. Tháng 9/2024, Huawei giới thiệu Mate XT, smartphone gập ba với màn hình 10,2 inch khi mở hoàn toàn, giá khởi điểm khoảng 2.800 USD. Đây là sản phẩm đánh dấu bước tiến của Huawei trong lĩnh vực điện thoại gập cao cấp.

Ở lĩnh vực màn hình, Samsung cũng tạo ra những xu hướng được đối thủ quan tâm. Galaxy S26 Ultra giới thiệu công nghệ Privacy Display vào tháng 2/2026, giúp hạn chế khả năng nhìn thấy nội dung từ hai bên bằng cách điều khiển hướng phát sáng của điểm ảnh.

Giao diện cài đặt tính năng chống nhìn trộm Privacy Display trên Xiaomi 18 Pro Max, tương tự công nghệ được Samsung trang bị trên Galaxy S26 Ultra. Ảnh: TechDroider.

Sau đó, Xiaomi đưa tính năng bảo vệ góc nhìn tương tự lên dòng 18 Pro. Theo The Verge, giải pháp của Xiaomi còn hỗ trợ tự kích hoạt dựa trên ứng dụng, vị trí hoặc khi camera trước phát hiện có người khác đang quan sát màn hình.

Điểm chung của những trường hợp này là các hãng Trung Quốc vừa sử dụng đặc điểm quen thuộc từ đối thủ, vừa bổ sung công nghệ riêng. Vấn đề đặt ra là những lợi thế phần cứng đó có thực sự mang lại chất lượng tương đương iPhone và Galaxy hay không.

Chất lượng đã đủ sức cạnh tranh với iPhone và Galaxy?

Tuy nhiên, cấu hình mạnh và công nghệ tiên tiến chưa đủ để khẳng định chất lượng sản phẩm. Để đánh giá đúng hơn, các mẫu điện thoại này cần trải qua các bài thử nghiệm thực tế.

Về pin, Xiaomi 17 Ultra bản quốc tế trang bị dung lượng 6.000 mAh, cao hơn mức 5.000 mAh của Galaxy S26 Ultra. Trong phép thử sử dụng hỗn hợp của GSMArena, Xiaomi đạt 19 giờ 9 phút, còn Samsung đạt 16 giờ 23 phút, chênh lệch gần 17%.

Xiaomi 17 Ultra sở hữu pin 6.000 mAh, đạt thời lượng sử dụng hỗn hợp 19 giờ 9 phút trong thử nghiệm của GSMArena, cao hơn gần 17% so với Galaxy S26 Ultra. Ảnh: Xiaomi.

Một thử nghiệm khác của GSMArena ghi nhận Xiaomi 17 Pro Max đạt thời lượng 20 giờ 50 phút, so với 17 giờ 58 phút của iPhone 17 Pro Max.

Với thế hệ mới hơn, Tom's Guide đo được iPhone 18 Pro Max hoạt động 18 giờ 27 phút khi liên tục duyệt web qua mạng di động. Galaxy S26 Ultra đạt 16 giờ 40 phút, trong khi OnePlus 15 của Trung Quốc vượt xa cả hai với 25 giờ 13 phút.

Ở hiệu năng, iPhone 18 Pro Max đạt 12.789 điểm Geekbench 6 đa nhân theo Tom's Guide, cao hơn mức 11.563 điểm của Galaxy S26 Ultra. Xiaomi 17 Ultra đạt 10.896 điểm trong phép thử GSMArena, cho thấy lợi thế về dung lượng pin không đồng nghĩa hiệu năng xử lý cũng vượt trội.

iPhone 18 Pro Max được đánh giá cao về khả năng quay video ổn định, màu sắc chính xác và hỗ trợ 4K 120 fps trong khi các đối thủ Trung Quốc ngày càng mạnh về công nghệ camera. Ảnh: Apple.

Camera cũng phản ánh sự khác biệt về chất lượng. Xiaomi 17 Ultra sở hữu cảm biến chính loại 1 inch và camera tele 200 MP với khả năng thay đổi tiêu cự quang học. Trong khi đó, Galaxy S26 Ultra có camera chính 200 MP, còn iPhone 18 Pro Max sử dụng cảm biến 48 MP với khẩu độ thay đổi.

Theo Digital Camera World, iPhone 18 Pro Max nổi bật ở khả năng quay video ổn định, màu sắc chính xác và hỗ trợ 4K 120 fps Dolby Vision. GSMArena cũng đánh giá Galaxy S26 Ultra có lợi thế zoom xa trong điều kiện đủ sáng. Mỗi thiết bị vì vậy phù hợp những nhu cầu khác nhau.

Giá bán có còn là lợi thế của smartphone Trung Quốc?

Tại thị trường châu Âu, Xiaomi 17 Ultra được bán với giá khởi điểm 1.499 euro cho phiên bản RAM 16 GB, bộ nhớ 512 GB, theo The Verge. Mức giá này cho thấy Xiaomi đã bước vào phân khúc cao cấp, nơi Apple và Samsung vốn có vị thế vững chắc.

Để so sánh, Galaxy S26 Ultra bản 512 GB có giá niêm yết 1.649 euro tại Đức, cao hơn Xiaomi khoảng 150 euro. Trong khi đó, iPhone 18 Pro Max cùng dung lượng được Apple niêm yết 1.849 euro, chênh lệch khoảng 350 euro, tương đương 23% so với Xiaomi.

Galaxy S26 Ultra bản 512 GB có giá niêm yết 1.649 euro tại Đức, cao hơn Xiaomi 17 Ultra khoảng 150 euro nhưng thấp hơn iPhone 18 Pro Max tới 200 euro. Ảnh: The Guardian.

Tại Việt Nam, khoảng cách cũng đáng chú ý. Xiaomi 17 Ultra bản RAM 16 GB, bộ nhớ 512 GB có giá công bố 39,99 triệu đồng, thấp hơn 3 triệu đồng so với Galaxy S26 Ultra bản 512 GB được Samsung niêm yết 42,99 triệu đồng, tương đương mức chênh lệch khoảng 7,5%.

Khoảng cách lớn hơn khi so với Apple. iPhone 18 Pro Max bản 512 GB có giá niêm yết 48,49 triệu đồng, cao hơn Xiaomi 17 Ultra khoảng 8,5 triệu đồng, tương đương 21,3%. Đáng chú ý, mẫu Xiaomi còn sở hữu RAM 16 GB, pin 6.000 mAh và sạc nhanh 90 W.

Nhìn chung, Xiaomi vẫn duy trì lợi thế giá niêm yết trước hai đối thủ, nhưng khoảng cách chỉ từ 7,5% đến 21,3% tại Việt Nam. Khi phải chi gần 40 triệu đồng cho một chiếc điện thoại, người mua sẽ cân nhắc nhiều hơn đến chất lượng thực tế, độ ổn định và thời gian sử dụng lâu dài.

Vì sao Apple và Samsung vẫn là hình mẫu?

Theo Counterpoint Research, trong nửa đầu năm 2025, Apple chiếm 62% lượng smartphone có giá trên 600 USD bán ra toàn cầu. Samsung đứng thứ hai, còn Huawei xếp thứ ba. Điều này cho thấy sức cạnh tranh lớn của hai thương hiệu trong phân khúc cao cấp.

Cùng giai đoạn, doanh số smartphone cao cấp toàn cầu tăng 8%, gấp đôi mức tăng trưởng chung của thị trường. Đáng chú ý, phân khúc trên 600 USD đóng góp hơn 60% doanh thu toàn ngành, dù chỉ chiếm một phần tổng lượng thiết bị tiêu thụ.

Apple và Samsung vẫn giữ lợi thế ở phân khúc smartphone cao cấp nhờ sức mạnh thương hiệu, hệ sinh thái và trải nghiệm sử dụng lâu dài, dù các hãng Trung Quốc ngày càng cạnh tranh mạnh về công nghệ. Ảnh tạo bởi AI.

Dù đã đứng thứ ba thế giới về lượng smartphone xuất xưởng, Xiaomi vẫn còn khoảng cách lớn với Apple và Samsung trong phân khúc cao cấp. Theo Counterpoint Research, doanh số smartphone cao cấp của Xiaomi tăng 55% trong nửa đầu năm 2025, nhưng Apple vẫn nắm 62% thị phần toàn cầu ở nhóm sản phẩm trên 600 USD.

Sức mạnh của Apple và Samsung không chỉ nằm ở phần cứng. Apple duy trì hệ sinh thái kết nối giữa iPhone, MacBook, iPad và Apple Watch. Samsung có Galaxy AI, bút S Pen, Samsung DeX cùng chính sách hỗ trợ phần mềm dài hạn trên nhiều dòng sản phẩm.

Những lợi thế này giúp người dùng cân nhắc giá trị của thiết bị trong nhiều năm, thay vì chỉ so sánh camera hay pin tại thời điểm mua. Đây cũng là lý do các hãng Trung Quốc phải cạnh tranh bằng cả trải nghiệm, dịch vụ và hệ sinh thái.

Việc học hỏi Apple và Samsung vì thế có thể giúp sản phẩm dễ được nhận diện và tiếp cận người mua hơn. Tuy nhiên, để cạnh tranh bền vững ở phân khúc cao cấp, các hãng Trung Quốc vẫn cần chứng minh chất lượng sử dụng lâu dài tương xứng với công nghệ và mức giá ngày càng cao.