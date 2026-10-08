Vì sao 2 cựu lãnh đạo Vietcombank Thanh Hóa ký khống thư tín dụng 532 tỷ đồng cho Bầu Đoan?

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành kết luận điều tra vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản; Mua bán trái phép hóa đơn; Trốn thuế, xảy ra từ năm 2015 đến năm 2025 tại Công ty TNHH Tập đoàn Đông Á, UBND TP Thanh Hóa và các đơn vị liên quan.

Theo kết luận điều tra, các cựu lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa gồm cựu Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện để Cao Tiến Đoan (Bầu Đoan), Giám đốc Công ty Bất động sản Đông Á, trúng đấu giá dự án Khu dân cư Quảng Thành nhằm có nguồn kinh phí duy trì Câu lạc bộ Bóng đá Thanh Hóa.

Công an thi hành lệnh khám xét nơi làm việc của ông Cao Tiến Đoan (áo cam) - Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Vietcombank Thanh Hóa qua mặt hội sở, xác nhận tín dụng 532 tỷ đồng trong 1 ngày

Theo kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa, trong quá trình chuẩn bị hồ sơ tham gia đấu giá dự án Khu dân cư Quảng Thành, Cao Tiến Đoan đã nhờ Trịnh Ngọc An, khi đó là Giám đốc Vietcombank Thanh Hóa, hỗ trợ xác nhận năng lực tài chính cho Công ty Đông Á.

Cụ thể, do hồ sơ tham gia đấu giá yêu cầu có thư xác nhận cung ứng tín dụng của ngân hàng, khoảng tháng 5/2024, Cao Tiến Đoan liên hệ Trịnh Ngọc An đề nghị hỗ trợ. Đoan cho biết dự án đã được lãnh đạo tỉnh tạo điều kiện để Công ty Đông Á có thể trúng đấu giá, đồng thời đề nghị ngân hàng tạo điều kiện phát hành văn bản xác nhận tín dụng.

Sau đó, Trịnh Ngọc An thống nhất và chỉ đạo Lê Như Tú, Phó giám đốc Vietcombank Thanh Hóa, thực hiện hồ sơ. Ngày 22/5/2024, Công ty Đông Á gửi văn bản đề nghị Vietcombank Thanh Hóa phát hành thư xác nhận cung ứng tín dụng số 01/XNCUTD, với số tiền 532,167 tỷ đồng, thời hạn chứng thư 36 tháng.

Theo kết luận điều tra, ngày 23/5/2024, Lê Như Tú chỉ đạo Lê Hải Châu, Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, giao Hoàng Ngọc Nam thực hiện phát hành thư xác nhận cung ứng tín dụng để Công ty Đông Á kịp hoàn thiện hồ sơ đấu giá.

Đáng chú ý, quá trình kiểm tra hồ sơ, Hoàng Ngọc Nam nhận thấy Công ty Đông Á không đủ điều kiện để được phát hành thư xác nhận tín dụng. Hồ sơ không chứng minh được nguồn vốn tự có, không có tài liệu chứng minh dòng tiền trả nợ và cũng không có các cơ sở cần thiết liên quan đến khoản tín dụng.

Nam đã báo cáo việc này với Lê Như Tú và Lê Hải Châu nhưng vẫn được yêu cầu thực hiện. Nam tiếp tục báo cáo Trịnh Ngọc An và được cho biết đã thống nhất với Lê Như Tú, đồng thời chỉ đạo không trình Hội sở chính mà để chi nhánh tự phát hành thư xác nhận.

Cơ quan điều tra xác định việc phát hành thư xác nhận cung ứng tín dụng 532,167 tỷ đồng trong ngày 23/5/2024 là trái quy định, vượt mức mà Hội sở Vietcombank đã phê duyệt trước đó là 400 tỷ đồng.

Văn bản này được chuyển cho phía Công ty Đông Á để hoàn thiện hồ sơ tham gia đấu giá dự án Khu dân cư Quảng Thành. Sau đó, Công ty Đông Á đã tham gia và trúng đấu giá với mức giá 255 tỷ đồng.

Hai cán bộ ngân hàng hưởng lợi bao nhiêu?

Theo kết luận điều tra, với mục đích giúp Công ty Đông Á đủ điều kiện tham gia đấu giá dự án Khu dân cư Quảng Thành, Trịnh Ngọc An và Lê Như Tú đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện việc xác nhận cung ứng tín dụng 532,167 tỷ đồng dù hồ sơ của doanh nghiệp chưa đủ điều kiện. Văn bản này sau đó được Công ty Đông Á sử dụng để hoàn thiện hồ sơ tham gia đấu giá

Cơ quan điều tra cho rằng hành vi của hai người được thực hiện với lỗi cố ý, có động cơ vụ lợi, giúp sức cho bầu Đoan hưởng lợi hơn 7,2 tỷ đồng và đủ yếu tố cấu thành tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị truy tố Trịnh Ngọc An và Lê Như Tú về tội danh này.

Sau cuộc đấu giá, Công ty Đông Á trúng quyền sử dụng đất dự án khu dân cư Quảng Thành với giá 255 tỷ đồng.

Theo kết luận điều tra, bầu Đoan sau đó thông báo để ông An đăng ký mua các lô đất. Tuy nhiên do ông An đã chuyển công tác về Hội sở Vietcombank tại Hà Nội nên không còn nhu cầu mua.

Sau khi hai bên trao đổi, ngày 13/1/2025, bầu Đoan chuyển từ tài khoản cá nhân tại LPBank vào tài khoản của ông An tại Vietcombank 135 triệu đồng. Cơ quan điều tra xác định ông An hưởng lợi số tiền này.

Còn ông Lê Như Tú được bầu Đoan bán 3 lô đất tại dự án khu dân cư Quảng Thành với giá ưu đãi.

Cao Tiến Đoan trốn thuế gần 16 tỷ đồng

Bên cạnh hành vi liên quan đến đấu giá dự án Quảng Thành, Cao Tiến Đoan còn bị đề nghị truy tố về tội “Trốn thuế”.

Theo kết quả điều tra, trong khoảng thời gian từ năm 2015 đến năm 2025, Cao Tiến Đoan đã chỉ đạo cấp dưới lập hai hệ thống sổ sách kế toán trong quá trình ký kết 155 hợp đồng bán các lô đất cho khách hàng.

Tổng số tiền thu từ 155 hợp đồng được xác định là 178,149 tỷ đồng. Trong đó, số tiền được thể hiện trên hệ thống sổ sách phục vụ kê khai, báo cáo thuế là hơn 113,232 tỷ đồng, còn 64,916 tỷ đồng được xác định là khoản thu để ngoài sổ sách, không kê khai vào doanh thu của công ty.

Cơ quan điều tra cho rằng việc tổ chức hai hệ thống sổ sách nhằm theo dõi số tiền thực tế thu của khách hàng và số tiền được đưa vào hệ thống kế toán phục vụ kê khai thuế.

Theo tài liệu, số tiền 64,916 tỷ đồng không được kê khai, hạch toán đã làm giảm nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước. Kết quả điều tra xác định số tiền trốn thuế là hơn 15,727 tỷ đồng.