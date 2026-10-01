Vì sao 4 phi công cùng có mặt trên chuyến bay Flydubai bị tấn công?

Sự xuất hiện của hai phi công bổ sung là quyết định phân công nhân sự hành chính thông thường, không liên quan đến bất kỳ cảnh báo an ninh sớm nào.

Trong cuộc trò chuyện với Thủ tướng Benjamin Netanyahu ngày 30/9, hành khách Yaniv Hayun, người tham gia khống chế kẻ tấn công trên chuyến bay Flydubai từ UAE tới Israel, cho thấy vết máu trên sàn máy bay nơi anh đứng lên. Ảnh: GPO.

Một nguồn tin am hiểu vụ việc chia sẻ với tờ The Jerusalem Post rằng họ được xếp lên chuyến bay để phòng ngừa nguy cơ phải đổi tuyến đường bay trong khu vực.

Nếu phải chuyển hướng qua không phận khác, hành trình sẽ kéo dài thêm 1-2 giờ, khiến tổ bay chính vượt quá khung giờ làm việc cho phép và không thể điều khiển chuyến bay lượt về.

Tuy nhiên, quy trình này sau đó trở nên đặc biệt quan trọng. Vụ việc trong buồng lái và cú lao dốc đột ngột khiến máy bay phát tín hiệu Squawk 7500, qua đó kích hoạt phương án ứng phó khẩn cấp của Israel.

Một hành khách Israel tham gia ứng cứu kể lại, khi thấy máy bay mất độ cao và hành khách phía trước lao lên, ông nhận ra hai phi công bổ sung đang ngồi ở phía sau.

Yaniv Hayun, một trong những hành khách khống chế kẻ tấn công trên chuyến bay Flydubai từ UAE tới Israel, biểu lộ cảm xúc sau khi hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Ben Gurion, Israel, ngày 30/9. Ảnh: Reuters.

Ông Netanyahu ôm chặt người thợ sửa ống nước điều khiển máy bay Văn phòng Thủ tướng Israel công bố video ghi lại cảnh ông Netanyahu đón và ôm chặt Yaniv Hayun tại sân bay Ben Gurion. "Tôi nhìn thấy anh và thấy một con sư tử - người anh hùng vĩ đại", ông Netanyahu xúc động nói với vị hành khách vẫn mặc chiếc áo dính đầy máu từ chuyến bay.

"Tôi phải lay để họ di chuyển lên phía trước tiếp quản máy bay khi chiếc phi cơ đang lao dốc", ông cho biết. Một trong hai người sau đó đã vào buồng lái nắm lại quyền điều khiển, sau khi cơ trưởng bị thương nặng.

David Soucie, chuyên gia an toàn hàng không trao đổi với CNN rằng việc có thêm phi công đi cùng chuyến bay là khá hiếm, "trừ khi họ đang được điều động để nhiệm sở hoặc chuẩn bị điều khiển các chặng bay tiếp theo".

"Anh là người hùng"

Cơ trưởng chuyến bay là ông Smit Machchhar (khoảng 35 tuổi), công dân Ấn Độ đến từ Ghatkopar East, Mumbai. Trong cuộc giằng co quyết liệt nhằm giành lại quyền kiểm soát máy bay, ông Machchhar đã bị cơ phó dùng dao đâm liên tiếp vào đầu và tay.

Cơ trưởng Smit Machchhar bị thương nặng đang được điều trị. Ảnh: Telegraph.

Sự cố khiến máy bay lao xuống gần 14.000 feet trong khoảng 30 giây. Chuyến bay chở 174 người, bao gồm 166 công dân Israel và 4 công dân Mỹ.

Người phát ngôn của Thủ tướng Netanyahu cho biết cơ trưởng Machchhar dù đầm đìa máu, bị thương nặng nằm trên sàn vẫn cố rướn tay nhấn nút mở cửa buồng lái.

Hành khách và phi hành đoàn sau đó kịp thời xông vào khống chế kẻ tấn công bằng dây sạc điện thoại, trong khi hai phi công dự phòng tiếp quản và đưa máy bay hạ cánh an toàn xuống Tabuk (Saudi Arabia).

Hình ảnh được chia sẻ sau sự cố cho thấy hai phi công bị thương nằm trên sàn. Một hành khách mặt dính đầy máu bức xúc nói trong video: "Chúng tôi bị tấn công ngay trên chuyến bay này. Hắn tìm cách sát hại phi công, nhưng chúng tôi đã kịp khống chế".

Thủ tướng Israel cũng ca ngợi cơ trưởng bị thương Machchhar vì "lòng dũng cảm phi thường", khẳng định nỗ lực chống trả của anh dù đang bị thương nặng đã "ngăn chặn một thảm họa hàng không kinh hoàng".

Ông Netanyahu ca ngợi Machchhar, gọi anh là "người hùng thực thụ" và gửi lời chúc anh mau chóng hồi phục.

"Tôi xin gửi những lời trân trọng tới cơ trưởng Smit Machchhar vì lòng dũng cảm phi thường. Dù bị thương tích nặng sau đòn tấn công, anh vẫn kiên cường chống trả và rướn người mở cửa buồng lái, giúp hành khách cùng phi hành đoàn kịp thời xông vào khống chế kẻ tấn công, ngăn chặn một thảm họa hàng không. Anh đã cứu sống 174 con người, bao gồm công dân Israel và quốc tế", ông nhấn mạnh.

Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Danny Danon cũng bày tỏ sự thán phục trước tinh thần kiên cường của cơ trưởng Machchhar trước khi máy bay hạ cánh khẩn cấp xuống Saudi Arabia.

“Machchhar đã "chiến đấu như một con sư tử" để bảo vệ hành khách trước thời khắc máy bay hạ cánh khẩn cấp xuống Saudi Arabia”, ông Danon nói.

Chiếc máy bay của hãng FlyDubai bị hư hại ở phần đuôi. Ảnh: WSJ.

Từ kỹ sư dệt may

Đối với phi công Machchhar, được ca ngợi là anh hùng ngành hàng không, chưa bao giờ là một phần ước mơ thời thơ ấu của anh.

Machchhar từng nhắm đến công việc kinh doanh dệt may của gia đình cho đến khi niềm đam mê hàng không trỗi dậy ở tuổi 19.

“Đó là lúc niềm đam mê hàng không thực sự đến với tôi”, anh nói, đồng thời cho biết mẹ anh ban đầu rất lo lắng về lựa chọn nghề này.

Cơ trưởng Smit Machchhar mang quốc tịch Ấn Độ, đã lập gia đình và có hai con nhỏ. Ảnh: Reuters.

Sau đó, Machchhar được đào tạo tại New Zealand trước khi gia nhập SpiceJet, nơi anh thăng tiến qua các cấp bậc để trở thành cơ trưởng huấn luyện, chịu trách nhiệm hướng dẫn các phi công trẻ hơn. Anh đã làm việc 11 năm tại SpiceJet và 4 năm gần đây tại Flydubai.

"Cậu ấy luôn là một chàng thanh niên vui vẻ và rất nỗ lực", Philip Kean, người huấn luyện anh thời điểm đó, chia sẻ với CNN. Giám đốc điều hành hãng Mainland Air tại Dunedin nhận xét Machchhar có nụ cười rất riêng và là một "anh chàng yêu đời".

Trong sự nghiệp của mình, anh nhớ lại việc phải chuyển hướng các chuyến bay vì trường hợp cấp cứu y tế và hoãn khởi hành vì những vấn đề kỹ thuật tưởng chừng như nhỏ nhặt.

“Việc chuyến bay bị chậm không quan trọng với tôi. Điều tôi quan tâm là các bạn có thể an toàn bước xuống máy bay”, anh nói.

Anh cũng từng chia sẻ về việc tách công việc hàng không khỏi cuộc sống riêng.

“Khi rời buồng lái hay bước xuống máy bay, tôi không muốn mọi người biết mình là phi công. Tôi không muốn nói về hàng không. Khi mặc đồng phục, tôi chỉ tập trung làm công việc của mình, hoàn thành mọi thứ cần làm. Nhưng khi bước ra khỏi buồng lái, mọi chuyện kết thúc. Đừng nghĩ về nó nữa. Lúc đó, có những người khác đang cần bạn. Bọn trẻ đang ở đó và chúng muốn chơi cùng bạn”, anh nói.

Hiện tại, sức khỏe của anh đã ổn định sau phẫu thuật tại bệnh viện ở Tabuk.

Tờ Times of India giật tiêu đề: "Chàng phi công từ Mumbai đã chứng minh bản lĩnh người hùng". Trong khi đó, phát thanh viên kênh CNN News-18 xúc động nói trong giờ vàng: "Thưa quý vị, nếu 166 người Israel và nhiều người khác có thể trở về nhà tối nay mà không sứt mảy may một sợi tóc, tất cả là nhờ vào lòng dũng cảm của một người Ấn Độ - cơ trưởng Smit Machchhar".

Bộ trưởng Quốc phòng Israel: Đây là âm mưu tấn công khủng bố

Trong tuyên bố chính thức trước công chúng, Thủ tướng Netanyahu phát biểu: "Tất cả hành khách đã qua khỏi nguy hiểm. Kẻ tấn công đã bị bắt giữ và đang bị chính quyền Saudi Arabia thẩm vấn".

Theo The Jerusalem Post, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cũng khẳng định sự cố trên chuyến bay Flydubai là một âm mưu tấn công khủng bố. "Âm mưu này đã bị đập tan nhờ lòng dũng cảm của các hành khách Israel", ông Katz nhận định.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz. Ảnh: Anadolu.

"Theo thông tin ban đầu, hung thủ chỉ có một mục đích duy nhất: làm rơi máy bay", Bộ trưởng Quốc phòng Israel nhấn mạnh.

Tuy nhiên, ông Netanyahu nhấn mạnh: "Hiện còn quá sớm để kết luận vụ tấn công trên máy bay. Chúng tôi sẽ truy tìm đến cùng kẻ tấn công, làm rõ liệu hắn có đồng phạm hay có sự can thiệp từ ai đó không. Tôi tin chúng ta sẽ sớm có câu trả lời".

Cơ phó mang quốc tịch Oman đã bị chính quyền Saudi Arabia bắt giữ. Theo Times of Israel, một phi công cùng hãng chia sẻ với Channel 12 rằng nghi phạm mới gia nhập Flydubai khoảng 8 tháng trước, có biểu hiện cực đoan tôn giáo khi thường xuyên cầu nguyện nhiều lần trong ngày và tuyệt đối từ chối bắt tay phụ nữ. Dù vậy, các báo cáo nhấn mạnh những chi tiết về thực hành tôn giáo này chưa đủ để kết luận về động cơ của vụ tấn công.

Để phục vụ điều tra, hãng Flydubai đã tạm dừng các chuyến bay đến và đi từ Israel. Quyết định này ảnh hưởng đáng kể đến lưu thông hàng không giữa hai nước, bởi Flydubai khai thác khoảng 10 chuyến mỗi ngày và Dubai là điểm trung chuyển quan trọng của hành khách Israel.

Israel thông báo sẽ thắt chặt kiểm tra an ninh và xác minh danh tính đối với toàn bộ phi công điều khiển các chuyến bay đến nước này sau sự cố.

Phút hỗn loạn khi hành khách khống chế cơ phó Flydubai Sau khi nghe tiếng cãi vã và ẩu đả trong buồng lái, các hành khách trên chuyến bay Flydubai cùng lao vào khống chế cơ phó, giữa lúc máy bay bất ngờ mất hơn 5.000 m độ cao.