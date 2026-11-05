Vì sao á quân nước Pháp thua Como 1-9?

Lens đứng thứ hai Ligue 1 và vô địch Cúp Quốc gia mùa trước, nhưng mới giành 3 điểm sau ba lượt Champions League trước khi gặp Como.

Một đội vừa về nhì Ligue 1, đoạt Cúp Quốc gia Pháp và từng cạnh tranh chức vô địch với PSG lại thua 1-9 ngay trên sân nhà. Nếu chỉ nhìn tỷ số, rất dễ xem trận Lens - Como như một tai nạn hiếm gặp của bóng đá.

Nhưng diễn biến tại Bollaert-Delelis rạng sáng 5/11 cho thấy vấn đề sâu hơn. Lens bước vào trận với dấu hiệu sa sút rõ rệt, trong khi Como đang chơi thứ bóng đá có khả năng khai thác chính xác những điểm yếu ấy: kéo đối thủ ra khỏi vị trí, vượt lớp pressing đầu tiên rồi tăng tốc vào khoảng trống.

Mùa trước, Lens đứng thứ hai Ligue 1, chỉ kém PSG 6 điểm và lần đầu đoạt Cúp Quốc gia Pháp. UEFA đánh giá họ đủ sức cạnh tranh tại Champions League sau một mùa giải rất ổn định. Nhưng trước khi gặp Como, đội bóng của Yannick Cahuzac mới giành 3 điểm sau ba lượt, ghi 3 bàn, thủng lưới 7 lần và chưa giữ sạch lưới trận nào.

Lens vỡ ngay khi lớp pressing đầu tiên bị vượt qua

Lens không nhập cuộc với ý định phòng ngự thấp. Sơ đồ 3-4-1-2 cho phép họ đẩy người lên tranh chấp từ tuyến đầu, với Florian Thauvin chơi phía sau hai tiền đạo. Trong vài phút đầu, cách tiếp cận này tạo ra chút áp lực và Thauvin thậm chí có cơ hội dứt điểm sớm.

Nhưng Como chỉ cần một khoảng thời gian ngắn để thích nghi. Douvikas mở tỷ số phút thứ 7, rồi chính cách Lens pressing trở thành vấn đề khi đội chủ nhà không giữ được cự ly giữa các tuyến.

Bàn thứ hai cho thấy sự khác biệt. Como đưa bóng từ thủ môn lên phía trên chỉ qua năm đường chuyền, chuyển hướng từ trái sang phải trước khi Nico Paz tìm Alex Valle băng xuống. Douvikas cuối cùng chỉ việc kết thúc ở cự ly gần. Lens dâng người gây áp lực nhưng khi lớp đầu tiên bị vượt qua, hàng thủ ba người phải đối mặt với một khoảng sân quá rộng.

UEFA từng phân tích chính khả năng này của Como sau chiến thắng 4-1 trước MU. Roberto Martinez, cựu HLV tuyển Bỉ và hiện là quan sát viên kỹ thuật UEFA, nhấn mạnh đội bóng của Fabregas xây dựng lối chơi từ kỷ luật vị trí, các kết nối gần nhau và khả năng nhận ra thời điểm phá vỡ cấu trúc để tấn công.

Theo Martinez, Como có “khả năng kiểm soát trận đấu đáng kinh ngạc” nhờ sự liên kết giữa các trung vệ và tiền vệ trụ. Họ kiên nhẫn chuyền ngắn để kéo đối thủ ra ngoài, nhưng ngay khi khoảng trống xuất hiện, tốc độ xử lý tăng lên rất nhanh.

Báo chí Pháp mô tả trận thua 1-9 là một màn sụp đổ toàn diện của Lens, thay vì chỉ là một đêm kém may mắn.

Lens rơi đúng vào kịch bản Fabregas mong muốn. Nico Paz liên tục nhận bóng ở khoảng trống giữa các tuyến, hai hậu vệ biên Como có khoảng trống để lao lên, còn Douvikas kéo và tấn công vào khoảng cách giữa các trung vệ.

Đến phút 40, tỷ số đã là 3-0. Lens từng có cơ hội kéo trận đấu trở lại khi được hưởng phạt đền lúc mới bị dẫn 0-1, nhưng VAR xác định bóng chạm ngực Maxence Caqueret và trọng tài hủy quyết định. Chi tiết ấy có thể thay đổi tâm lý trận đấu, nhưng không thể giải thích tám bàn thua tiếp theo.

Điều đáng lo hơn là những cảnh báo đã xuất hiện vài ngày trước. Lens thua Lille 0-1 ở Ligue 1 trong trận họ chỉ tạo 0,18 xG, so với 1,72 của đối thủ, dứt điểm 5 lần và để Lille tung 16 cú sút. L'Équipe sau đó cho biết thái độ thi đấu của một số cầu thủ Lens đã bị đặt câu hỏi trong nội bộ.

Từ 0-3 tới sụp đổ hoàn toàn

Nếu hiệp một cho thấy Lens thua về chiến thuật, đầu hiệp hai phơi bày vấn đề tâm lý. Một đội bóng còn kiểm soát được trận đấu thường sẽ tìm cách giảm nhịp khi bị dẫn 0-3, nhưng Lens tiếp tục để khoảng cách giữa tuyến giữa và hàng thủ mở rộng.

Como chỉ cần 17 phút sau giờ nghỉ để ghi thêm bốn bàn. Da Cunha nâng tỷ số lên 4-0 ngay phút 47, Kempf ghi bàn thứ năm ở phút 53, Douvikas hoàn tất hat-trick phút 58 trước khi cầu thủ vào thay người Mattia Liberali đưa cách biệt lên 7 bàn ở phút 62.

Đáng nói, Fabregas bắt đầu rút trụ cột khi trận đấu an bài. Nico Paz, Da Cunha và Luis Milla cùng rời sân từ phút 58, Douvikas cũng được cho nghỉ ít phút sau. Como vẫn ghi thêm ba bàn, trong đó Liberali có một bàn và hai kiến tạo, còn Matteo Papaccioli lập công ngay trong lần đầu xuất hiện ở Champions League.

Nico Paz ghi một bàn, kiến tạo hai lần và được rút ra từ phút 58 khi Como đã nắm hoàn toàn thế trận.

Chi tiết này khiến thất bại của Lens khó đổ cho một vài sai lầm cá nhân. Cả hệ thống đã mất khả năng phòng ngự. Khi Como phản công, các cầu thủ áo đỏ vàng không còn giữ được vị trí; khi đội khách cầm bóng, Lens cũng không đủ cường độ để gây áp lực.

Get French Football News gọi màn trình diễn của Lens là “sự sỉ nhục hoàn toàn”, đồng thời chấm gần như toàn bộ đội hình chính chỉ 1/10. Tờ báo Pháp nhận xét sau những phút đầu còn có vẻ cân bằng, trận đấu nhanh chóng trở thành thế một chiều khi Como ổn định được nhịp chơi.

Michaël Cuisance cũng không tìm lý do bào chữa sau trận. Cựu tiền vệ Bayern thừa nhận Lens “không còn lời nào để nói”, xin lỗi CĐV và cho rằng trận thua sẽ kiểm chứng bản lĩnh của cả tập thể trong thời gian tới.

Tỷ số 1-9 vì thế gây sốc nhưng quá trình dẫn tới nó không hoàn toàn bất ngờ. Lens đã phòng ngự thiếu ổn định ở Champions League, vừa trải qua một trận derby kém thuyết phục và mang theo những nghi ngờ về tinh thần vào cuộc đối đầu với một đội bóng đặc biệt giỏi khai thác khoảng trống.

Como đơn giản là đẩy mọi vấn đề ấy tới cực hạn. Một khi Lens không thể pressing đồng bộ và cũng không đủ tỉnh táo để lùi về bảo vệ khu vực phía sau, đội bóng của Fabregas có quá nhiều khoảng trống để chơi thứ bóng đá họ giỏi nhất.

Á quân nước Pháp không thua 1-9 chỉ vì Como có một ngày dứt điểm xuất thần. Họ thua nặng vì sau khi kế hoạch ban đầu bị phá vỡ, Lens gần như không còn cách nào khác để giữ trận đấu trong tầm kiểm soát.