Vì sao AI khiến giới công nghệ chia rẽ sâu sắc?

Hôm 12/9, Dario Amodei kêu gọi các công ty phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) cho phép bên thứ 3 đánh giá, hợp tác với chính phủ về tiêu chuẩn an toàn, đồng thời làm chậm tốc độ cải thiện năng lực của các mô hình AI.

Ở vị trí CEO Anthropic, cũng như nhà khoa học có đóng góp lớn đối với tiến bộ AI, ý kiến của Amodei nhận được sự tán đồng của những nhân vật nổi tiếng khác trong ngành, gồm cả Elon Musk và Sam Altman.

Giữa lúc tranh luận về nguy cơ AI leo thang, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi điện cho CEO Jensen Huang nhằm phản bác các lời kêu gọi làm chậm công nghệ và siết quản lý ngành này.

Lần đầu tiên kể từ khi được phổ biến rộng rãi trên toàn cầu, AI khiến giới tinh hoa nước Mỹ phải chia rẽ sâu sắc. Những chuyên gia đứng đầu yêu cầu giảm tốc, trong khi những ông chủ hưởng lợi từ AI như Jensen Huang cho rằng viễn cảnh máy móc hủy diệt loài người chưa có đủ cơ sở khoa học.

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Tiếng nói

đầy lý trí

Jensen Huang cho rằng nhiều cảnh báo về nguy cơ AI hủy diệt loài người chưa có đủ cơ sở khoa học. CEO Nvidia thậm chí đặt câu hỏi về những dự báo cho rằng AI có thể gây ra thảm họa nghiêm trọng hoặc khiến loài người tuyệt chủng trong vòng một thập kỷ.

“Việc lên tiếng về những rủi ro tiềm ẩn là điều tốt. Song, dự đoán tương lai khi không dựa trên cơ sở khoa học có thể khiến nhiều người hiểu sai vấn đề”, ông Huang nói.

CEO Nvidia cho khán giả nghe cuộc gọi của Tổng thống Trump giữa sự kiện. Ảnh: Al Jazeera.

Những cảnh báo gần đây nhất của CEO Anthropic, được đưa ra trong bài viết dài hôm 12/9, đã góp phần thổi bùng nỗi hoang mang trong dư luận về những mối nguy hại của trí tuệ nhân tạo.

"Trong vài tháng qua, tôi càng tin chắc rằng việc giải quyết triệt để các rủi ro đòi hỏi sự thận trọng hơn nữa, không chỉ đầu tư vào phòng ngừa rủi ro, mà còn phải điều chỉnh tốc độ phát triển năng lực sao cho công tác phòng ngừa rủi ro có thời gian theo kịp", Amodei viết.

Những nhân vật khác trong giới công nghệ cũng đã lên tiếng phản bác Anthropic. Tuy nhiên, vai trò ngày càng lớn của ông Huang như một người đại diện uy tín cho quan điểm ủng hộ phát triển AI đã được thể hiện rõ nét trong tuần qua tại nhiều sự kiện.

Nhà sáng lập Nvidia đã cùng Tổng thống Trump gọi những lo ngại về AI là một trò lừa bịp. Đồng thời, ông cũng tham dự hội nghị thượng đỉnh về AI do Vua Anh Charles III chủ trì tại Scotland, nơi ông cảnh báo về việc đánh đồng công nghệ trí tuệ nhân tạo nói chung với một sản phẩm AI cụ thể nào đó.

Về cơ bản, thông điệp mà ông Huang truyền tải trong suốt tuần qua cho thấy chính các phòng thí nghiệm AI mới là đối tượng phải chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho những sản phẩm mà họ tung ra thị trường.

CEO Nvidia cũng liên tục phản đối những lời kêu gọi ngày càng gia tăng về việc ban hành các đạo luật và quy định mới đối với AI.

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Mâu thuẫn lớn

của phe yêu cầu giảm tốc

Ông Huang chưa bao giờ tỏ ra bận tâm về những rủi ro thảm khốc từ AI. Tháng 5/2023, khi hơn 350 lãnh đạo công nghệ, bao gồm cả Altman và Amodei ký vào bản tuyên bố xếp hiểm họa tuyệt chủng do AI ngang hàng với đại dịch toàn cầu hay chiến tranh hạt nhân, không một ai từ Nvidia đặt bút ký.

Ông Jensen Huang tin rằng AI có nhiều giá trị thực tiễn thay vì chỉ nhìn vào rủi ro tiềm ẩn. Ảnh: Bloomberg.

Trả lời phỏng vấn The New Yorker vào cuối năm đó, Huang khẳng định ông chưa từng mảy may lo lắng: "Tất cả những gì nó làm chỉ là xử lý dữ liệu. Có quá nhiều thứ khác đáng để bận tâm hơn".

Trong bài luận đăng trên blog cá nhân, Dario Amodei vẫn lạc quan về việc AI sẽ là "kỳ tích công nghệ mới nhất trong một chuỗi dài những kỳ tích đã nâng tầm và làm cho nhân loại trở nên cao quý hơn".

CEO Nvidia sau đó liên tục gạt phăng các lời kêu gọi kiểm soát pháp lý, nhấn mạnh rằng an toàn AI là bài toán kỹ thuật, không phải vấn đề luật pháp.

Hồi tháng 1, ông thẳng thừng chê bai luận điệu tận thế là "vô bổ với cả xã hội lẫn chính phủ". Gần đây nhất, Jensen Huang còn thúc giục Tổng thống Trump gỡ bỏ lệnh cấm bán chip sang Trung Quốc, mặc cho rủi ro phổ biến công nghệ AI trên quy mô toàn cầu.

Thực tế, chính Dario Amodei, tiếng nói được xem là tiêu biểu cho phe yêu cầu giảm tốc AI, cũng có những mâu thuẫn lớn. Ông mô tả kịch bản các hệ thống siêu thông minh có thể vượt khỏi tầm kiểm soát của con người, gây bất ổn cho các quốc gia hoặc chấm dứt nền văn minh.

Trong khi đó, Dario Amodei kêu gọi làm chậm quá trình phát triển AI. Ảnh: Bloomberg.

Kế hoạch do Amodei đề xuất gồm 3 bước, không bước nào trong số đó tự thân đủ để làm chậm quá trình phát triển đáng kể.

Ông kêu gọi các công ty AI cho phép tích hợp các bên đánh giá thứ 3, phối hợp với nhau và với chính phủ về các tiêu chuẩn an toàn và chính phủ Mỹ tìm kiếm sự phối hợp toàn cầu về an toàn AI.

Và rồi mỗi sáng, Amodei vẫn quay lại văn phòng và tiếp tục xây dựng nó, huy động hàng chục tỷ USD để làm cho các mô hình thông minh, nhanh và mạnh mẽ hơn.

Nói cách khác, CEO Anthropic kêu gọi toàn ngành cùng nhau làm chậm lại quá trình phát triển các mô hình AI tiên tiến, nhưng bản thân công ty của ông lại không hề dừng công việc nghiên cứu của mình.

NVIDIA từng được cứu bởi cộng đồng game thủ

Ngay cả khi giá cổ phiếu rơi xuống đáy, NVIDIA vẫn xuất xưởng những con chip silicon phức tạp nhất từng được chế tạo. Những con chip này kết hợp sự bùng nổ của internet băng thông rộng tại gia và sự phát triển của máy tính đa phương tiện gia đình đã mở ra điều mà một số nhà phê bình sau này gọi là Thời kỳ Hoàng kim của game PC.

Cuốn sách NVIDIA - Cỗ máy tư duy vĩ đại thuật lại câu chuyện đầy lôi cuốn của Jensen Huang và NVIDIA và cách ông dẫn dắt công ty trở thành một đế chế công nghệ.