Vì sao Airbus A321neo trở thành 'vũ khí' của hãng hàng không giá rẻ?

Airbus A321neo trở thành lựa chọn chiến lược của nhiều hãng hàng không giá rẻ nhờ khả năng chở nhiều khách, tiết kiệm nhiên liệu và tối ưu chi phí khai thác. Với tầm bay linh hoạt, dòng máy bay này giúp các hãng mở rộng mạng lưới, tăng sức cạnh tranh và cải thiện hiệu quả kinh doanh.

Airbus A321neo được ví như cỗ máy sinh lời, vũ khí gánh doanh thu chiến lược của các hãng hàng không.

Cỗ máy thương mại tối ưu nhờ đột phá kỹ thuật

Airbus A321 là phiên bản kéo dài thân của dòng A320 đình đám, đại diện cho thế hệ máy bay thân hẹp, một lối đi thành công nhất lịch sử hàng không dân dụng.

Điểm cốt lõi tạo nên sự vượt trội của dòng máy bay này nằm ở hệ thống điều khiển tín hiệu điện tử Fly-by-Wire.

Thay vì dùng dây cáp cơ khí truyền thống, mọi thao tác của phi công đều qua sự giám sát của máy tính. Hệ thống tự động giới hạn góc nghiêng và trọng tâm, ngăn ngừa triệt để nguy cơ thất tốc và giúp tàu bay vận hành mượt mà, an toàn tuyệt đối.

Hệ thống điều khiển tín hiệu điện tử Fly-by-Wire là điểm mấu chốt giúp A321neo vận hành mượt mà.

Xét về mặt khí động học và động cơ, dòng A321 chia làm hai thế hệ rõ rệt. Thế hệ A321ceo sử dụng các dòng động cơ tiêu chuẩn CFM56 hoặc IAE V2500 nổi tiếng về độ bền.

Trong khi đó, thế hệ mới A321neo được trang bị động cơ CFM LEAP-1A hoặc Pratt & Whitney PW1100G kết hợp với thiết kế đầu cánh cong Sharklet cao hơn 2 mét. Sự cải tiến này giúp A321neo cắt giảm tới 20% lượng nhiên liệu tiêu thụ, giảm một nửa tiếng ồn và hạn chế đáng kể khí thải CO2 ra môi trường.

Động cơ CFM LEAP-1A thế hệ mới trên A321neo.

Với chiều dài 44,51 mét, A321 có thể chở từ 185 đến 244 hành khách tùy thuộc vào cách bố trí không gian cabin. Tầm bay của dòng máy bay này dao động từ khoảng 5.950 km ở bản thường lên tới 7.400 km ở các bản cải tiến tầm xa, với trọng lượng cất cánh tối đa đạt xấp xỉ 97 tấn.

Bài toán đầu tư và chi phí vận hành thực tế

Để đưa một chiếc Airbus A321 vào đội bay, ngân sách mà doanh nghiệp phải bỏ ra là rất lớn. Theo mức giá niêm yết từ nhà sản xuất giai đoạn 2018–2020, một chiếc A321ceo có giá khoảng 118 triệu USD, còn phiên bản A321neo tiệm cận mốc 130 triệu USD.

Tuy nhiên trên thực tế thương mại, khi các hãng đặt mua số lượng lớn, mức giá giao dịch sau chiết khấu thường rơi vào khoảng 50 đến 65 triệu USD cho mỗi chiếc tùy cấu hình.

Do chi phí mua mới đắt đỏ, đại đa số các hãng hàng không giá rẻ lựa chọn phương thức thuê khô, tức là chỉ thuê xác máy bay và tự chịu trách nhiệm vận hành, bảo dưỡng.

Đôi cánh cải tiến đặc trưng giúp tàu bay tiết kiệm nhiên liệu lên đến 20%.

Chi phí thuê hàng tháng cho một chiếc A321ceo đã qua sử dụng hiện nằm trong khoảng 180.000 đến 280.000 USD. Đối với dòng A321neo xuất xưởng mới, giá thuê có thể lên tới 350.000 đến 480.000 USD mỗi tháng, tương đương khoảng 5 triệu USD mỗi năm cho một tàu bay.

Vũ khí chiến lược của các hãng hàng không giá rẻ

Lý do khiến A321 trở thành lựa chọn hàng đầu của các hãng hàng không tối ưu chi phí nằm ở chỉ số chi phí trên mỗi ghế cung ứng.

Bằng việc xếp thêm khoảng 50 đến 60 ghế so với dòng A320 tiêu chuẩn trong khi chi phí nhiên liệu, phí hạ cánh và tổ bay gần như không chênh lệch đáng kể, dòng máy bay này giúp doanh nghiệp tối đa hóa biên lợi nhuận trên từng chuyến bay.

Khoang hành khách lên đến 244 ghế của A321neo giúp các hãng bay tối đa hóa biên lợi nhuận.

Bên cạnh đó, thiết kế cabin hiện đại giúp rút ngắn tối đa thời gian trả và đón khách tại sân bay, đáp ứng tần suất quay đầu liên tục từ 12 đến 14 tiếng mỗi ngày.

Sự linh hoạt về tầm bay cũng cho phép dòng máy bay này đảm nhận tất cả các đường bay nội địa trục chính lẫn các tuyến bay quốc tế tầm trung tại khu vực Đông Nam Á, Đông Bắc Á hay Ấn Độ.

Chính vì sở hữu hiệu suất khai thác cao và tính thanh khoản lớn trên thị trường quốc tế, các hợp đồng thuê mua Airbus A321 luôn mang giá trị thương mại rất cao.

Video: Cận cảnh các thông số Airbus A321neo - Vũ khí gánh doanh thu của các hãng bay