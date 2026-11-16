Vì sao 2 con gái của nữ đại gia vụ giao đất trái luật ở Đồng Nai không bị xử lý?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra vụ án "Đưa hối lộ; Nhận hối lộ, Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Trốn thuế" xảy ra tại Đồng Nai, Công ty Free Land và các đơn vị liên quan.

Theo đó, Cơ quan điều tra (CQĐT) đề nghị truy tố bị can Vũ Minh Lý (Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty Free Land) về 3 tội danh "Đưa hối lộ", "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Trốn thuế".

Một góc dự án của Công ty Free Land.

Liên quan, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai (cũ) Đinh Quốc Thái, 4 cựu Phó chủ tịch tỉnh này cùng loạt cán bộ dưới quyền cũng bị đề nghị truy tố tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Nhận hối lộ".

Kết luận điều tra cho thấy Công ty Free Land tiền thân là Công ty CP Ngũ Long Tân. Tháng 11/2016, doanh nghiệp này thay đổi đăng ký kinh doanh, đổi tên thành Công ty Free Land với vốn điều lệ 300 tỷ đồng.

Các cổ đông góp vốn gồm: Vũ Minh Lý góp 225 tỷ đồng (tỷ lệ 75%) và 2 con gái bị can này là Trần Mai Linh và Trần Lý Linh, lần lượt góp 10 và 15%. Tháng 4/2025, Công ty Free Land thay đổi đăng ký lần thứ 3 với vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng.

Về hành vi trốn thuế, kết luận điều tra cho thấy từ tháng 1/2020 đến tháng 4.2025, nữ "đại gia" Vũ Minh Lý chỉ đạo Nguyễn Thị Hương Duyên (kế toán Công ty Free Land) dùng 6 công ty do Lý điều hành lập khống hợp đồng mua 80 hóa đơn giá trị GTGT của 13 công ty khác và lập khống hợp đồng, sử dụng 20 hóa đơn GTGT của các công ty trong nhóm để kê khai thuế GTGT đầu vào tại cơ quan thuế.

Trong đó, Công ty Free Land sử dụng 35 hóa đơn GTGT "khống" với tổng giá trị gần 580 tỷ đồng; Công ty 3L Sài Gòn sử dụng 23 hóa đơn GTGT khống với tổng giá trị hơn 281 tỷ đồng và Công ty LEO sử dụng 6 hóa đơn GTGT "khống" tổng hơn 101 tỷ đồng...

Ngày 25/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định trưng cầu giám định việc các công ty trên sử dụng 100 tờ hóa đơn GTGT "khống" để hạch toán, kê khai thuế. Kết quả giám định cho thấy số tiền trốn thuế GTGT hơn 14 tỷ đồng. Trong đó, Công ty Free Land trốn hơn 6,1 tỷ đồng; Công ty 3L Sài Gòn trốn hơn 5,5 tỷ đồng, Công ty LEO trốn gần 2,6 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, bị can Nguyễn Thị Hương Duyên khai do không có chuyên môn về kê khai thuế, nên Lý thuê Công ty CPA làm đơn vị tư vấn và kê khai thuế cho các doanh nghiệp do nữ "đại gia" điều hành. Duyên biết việc 100 hóa đơn trên là mua khống của các công ty bên ngoài và công ty trong hệ sinh thái Free Land.

Liên quan đến vụ án, Cơ quan điều tra xác định Trần Mai Linh (con gái Lý) đứng tên Giám đốc Công ty LEO và biết các thủ tục liên quan mua bán hóa đơn, kê khai thuế (doanh nghiệp này trốn thuế gần 2,6 tỷ đồng). Tuy nhiên, kết quả điều tra xác định mọi hoạt động Công ty LEO, Lý trực tiếp điều hành, chỉ đạo, Linh không biết, không tham gia vào việc thỏa thuận mua bán, lập khống hóa đơn GTGT và sử dụng hóa đơn để kê khai thuế.

Quá trình điều tra, Trần Mai Linh thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với Cơ quan điều tra làm rõ bản chất vụ án. Vì vậy, cơ quan điều tra phân hóa không xem xét trách nhiệm hình sự đối với cô gái này.

Đối với con gái thứ hai Trần Lý Linh của nữ "đại gia" cùng thông gia và con rể của bị can Lý đứng tên giám đốc công ty, sử dụng hóa đơn khống để kê khai thuế đầu vào tại cơ quan thuế, nhưng kết quả giám định xác định không trốn thuế. Do đó, cơ quan điều tra không đủ căn cứ xem xét trách nhiệm và hình sự đối với những người này.