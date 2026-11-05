Vì sao 2 cầu thủ mới khoác áo ĐT Việt Nam giờ lại được gọi vào đội U23?

Ở đợt tập trung chuẩn bị cho Gia Lai VTV Cup 2026, trong danh sách ĐT U23 Việt Nam được công bố chiều 4/11 có 2 gương mặt vừa cùng đội tuyển quốc gia (ĐTQG) tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 hồi cuối tháng 9, đầu tháng 10 tại Indonesia.

Đó là Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa.

Điều này có thể khiến nhiều người thắc mắc: Cầu thủ mới lên ĐTQG, sao giờ lại được gọi vào ĐT U23, trong khi ĐT Việt Nam cũng có đợt tập trung vào tháng 11 này?

Ảnh: VFF.

Vì sao Minh Hoàng và Đăng Khoa được gọi vào ĐT U23?

Cả hai cầu thủ này đều đang chơi cho CLB Công an TP.HCM. Williams Minh Hoàng sinh năm 2007, còn Đăng Khoa sinh năm 2006.

Ở đợt tập trung này, 2 cầu thủ được bố trí vào ĐT U23 Việt Nam để chuẩn bị đội hình hướng tới các giải đấu năm 2027, gồm U23 Đông Nam Á, SEA Games 34 và vòng loại U23 châu Á 2028.

Williams Minh Hoàng khoác áo ĐT Việt Nam. Ảnh: TPO.

Theo VFF, trải nghiệm vừa có ở ĐTQG giúp Minh Hoàng và Đăng Khoa tích lũy được nhiều kinh nghiệm để tiếp tục phát triển khi thi đấu cùng đội tuyển trẻ. Gia Lai VTV Cup cũng là dịp để ban huấn luyện đánh giá năng lực, khả năng đáp ứng yêu cầu chiến thuật và tìm kiếm những nhân tố có thể đóng góp cho ĐTQG trong tương lai.

Đã lên ĐTQG, vì sao vẫn có thể đá cho U23?

ĐTQG và U23 không phải 2 nấc thang theo kiểu một cầu thủ đã bước lên thì không được quay lại. Một cầu thủ trẻ có thể được chọn vào ĐTQG, đồng thời vẫn có thể đủ điều kiện thi đấu cho ĐT U23 theo quy định của từng giải.

Vì vậy, việc Minh Hoàng và Đăng Khoa có tên trong danh sách U23 lần này không tự động có nghĩa là họ bị "hạ xuống" vì phong độ không tốt. Theo những thông tin được công bố, mục tiêu hiện tại là chuẩn bị lực lượng và phát triển cầu thủ, không khẳng định đây là quyết định do 2 cầu thủ này không đáp ứng yêu cầu chuyên môn ở ĐTQG.

Trên thế giới cũng có nhiều trường hợp cầu thủ đã được gọi lên ĐTQG, sau đó lại được gọi cho ĐT U23 hoặc U21. Khi đó, kinh nghiệm mà những cầu thủ này có được từ việc chơi cho ĐTQG lại phát huy tác dụng.

Ngô Đăng Khoa (bên phải) khi thi đấu cho ĐT Việt Nam. Ảnh: Hữu Phạm/ TPO.

Có một điều đáng chú ý là các cầu thủ từng khoác áo ĐTQG cũng không được bảo đảm suất đá chính khi được gọi vào ĐT U23. Theo VFF, cơ hội cạnh tranh vị trí vẫn phụ thuộc vào quá trình tập luyện, chuyên môn và khả năng đáp ứng chiến thuật của từng người.

Tại Gia Lai VTV Cup 2026, HLV Đinh Hồng Vinh sẽ tiếp tục phụ trách ĐT U23 Việt Nam.